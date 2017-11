2017.11.14. 0

Sokszínű síkaland Alsó-Ausztria síterepein

Guga hö napfelkelte síelés, megannyi túrasí útvonal és úti cél, téli hótalpas kiránduló útvonalak, új aprés ski bárok és szálláshelyekkel vár Alsó-Ausztria téli birodalma!

Mostviertel

A mostvierteli síterületek előnye abban rejlik, hogy vonzó ajánlatokat kínálnak egynapos kirándulásokhoz és rövid téli szabadság eltöltéséhez.

Nagyszerű pályákkal, téli nyugalommal és gyönyörű panorámával várja a magyar határtól nem is olyan messze fekvő alsó-ausztriai Mostviertel a látogatókat. Hó van bőven és néhány híres síelő is itt nőtt fel. Így gyakran az alpesi síelés bölcsőjeként is emlegetik a Mostviertel régiót.











„Guga hö“ - Napfelkelte síelés a mostvierteli hegyekben



Ajánlat tartalma:

- 5 órás síbérlet (12:00 óráig)

- Üdvözlő snack és tea az Ötscher-Grillnél

- Exkluzív síélmény a frissen ratrakolt pályán német vagy angol nyelvű kísérővel (a foglalásnál meg kell adni, hogy melyik nyelvet részesítjük előnyben)

- Mostvierteli brunch egy hüttében regionális finomságokkal



Időpontok:

- 2018. február 03. Gemeindealpe-Mitterbach

- 2018. február 10. Annaberg

- 2018. február 17. Annaberg

- 2018. február 24. Gemeindealpe-Mitterbach

- 2018. március 03. Lackenhof-Ötscher

- 2018. március 10. Göstling-Hochkar

- 2018. március 17. Lackenhof-Ötscher

- 2018. március 24. Göstling-Hochkar



Résztvevők maximális száma: 30 személy!



Érdekel? Foglalás >> ITT <<





A hó birodalma: Hochkar Göstling/Ybbs

A Hochkar Kelet-Ausztria leghóbiztosabb és legmagasabban fekvő alpesi centruma, mely 1800 méter magasan Göstling/Ybbs felett található. Kilenc felvonó és 18 kilométernyi pálya várja a vendégeket tökéletesen előkészítve egészen április elejéig. A nehézségi fokok skálája a gyermekeknek is alkalmas pályától egészen az igényesig terjed. A síterep kínálatában szerepel még egy freeride pálya, a Funpark snowboardosoknak és számos útvonal a Hochreit fennsíkon sífutáshoz vagy hótalpas túrázáshoz.

Újdonság: JoSchi Almgasthof vendéglő a Hochkaron: családbarát szobák és egy új étterem, a „JP” került kialakításra új koncepcióval. Az új kulináris kínálat része pl. a csütörtöki fondü és raclette nap. Egy új, félig fedett terasz télen és nyáron is használható. A „JP-Après Ski Bar“-ral pedig bővült az éjszakai élet helyszíneinek palettája a Hochkaron. Valamint felújításra került a Sonnenlift tányéros felvonó Göstling-Hochkaron.

Síbérletárak, hójelentés >> ITT <<







Lackenhof (Ötscher) - "ágyból a pályára"

Lackenhof egy hegyi falu, mely 810 méteren fekszik az Ötscher lábánál. Síelés, ahogy kitesszük a lábunkat a szállásunk ajtaján – ez Lackenhofban nem kivétel, hanem szabály. A tél mottója itt: „az ágyból a pályára“. A kedélyes-családias hegyi faluban ugyanis a szállodák és panziók szinte a pálya szélén állnak. Kilenc felvonó gondoskodik arról, hogy a síelők a 19 kilométernyi pályán jól eloszoljanak. A Distel-pályán versenyeket is rendeznek. Gyakorlási lehetőséget a síiskola kínál. A sífutás szerelmesei 21 kilométernyi, táblákkal jól jelzett, három különböző nehézségi fokú pályának örülhetnek, a téli túrázók pedig egy több mint 10 kilométeres útvonalon vághatnak neki a hómezőknek.







Túrasí: Lackenhofban szinte kézenfekvő, hogy a túrasízők leginkább az Ötscher menedékházhoz és onnan a hegy csúcsáig kapaszkodnak fel. A lesiklás népszerű helyszíne pedig az ún. Fürstenplan, mely az északi oldalon fekszik. St. Aegydben a Göller hegyről gyönyörű kilátás tárul a Mostviertelre és Stájerországra, mely szintén közkedvelt úti cél a túrasízők körében.

