Bukósisak használat sípályákon

A bukósisak-viselés szabályai síelés közben.

A téli sportok szerelmesei várva várják az őszi szezon végeztét, és az első adandó alkalmat, hogy végre befedje a hótakaró a hegyoldalakat, és előkerülhessenek a lécek, lapok, kötések, cipők...

De vajon a felszerelésünkben ott kell-e legyen a sisak?

Jó pár évvel ezelőtt kapott igazán figyelmet a téli sportok - azon belül is a síelés és snowboard - során viselt fejvédő szerepe. Sokan persze hevesen tiltakoztak és mai napig ellenzik a sisak használatát, hiszen mi baj lehetne a puha havon csúszva? Sajnos akár komoly is: például maradandó agyi károsodás vagy egy 8 napon túl gyógyuló agyi ödéma kialakulása is lehet a rosszul sikerült bukás eredménye, amit egy vastag, kötött sapka nem akadályoz meg.

Felmérések szerint a síelés, illetve snowboardozás során keletkezett fejsérülések 74 százaléka a hóba csapódásból, 10 százaléka egy másik sportolóval való ütközéstől, míg 13 százaléka valamilyen tárgyhoz (például oszlop, vagy fa) való csapódás következménye! Ugyanezen dokumentáció szerint

a bukósisak viselése felnőtteknél 35, a gyermekeknél pedig majd 60 százalékkal csökkentheti a fejsérülések keletkezését!

Kutatások ide, ellenzők oda, egyre több országban vezetnek be biztonsági intézkedéseket, hoznak törvényeket, melyeket be kell tartanunk. Ezen cikkünkben körbenézünk, hogy a magyarok által kedvelt sípályák országaiban milyen előírások vannak a fejvédő használatára.

Bukósisak viselési szabályok a sípályákon

Magyarország

Itthon jelenleg nincs szabályzás a sisak használatát tekintve, lefeljebb ajánlott viselet a fejvédő.

Szlovákia

A legfrissebb törvények szerint a 15 éven aluliak számára kötelező a megfelelő fejvédő viselése a sípályákon!

Szlovénia

Már nem csak a nyári szezonban kedvelt célpont Szlovénia. Egyre többen utaznak déli szomszédjainkhoz síelni vagy snowboardozni is. Itt a 14 év alattiak számára kötelező a sisak viselése, az ennél idősebbek számára pedig erősen ajánlott státuszú.

Ausztria

Nyugati szomszédjainknál több tartományban is kötelező a 15 éven aluliak számára – mindegy, hogy síel vagy snowboardozik - a sisak használat. Ezen tartományok: Salzburg, Felső-Ausztria, Stájerország, Alsó-Ausztria, Karintia, Burgenland, valamint Bécs. A fejvédőt egyéb télisporteszközök használata során is viselni kell, például bobozás vagy szánkózás közben. Ilyen szabályozás viszont jelenleg nincs még Tirolban és Vorarlbergben.

Svájc

Mivel az ország sípályáit használók körében a sisak használat 70%-ot is meghaladja, és az elmúlt évek során ennek is köszönhetően csökkentek a komoly sérüléssel járó balesetek száma, a sisak használata nem kötelező, csak erősen ajánlott.

Olaszország

A 14 év alattiak számára kötelező a sisak viselése síelés vagy snowboardozás során. Ennek hiánya azonnali pénzbüntetést von maga után.

Franciaország

Jelenleg nincs törvényi szabályozás a sisak használatára.

Törvények, szabályzások ide vagy oda, részünkről maximálisan ajánljuk a fejvédő használatát. Egy jó sisak nem szűkíti le a periférikus látómeződet, nem csökkenti a hallásodat, és egyáltalán nem zavaró sportolás közben!

