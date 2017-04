2017.04.11. 0

Online kerékpárvásárlás? Megéri!

A BiciKlikk.hu összegyűjtötte, hogy miért érdemes online vásárolni.

Bár a kerékpár webshop és szaküzlet-hálózatnak több saját üzlete és szervize is van, most mégis az online vásárlás előnyeire hívja fel a figyelmünket.

1. Kedvezőbb árak a webshopban

Az online vásárlás egyik nagy előnye, hogy mindig minden olcsóbb. Míg egy hagyományos üzlet tulajdonosának számos költséggel kell számolnia, például helyiségbérlet, üzemeltetés, több alkalmazott, addig egy online webáruháznak nincs ilyen kiadása, így az eladási árakat is alacsonyabban tudja tartani a webshop üzemeltetője, azaz raktározás kockázatát és költségét sem Neked kell megfizetni, ráadásul a Biciklikk.hu ÁRGARANCIA szolgáltatása biztosítja, hogy a lehető legjobb áron vásárolhass kerékpárt!

2. Ingyenes extra szolgáltatások

Rendelésed leadásakor nem csak a vágyott termékre, de plusz szolgáltatásokra is számíthatsz, például a BiciKlikk.hu-nál többek között olyan szolgáltatásokkal kedvezünk vásárlóinknak, mint például a "10% LEVÁSÁROLHATÓ", amely röviden annyit jelent, hogy a kerékpár árának 10%-át levásárolhatod, akár egy második kerékpárra!

A BiciKlikk.hu webáruházban nem tudunk cukorkát helyezni a pultra ajándék gyanánt, de 1 év INGYENES BALESETBIZTOSÍTÁST igen! A kerékpár átvétele után csak egy válasz emailt kell küldened és már él is a Generali Biztosító Zrt. nyújtotta balesetbiztosításod, - aminek a költségeit Biciklikk.hu átvállalja helyetted, - hogy akkor is kéznél legyen a segítség, ha baj történne!

3. Szélesebb kínálatból könnyebben találunk megfelelő biciklit

Egyszerűbb az igényeinknek megfelelő bicaj kiválasztása online. Egy webshop kínálatában akár több ezer kerékpár is lehet, míg egy üzletben jóval kevesebb, nagyjából 50-100 modellből választhatunk. Ha tudod, milyen stílusú kerékpárt szeretnél, a részletes kereső használatával még gyorsabban megtalálhatod a Neked való bringát. Nem csak kategóriára, de akár az alkatrészekre is rászűrhetsz. Kiegészítőket és alkatrészeket is nagyobb kínálattal találsz meg a weben, sőt a "sehol sem lehet kapni" típusú árucikkeket, amelyeket szinte csak egy szűkebb réteg igényel nagyobb eséllyel találod meg online. A BiciKlikk.hu-nál olyan márkákat forgalmazunk, mint például az Alpina, BadBike, Cannondale, Conti, Cross, Cube, Dahon, Dema, Endura, FiveTen, Fox, Gepida, Ghost, Haibike, Hauser, Kellys, Kross, Lapierre, Mali, Maxxis, Neuzer, Rock Machine, Ruder Berna, Superior stb. Egyik fontos szempontunk a minőség és megbízhatóság. Igyekszünk ár-érték arányban a legjobb minőségű és legkedvezőbb árú kiegészítőket és alkatrészeket beszerezni vásárlóinknak. Elsősorban törekszünk mindenki igényeit kielégíteni, így ha mégsem találod meg azt a terméket a kínálati palettán amit szeretnél, csak keress fel bennünket valamelyik elérhetőségünkön és megpróbáljuk Neked rövid határidővel beszerezni.

4. Kényelmesebb a vásárlás otthon fotelből, mint egy zsúfolt üzletben

Nincs mindenkinek ideje és energiája arra , hogy végignézze a környéken található kerékpár üzletek kínálatát. Egy webáruház esetében ez sokkal gyorsabb és kényelmesebb folyamat, pláne a szűrők segítségével rengeteg időt megspórolhatsz magadnak. A BiciKlikk.hu webáruházban a termékek áttekinthetőek és jól specifikáltak, így mindent megtudhatsz róluk. A BiciKlikk.hu webáruházban rendelt bringák legtöbbje 100%-osan készre szerelve és beállítva hagyja el műhelyünket.