Újdonság: új varázsszőnyeg a Kinderland gyermek gyakorlópályán, valamint a Schirmbar és az Eibenhütte felújításra került.

Síbérletárak, hójelentés >> ITT <<



A családi élmények központja: Annaberg

Annaberg álomszép helyen fekszik és kínálatában igazából minden megtalálható, amelyet egy családi síeléstől elvárhatunk: családbarát szálláshelyek, változatos pályák és sok vonzó ajánlat. Bármit is keresünk, itt biztos rálelünk: van FIS-pálya és buckapálya a síelés virtuózainak és a vakmerő snowboardosoknak, pályák kanyarokkal a hobbisíelőknek és sík lejtők a családoknak és kezdőknek. A hét felvonóval 12,5 kilométernyi pálya érhető el. Ezen felül 18 km sífutópálya, lovasszán és hótalpas túrázás várja a sportolni és kikapcsolódni vágyókat.







Túrasí: Tirolerkogel a legnépszerűbb túrasí desztinációk egyike. Nem utolsó sorban azért, mert a csúcsán lévő menedékház télen is üzemel!

Újdonság: Ski-Cross és Fun-Cross pályák átalakítása, új Familypark

Síbérletárak, hójelentés >> ITT <<







Érdekel Mi az a fóka és hogy kell használni? katt ide!





Az akció-hegy: Gemeindealpe Mitterbach

„Mit’m Lift aufi, mit Schwung owa“ – tartja egy szólás a helyi nyelvjárásban, vagyis „lifttel fel, lendülettel le”. A Gemeindealpe sportos lehetőséget kínál síelőknek, freeridereknek és sífutóknak egyaránt csodálatos természeti kulissza melletti kilátással az Alpok nyúlványaira. A két modern ülőlift 13 kilométernyi sí és egy változatos freeride pályához visz fel. Igazi kihívást jelent a fekete pálya, mely Alsó-Ausztria legmeredekebb természetes pályája. Idén újdonság a Speed- és Skicross-pálya, valamint a Fun Park Area, ahol a freeride mesterei új trükköket gyakorolhatnak be.







Túrasí: Gemeindealpén két jól kitáblázott túrasí útvonal vezet fel a Terzerhaus hüttéhez a csúcs közelében. Göstlingben vagy Steinbachtól megyünk Dürrensteinig, vagy a Leckermoor természetvédelmi területről indulunk a Ringkogelre.

Újdonság: új szálloda Mitterbach am Erlaufseeben: R&R Residenz Hotel Mitterbach! Az új R&R Hotel Mitterbach 28 szobával és wellness részleggel várja vendégeit. A szállodából csodálatos kilátás tárul a Gemeindealpe hegyvonulatára.

Síbérletárak, hójelentés >> ITT <<







Programok túrasízőknek Mostviertelben



- Túrasíző est Annabergen:

A teljes szezon alatt minden csütörtökön a liftek üzemelési idejét követően a túrasízőké az annabergi síterep. Annak érdekében, hogy minden földi jóval is el legyenek látva a sportolók, az Anna-hütte ilyenkor 20 óráig tart nyitva.



- Túrasízés a Geimeindealpén:

A Mitterbach-Gemeindealpe síterep két kitáblázott, különböző nehézségű túrasí útvonallal várja a sportolókat. A napijegy € 4,50, mely tartalmazza az LVS-Checkpointot, ahol ellenőrizhető a lavinajelző készülék működése, a Skiline- szintkülönbség mérőt, illetve a pályák és a parkoló használatát.



Ne feledd azonban, hogy a nem preparált terepen történő túrasízéshez feltétlenül szükséges a megfelelő felszerelés és helyismeret, illetve a tapasztalat és a szaktudás ahhoz, hogy felmérjük az esetleges veszélyhelyzetek lehetőségét, pl. a lavinaveszélyt. Ha még nincs ilyen irányú tapasztalatod, de mindenképp szeretnéd a túrasízést kipróbálni, kérd a helyiek segítségét:

- Annabergen: Roland Bauer +43 0664 284 2605

- Hochkaron: JoSchi Síiskola +43 07484 7213

- Frankenfelsben: Nürnberger úr +43 02725 7206



www.mostviertel.at/skitouren







Síelés a Bécsi Alpokban

A gyerekvilágtól a világkupa pályáig: ilyen változatos a Semmering, Puchberg, Schneeberg, Mönichkirchen, Raxalpe, St. Corona/Wechsel síterep.





