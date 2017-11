2017.11.24. 0

Simon Ádám

Szerinted a 30 centi elég nagy?

A bringásoknak nem a méret számít, hanem az, hogy mekkora.

A kerékpáros közlekedés (vagy akár sportolás) elterjedésének legjelentősebb akadálya a kerékpározni vágyók félelme a közúti forgalomtól. Hiába tartja jó ötletnek az emberek döntő többsége a kerékpáros közlekedést, ha tartanak egy gépjárművel történő balesettől.

A kerékpározás népszerűsítéséhez tehát alapvetően arra van szükség, hogy az a lehető legbiztonságosabb legyen.

A hazai kerékpáros szervezetek (Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztosság, Magyar Kerékpáros Szövetség, Magyar Kerékpárosklub, Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége) és a Tour de Hongrie kerékpárverseny is csatlakozik Christian Prodhomme, a Tour de France versenyigazgatójának különleges kampányához.

Másfél méter!

A magyar KRESZ az előzésnél tartandó oldaltávolsággal kapcsolatban csak annyi meghatározást ír elő, hogy az legyen "megfelelő". Igen ám, csak egy felmérés alapján a megkérdezettek jelentős részének ez a "megfelelő" oldaltávolság mindössze 30 centiméter, legfeljebb 50. 30 cm még autó-előz-autót esetben is bőven bizonyulhat kevésnek, nem is beszélve egy autó-előz-kerékpárost szituációról, amikor az elhaladás által keltett légörvényekkel is számolni kell, nem beszélve a „parafaktorról”.

Számos közeli és távoli országban, ahol a helyi KRESZ konkrétan meghatározza az előzési oldaltávolságot, többnyire megegyeznek az értékek: lakott területen kívül 1,5 méter, azon belül pedig 1 méter (azért ez valamivel több, mint a 30 centi). Ennek a szabálynak a megerősítésére indult figyelemfelhívó kampány, amit a tervek szerint a jövőben itthon KRESZ-módosítás is követni fog. Mindemellett a közlekedési kultúra javítása érdekében közlekedésre nevelő munkafüzet is készül a negyedik-ötödik osztályos gyerekek részére.

Fontos, hogy a kampány és a jövőbeli KRESZ módosítás célja nem az, hogy ezentúl mérőszalaggal felvértezve közlekedjen mindenki, hanem az, hogy a közlekedés valamennyi résztvevőjének egyértelmű és konkrét meghatározást nyújtson, hiszen a 1,5 méter az mindenkinek 1,5 méter, ellentétben a szubjektíven értelmezhető "megfelelő"-vel.

Miért fontos ez?

Franciaországban az elmúlt évben 162 halálos kimenetelű közúti baleset történt, míg Magyarországon 73. Ha ezeket a számokat a népességszámhoz viszonyítjuk (Franciaország 66 millió, Magyarország 10 millió), akkor láthatjuk, hogy háromszor olyan rossz a helyzet itthon, mint Franciaországban, ahonnan a kampány elindult, és ahol a világ egyik legnépszerűbb sporteseménye, a Tour de France is a 1,5 méteres előzési oldaltávolságra hívja majd fel a figyelmet.

Bánj a bringásokkal úgy, mint egy lóval

Aki nem szereti a száraz számokat és KRESZ-passzusokat, az egyszerűen kezelje a bringásokat úgy, mintha lovak lennének...