Mikor megyünk már síelni?

Helyzetjelentés a népszerű sípályákról.

November elején már egyre többször gondolunk a közelgő síszezonra, talán már elő is vettük a felszerelést, vagy elkezdtünk rávezető gyakorlatokat végezni, hogy kihozzuk a maximumot a síelésből. A teljesség igénye nélkül néhány kedvcsináló friss infót osztunk most meg a kedvelt sípályák lejtőiről.

Eplény

Eplényre rá sem fogtok ismerni: Új megjelenés, új felvonó, új sípálya, új hóágyúk.

Magyarország legnagyobb kezdőpályája készült el Eplényben: egy kilométer hosszan, 124 méter szinteséssel egy nagyon széles és nagyon lankás pályán lehet megtanulni a síelés alapjait. Ehhez a pályához épült az Albona II új kétüléses felvonó, ami már az ausztriai Arberg sípályán is bizonyított (ott egy még nagyobb felvonóra volt szükség, így Eplény megörökölhette ezt).

Új pályához új hóágyúk dukálnak, ezért 5 új jövevénnyel gazdagodott a flotta, ami egy vadiúj szivattyúállomással és plusz egy új transzformátorral lesz megtámogatva.

Tehát, pálya van, felvonó van, hó van, már csak Te hiányzol.

Heiligenblut

Összesen 9,5 hektárnyi sípálya lesz már hóbiztos a Grossglockner-Heiligenblut síterületen, köszönhetően a nyári szezon végével megindított fejlesztésnek. Az elmúlt évek viszonylag hószegény telei a heiligenbluti síterep keleti oldalát, a Fleiss hegyet érintették elsősorban. Az új hóágyukat ennek a területnek az 1800 és 2450 méteres magasság közötti pályáira telepítik. Ezzel a síterep összes fontosabb részén biztosítva lesznek a téli sportolás feltételei: a Viehbühel hegyen a leghószegényebb teleken is mindig volt elegendő természetes hó, a Scharecktől egészen a völgyállomásig már eddig is ki voltak építve a hóágyúk, most pedig a Fleiss nagy részét is be tudják havazni.

Alsó-Ausztria

Síelés és snowboardozás egész évben a Varázsmezőn (Wunderwiese). Egy speciális műanyag borítású lejtőnek köszönhetően Puchbergben a téli sportok már nem függenek a hóhelyzettől és az időjárástől. A különleges borításon lesiklani olyan, mintha tényleg sítalpakon hóban csúsznánk le. A varázsmező mellett egy 140 méter hosszú óriás gumis csúszdán lehet leszáguldani, óriási gumikban ülve.

Alsó-Ausztriában ezen kívül átalakulnak az annabergi Ski-Cross és Fun-Cross pályák és új Familypark épült, Hochkaron megújul a Sonnenlift tányéros felvonó és Lackenhofon új varásszőnyeg, valamint Schrimbar létesült.

Új négycsillagos R&R Hotel nyílt Mitterbachban, Kirchberg am Wechselen pedig Alsó-Ausztria egyetlen, teljesen fából készült szállodája várja a vendégeket. Hochkaron felújították a népszerű JoSchi Almgasthof vendéglőt, ahol a "bundáshús" mellett érdemes kipróbálni a csütörtöki fondü és raclette nap kínálatát is. Ja, és JP-Aprés Ski Barral bővült az éjszakai élet Hochkaron.

Tirol

Tirolban számos új és gyorsabb felvonó létesül, hogy minél több idő maradjon a síelésre. Téli/nyári kedvencünk, Innsbruck nyolc kilométeres, kivilágított szánkópályával domborít, ahol közel egy kilométer szintet veszíthetünk a menet végére. Söldenben az ott forgatott James Bond alapján egy 1300 négyzetméteres, 007-es látogatóközpont létesült.

Donovaly

Minek állnál sorban a bérletpénztáraknál, amikor már előre online is megveheted a síbérleted és nyitáskor egyből mehetsz is a felvonókhoz. Karácsonyig mindössze 12 EUR az egész napos bérlet, de az egész szezonban korlátlanul használhatod a felvonókat 200 EUR-ért (az esti síelésre is érvényes). Gyerekek 8 éves korig ingyen síelhetnek Donovalyban, ahol Közép-Európa legnagyobb gyermek funparkja ideális hely a síelés megtanulására.

Donovaly mindössze három óra alatt elérhető Budapesttől, így a fővárosi egyetemekkel együttműködve 1 napos kirándulásokat szerveznek diákok részére.

Amatőr versenyezni vágyók figyelem! 2018. február 10-én rendezik meg a 26. Honda kupát, az Országos Amatőr Gyermeksíbajnokságot. A verseny sajátossága, hogy ez az egyetlen országos nagy síverseny, ahol az igazán komoly versenyzők nem indulhatnak. A verseny maradjon továbbra is az amatőr sízőké!