Zauberberg Semmering – síkaland éjjel-nappal

Csupán néhány óra autóút Magyarországról és máris a Hirschenkogelnél, vagyis a Varázshegynél vagyunk a Bécsi Alpokban. A Semmering síterep nemcsak egy egynapos kirándulásra kiváló úti cél, hanem a kivilágított pályának köszönhetően feltétlenül érdemes kipróbálni az esti szánkózást, carvingolást vagy síelést is.

Az összesen 13 kilométernyi pályát minden reggel frissen ratrakolják és felkészítik, majd 18 óra után a világversenyekről ismert kivilágítás mellett folytatódhat a lesiklás. Az egyedülálló éjszakai síelés a hét pályából haton lehetséges, illetve kivilágított még a Varázshegy élmény-szánkópályája, illetve a Split-Park is, melyben a snowboardosok és a freestyle kedvelői élhetik ki magukat az esti fényben.

Téli hótalpas túrák Semmeringen: varázslatos kilátások és történelmi helyszínek: az ún. Zauberblick-Runde az UNESCO Világörökséghez tartozó Semmering vasútvonal mentén a legszebb kilátókhoz vezet el. A Semmering hágón át a 20-Schilling-Blick és utána a Doppelreiteraussichtswarte kilátókhoz túrázhatunk. Útközben újra és újra varázslatos kilátás tárul elénk a Semmering vasútvonalra. Visszafelé pedig megcsodálhatjuk Semmering történelmi villáit és a Südbahnhotel épületét.

Síbérletárak, hójelentés >> ITT <<





Mönichkirchen a mindent tudó síterület

A családi pálya, a funpark, a hótalpas túrák mellett rengeteg betérésre és pihenésre alkalmas, kellemes hely is van erre. Téli üdülés, ami üdítőbb már nem is lehetne! Minden, amire a téli szabadságon csak szükség van

a hóbiztos Mönichkirchenben nincs kívánság, ami ne teljesülne. A funpark (felszereltsége: Rail, Jump, éles kanyarok, Butterbox és Crazy Hill) kalandra hív, a hüttéknél a napozóágyakon és a nyugágyakon pedig kikapcsolhatunk, mielőtt a 13,5 kilométernyi, csodás panorámájú pályán visszasiklanánk a völgybe.



Síbérletárak, hójelentés >> ITT <<







Puchberg am Schneeberg

Síterep Losenheimben mindenki számára a tökéletes téli úti cél. A kicsik itt megtanulhatnak síelni, míg a nagyok a kezeletlen pályákon és a hüttékben élvezik a tél örömeit. Egy festői völgyben, Soprontól csupán egy óra autóútra található a síterep, ahol a gyerekekre a Puchi’s Kinderland gyerekvilág vár. A varázsszőnyeggel irány fel a hegyre, ahonnan vicces pályák vezetnek lefelé. A közelben találjuk a varázsmezőt (Wunderwiese) is, mely egy speciális műanyag borítású lejtő, ami egész évben látogatható és szinte a valós síelés élményét nyújtja. A Wiesenflitzer pedig egy 140m hosszú óriás gumis csúszda. Egy csodás kilátás és 4,1 pályakilométer

A freeride kedvelői a négyszemélyes ülőlifttel kényelmesen jutnak fel a kezeletlen terepre, ahonnan a gyakorlott síelők mélyhóban száguldhatnak le a hegyről.







Téli hótalpas túrák: Schneeberg - Hegyről völgybe: Aki az Edelweißhüttetől nem az ülőlifttel megy vissza a völgybe, az a gyalogútvonalat is választhatja. Akár túracipőben, akár hótalpas felszereléssel is nekiindulhatunk az útnak, mely elhalad az Almreserlhaus mellett, majd a Dürre Leiten területen át a völgyállomásig vezet. A kb. 1,5 órás túra során csodálatos kilátás nyílik a Schneebergre. Aki hamarabb elfárad, az levághatja az utat az ún. „Faden” útvonalon. A szállások közül választhatjuk Puchberg am Schneebergben a Schneeberghof, Bruckerhof, Forellenhof vagy Hotel Wanzenböck túrahotelek egyikét.

