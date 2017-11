2017.11.15. 0

Specialized Defroster Trail

A téli szezon 3 mumusa kiiktatva.

Szólok most egyrészt azokhoz, akiknek nem kell magyarázni, hogy miért ül bringára az ember még télen is, legyen szó hétköznapi ingázásról, vagy a téli természetben zúzásról. Másrészt azoknak is címzem e bemutató cikket, akik szerint science fiction a téli kerékpározás.

Mi jellemző télen?

Hideg, csapadék (ami szintén hideg) és sötét. Értelemszerűen tehát szükség van valami meleg, száraz és jól látható dologra, hogy a téli szezonnal járó kellemetlenségeket kiküszöböljük és ne állhassa útját semmi a kerékpározásnak.

A Specialized Defroster Trail téli mountainbike cipő 400-gram mértékű Thinsulate hőszigeteléssel, a varrások mentén is vízálló külső héjjal és a cipő jelentős felületén fényvisszaverő mintázattal válaszol a kellemetlen hármasra.

Maga a cipő kellően robosztus, strapabíró és masszív,

az a tipikus apáról-fiúra szálló lábbeli, ami évek múltán is képes ellátni feladatát.

Talpa nylon kompozit, nedves talajon is jól tapadó SlipNot gumi futófelülettel. A talp merevségi indexe 6.0, amiben sétálni olyan, mint egy átlagos téli bakancsban, egyáltalán nem sícipős érzés és pedáltaposás közben hatékonyan adja át a belefeccölt energiát. Montis cipőként a pedálklipsz-előkészítés alaptartozék, de talpkialakításának köszönhetően taposópedállal is használható.

Nem lehet nem észrevenni

Felsőrésze igazán izgalmasra sikerült. Rögtön a leginkább szembetűnő és egyik leghasznosabb tulajdonsága, a felsőrész külső részét fedő reflektív borítás, ami kiemelkedő láthatóságot ad közúti közlekedésnél szemből, hátulról és oldalról is. Sőt. még a felső fekete szár is fényvisszaverő keveréket tartalmaz. Az ilyenekre gondolok mindig, amikor az ízléses láthatósági megoldásokról beszélek, egyszerűen szuper.

További érdekes megoldások a felső zárrendszer elemei, úgymint a BOA rögzítés, a kioldást segítő fogantyú és a fűzést takaró, tépőzárral zárható rugalmas héj. Ettől a héjtól külön kezelhető a bokát körbe ölelő, tépőzárral rögzíthető neoprén szár, ami két rétegben zárja le a felső nyílást a nem kívánt elemektől.

Orr-részén és a saroknál erős gumi védőréteg óvja a lábujjakat és a sarkat a kellemetlen ütésektől.

Belső kialakítása elég szellős ahhoz, hogy vastagabb téli zokniban is legyen hely a lábnak, nem kell nagyobb méretet választani ahhoz, hogy kényelmes legyen. A BOA fűzési rendszer stabilan tartja a lábat, de egyáltalán nem nyomja a lábat, egyenletesen oszlik el a lábfejen. Kioldott állapotban pedig bőségesen széthajtható ahhoz, hogy a le- és felvétel ugyanolyan könnyű legyen, mint egy nyári cipő esetén.

Mivel csak fogdosásra járt nálunk, a szellőzésről nincs kellő tapasztalatunk, bár a szellőzőnyílások hiánya és a felhasznált anyagok alapján az látszik, hogy a fő szempont a külső hatások kívül tartása volt. Igaz, nagy mínuszokban még egy jó meleg cipőben sem izzad kiemelkedően az ember lába. A 42-es méretű modell tömege 533 gramm, ami képességeivel együtt kellemesnek mondható.

A Specialized Defroster Trail méltó a Specialized márka kiemelkedő minőségéhez, a téli kerékpározást komolyan gondolók számára feltétlenül számításba veendő, a téli bringázásban kétkedők számára pedig kellő meggyőzőerővel bír.

