2018.04.20. 0

Simon Ádám

Woom gyerekkerékpárok

A világ legkönyebb kerékpárja!

Hogyan ne legyek elfogult, amikor nagyobbik lányom éppen a tesztre kapott bringával tanult meg kerékpározni!? Azért megpróbálom.

Elcsépelt blah blah, de akkor is igaz: ha a gyerekeddel szeretnéd megszerettetni a kerékpározást, akkor ahhoz jó minőségű kerékpár szükséges. Félreértés ne essék, akkor is megtanul bárki bringázni, ha két fakerék közé rögzített seprűnyélen gyakorol, csak persze az élmény és a motiváció is ennek megfelelő lesz.

Woom gyerekkerékpár

A Woom egy kifejezetten gyerekek számára tervezett, minden ízében a tökéletességre törekvő gyerekkerékpár-család, 6 különböző méretben, a futóbringától a 10-14 éves korosztálynak szánt 26"-os méretű bringáig. A következőkben felsorolt tulajdonságai közül nincs olyan, amelyiket ne találhatnád meg több másik márka gyerekbringáiban, viszont az ritka, hogy egyetlen modellben valamennyi egyszerre legyen jelen.

És akkor még nem beszéltünk a világbajnok össztömegről, a rendkívül könnyű alumínium vázról, aminek köszönhetően a 3-4,5 éveseknek szánt kategóriában a Woom elnyerte a világ legkönnyebb kerékpárja címet, a maga 5,3 kg tömegével. A legkisebbeknek szánt fútóbringa mindössze 3,2 kg, de még a 10-14 éveseknek való 26"-os méret is csak 9,1 kg. Persze, tudom én, hogy léteznek vasgyúró, súlyemelő gyerekek is a világban, de azért nem mindegy, hogy elinduláskor, vagy egy esetleges boruláskor mekkora súly nehezedik a felnövekvő generáció vállára.

A fékkarok az apró gyerekmarkokra lettek méretezve és a woom 2, illetve 3 méretű modellben különböző színnel jelölik az első- és hátsó fékkart, hogy könnyebben megtanulható legyen, hogy melyik melyik. Nincs kontrafék, ami a mai kerékpártrendeket ismerve egyáltalán nem hátrány, sőt. Egyszerűbbé teszi a fékezéssel való ismerkedést, amihez persze az is hozzájárul, hogy a fékkarok könnyen és pontosan kezelhetők.

Az 1, 2 és 3 méret esetén (6 éves korig) kormányelfordulás határoló akadályozza meg, hogy a kormány túlságosan kifordulhasson, ami segít a balesetek megelőzésében akkor is, amikor a lányod/fiad rájön, hogy milyen vicces gyorsan jobbra-balra rángatni a kormányt.

Az alkatrészek mind kiváló minőségűek, masszív, stabil szerkezettel bírnak a piciny kétkerekűk. A kormánynál lévő csavarok teljesen süllyesztettek, így a térd nem ütközhet a csavarokba. A nyeregcső gyorsan oldható, ezért a napról-napra növő lurkó méretéhez könnyedén hozzáigazíthatjuk a nyeregmagasságot is. A woom hajtókarok hosszát és szélességét pontosan a gyermekek testi adottságának megfelelően alakították ki, mint ahogyan a nyereg is anatómiai kialakítású.

A gumik vegyes terepre alkalmasak, ami egy szárnyait bontogató gyerek számára éppen ideális. 6 éves kortól már marokváltós (csak hátsó), Sram váltókarral is fel vannak szerelve a bringák.

A woom kerékpárok megjelenése egyszerű, vagány és vidám, piros, kék, sárga, zöld és lila színben érhetők el, mellőzve minden hercegnős, szuperhősös dizájnt (amiket néhány matricával mindenki ízlésének megfelelően pótolhat). Egyéni igény alapján kérhető rá sárhányó, csomagtartó, kulacstartó, de pótkereket hiába keresnél hozzá (legalábbis gyárit), mivel a Woom filozófiája szerint a kerékpárok kellően könnyűek és igényesen kidolgozottak ahhoz, hogy pótkerék nélkül megtanulható legyen velük a kerékpározás. Kérhető hozzá viszont kitámasztó, hogy mégse kelljen mindig támasztékot keresni, vagy földre dönteni a bringát, ha épp megállunk kiskutyát simogatni.

A Woom kerékpárok többek között a reddot design-, German Design Gold- és Bicycle Brand Contest díjakat is kiérdemelték.

Bringázni gyerekjáték

Nos, Lujza lányom már 5 éves és általában jellemző rá, hogy inkább kicsit kivár, de csak akkor próbál rá valami újdonságra, amikor minimális kudarcélmény van csak kilátásban. Nem tudom ezt hogyan méri fel, de már a megfordulásos korszakban is így csinálta. Futóbringázni módjával futóbringázott már, de hagyományos, pedálos kerékpáron még nem ült semmilyen formában. Első nap még folyamatosan loholtam utána és kapaszkodtam a Woom 3 nyergébe, amíg ráérez a pedálozás technikájára, majd miután aludt rá egyet, másnap 10 perc után már két kézzel foghattam a kamerát, hogy megörökítsem az első bringás métereit. A bringa súlya, a könnyű pedálozhatóság és jól kontrollálható fékeknek köszönhetően magabiztosan lehet hajtani, valóban élményszámba ment a tanulás.

A Woom kerékpárok ára a minőséget figyelembe véve nem irreálisan magas, a magyar átlagfizetésekhez képest viszont meglehetősen borsos. Ha figyelembe vesszük viszont azt, hogy a gyerekbringák általában elég jól tartják az árukat a használt piacon is, akkor mégiscsak érdemes lehet elgondolkozni egy igazán igényes és szuperkönnyű gyerekbringán. Ha valaki viszont nem szeret vesződni az apróhirdetésekkel, akkor új, nagyobb Woom kerékpár vásárlása esetén garantáltan beszámolják a vételár 40%-áért.