Túrasí: aki inkább a hegyet felfelé is gyalogosan szeretné meghódítani, arra különböző túrasí útvonalak várnak. A maga 2076 méteres magasságával a Schneeberg tökéletes úti cél a túrasí kedvelőinek. Ha most először csatolsz fel túrasít, foglalhatsz egy kezdő tanfolyamot Puchbergben a Peter Groß sí- és hegymászó iskolában, mely során megtanulhatod, hogy miként használd a felszerelést, ráadásul profitálhatsz a csoport vezetőjének szakértelméből és helyismeretéből is. A megfelelő felszerelést helyben lehet kölcsönözni. Tipp a melegedéshez: az Edelweisshütte a felvonó hegyállomásánál, mely lélegzetelállító kilátást nyújt a puchbergi völgyre és a Schneeberg vonulatára. Tudj meg többet a túrasízésről Schneebergen >> ITT <<

www.also-ausztria.info/puchberg

Síbérletárak, hójelentés >> ITT <<







Kabinos felvonóval a Raxra

A leggyorsabban a Rax-Seilbahnnal, vagyis a Rax kabinos felvonójával jutunk fel a csúcsra, mely Ausztria legrégibb kötélfelvonója. 2016 júliusában széleskörű felújítás után nyitotta meg újra kapuit a nagyközönség előtt, mely 8 perc alatt szállít fel a hegyállomásra. Innen aztán egy lesiklás gondoskodik az ún. Skibike-al a megfelelő adrenalin szintről. A sítalpakra rögzített bringaszerű járgány nemcsak felejthetetlen élményt ígér, hanem használni sem nehéz. A szükséges felszerelést a Raxalpen fogadónál kölcsönözhetjük ki a felvonó megállójánál.









A leglátványosabb és legszebb útvonalat a Raxra egy hótalpas túra során tapasztalhatjuk meg. Kezdők is nekivághatnak a hegyi állomásnál található Berggasthof vendéglőtől induló hótalpas túraútvonalnak, mely jelzett úton a Gatterlkreuz kereszt érintésével egészen az Ottohaus menedékházig vezet 1700 méter magasra. Aki tapasztaltabb, az ennél messzebb is merészkedhet, egészen a Seehüttéig, mely erőnléttől és tempótól függően további egy-két óra túrázást jelent. Közvetlenül a felvonónál, a Scharfeggers Raxalpen-Resortban olcsón kölcsönözhetők hótalpak és botok, valamint vezetett túrákat is foglalhatunk itt.

Foglalás a +43 (0)2666/52 295 telefonszámon lehetséges.

Útvonaltipp: A Preiner Gscheidtól kényelmesen jutunk el a Waxriegelhaus hüttéhez, ahonnan a nyugati oldalon kirándulhatunk fel a Raxra.

www.raxalpe.com/de/rund-um-die-rax/winter-auf-der-rax





Családi síaréna St. Corona am Wechsel - kedvelt családi úti cél

A Soprontól csupán 60 percnyire fekvő St. Corona mindent fel tud mutatni, amire a kezdőknek a téli sportok örömeihez csak szükségük lehet! A síaréna vicces sí és snowboard tanfolyamaival, a ski-light koncepcióval és kellemes magánóráival elbűvöli a legkisebb síelőket. A 350 méter hosszú tányéros felvonón, illetve a 90 és 9 méter hosszú futószalagon ez nem is nehéz.

A változatosságról ezen kívül a hópark gondoskodik sáncokkal, a hullámpályával, valamint a speciális Fun, Speed & Racing Arénával. A téli játszótéren is garantált a jókedv. A kaland különösen péntekenként és szombatonként teljesedhet ki, amikor a létesítmények a megvilágításnak köszönhetően egészen 20 óráig nyitva tartanak.

Téli hótalpas túralehetőségek Mönichkirchen és Kirchberg között: Amennyiben tapasztalt és hozzáértő túravezetővel szeretnénk nekivágni téli kirándulásunknak, nyugodtan forduljunk Konrad Rieglerhez, aki „menj, amerre a hó hív” mottóval Mönichkirchen és Kirchberg között kínál túravezetést németül. A részvevők erőnlétének és az időjárási feltételeknek megfelelő túrák a Wechsel alpesi legelőin haladnak végig. Még több infó >> ITT <<

Újdonság: új szálloda Kirchberg am Wechselen: a Molzbachhof, Alsó-Ausztria egyetlen, teljesen fából készült szállodája! A minősített túrahotel és családbarát wellness szálló 16 új szobája nélkülöz minden szöget és csavart, kizárólag fa alapanyagot használtak a készítésükhöz.

Aki a sípályák helyett a szánkópályán szeretné kipróbálni magát, az megteheti azt az egyedülálló bobvilágban. A „Wechsel-Lounge” szélvédett faborítású teraszáról pedig kényelmesen nyomon követhetjük az eseményeket. Feltétlenül érdemes meglátogatni!

www.corona.at/hu

Síbérletárak, hójelentés >> ITT <<