Nem kell elforgatnod a kormányt, felszerelned a pedált, vagy helyükre tenned a kerekeket, se a fék - és váltó beállításával bajlódnod- csak ki kell csomagolnod és használatba is veheted.

5. Átgondoltabb döntést tudunk hozni

Nem kell az üzletben állva pár perc alatt dönteni, vajon a kiszemelt kerékpár megfelelő-e, elegendő a webshopban a bicajt a kosárba, vagy kedvencek közé betenni. A nyitvatartási idővel sem kell számolnod, hiszen egy webshop mindig nyitva van. A szállítással kapcsolatos nehézségek is egyszerűen megoldódnak, hiszen legtöbb esetben INGYEN HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK a raktáron lévő kerékpárt és a kiegészítőket 48 órán belül.

6. Hitelre vásárolni könnyebb, kényelmesebb, mint egy üzletben

A hitellel kapcsolatos adminisztráció otthonról könnyűszerrel intézhető, akár éjszaka vagy hétvégén is. Személyes adatainkat sem kell egy zsúfolt üzletben a többi vásárló előtt megadni az ügyintézőnek. A BiciKlikk minden kerékpárra biztosítja az ONLINE HITEL lehetőségét, illetve egyes kerékpárok esetén a 0%-os THM-es hitel is igénybe vehető. Utóbbit többek között olyan márkák kerékpárjaira is igényelheted, mint például a Cube, Cross, BadBike és Gepida.

7. Jobban összehasonlíthatóak egymással a biciklik

Online jóval egyszerűbb az egyes kerékpárokhoz tartozó technikai paraméterek összehasonlítása, mint egy üzletben, ahol csak az eladó által elmondottakra támaszkodhatunk. Nem beszélve az árak összehasonlíthatóságáról, ami megint csak fontos szempont. Fórumokon könnyű tájékozódni a valós tapasztalatokról az adott biciklit illetően. Ne feledd, ha bizonytalan lennél, a BiciKlikk.hu-n az online CHAT, telefonos segítség 9-18h-ig rendelkezésedre áll!

A BiciKlikkről röviden

A BiciKlikk több, mint kerékpár szaküzlet. Egy elhívatott profi csapat. A több, mint 400nm-es pécsi és szolnoki szaküzletünk mellett egy minden igényt kielégítő webshopot üzemeltetünk, kínálatunkban több mint ezer kerékpár megtalálható, valamint a biciklikhez kiegészítők, ruházat és alkatrészek is. A Biciklikk működtetésére összeállt csapatunk munkája életforma, ahol a munkatársak hivatása szenvedélyük is egyben. Webáruházunk motorja 2014-ben elnyerte az “Év honlapja” díjat, a biciklikk.hu webshopot azóta is folyamatosan fejlesztjük a vevők elégedettségének és a könnyebb átláthatóság érdekében.

Hogy miben vagyunk mások? Egyrészt rengeteg ingyenes extra szolgáltatást nyújtunk a kerékpárok mellé (31 nap elállás, teljesen összeszerelve szállítás, árgarancia, garanciális szerviz, 7 év vázgarancia, 10% levásárolhatóság, online hitel akár 0%THM-re ), másrészt felhasználóbarát webáruházunkban mindenki könnyedén megtalálhatja a neki megfelelő biciklit.

Mivel nyújtunk még többet? Mi alternatív közlekedési eszközöket kínálunk, ami azt jelenti, hogy találhatsz nálunk például gördeszkákat, longboardokat, Segway-eket, télen pedig szánkókat, síbicikliket is!

Mindenkit szeretettel várunk jelenleg az ország két városában személyesen (Pécs, Szolnok), és online áruházunkban. Mindazokat, akik tudják mit akarnak és azokat is, akik még nem tudtak dönteni.

Aki eddig nem jutott el személyesen hozzánk se csüggedjen, meglévő üzleteink mellett közeli terveink között szerepel több megyeszékhelyen egy- egy üzlet nyitása, illetve - a BiciKlikk vevőközpontú filozófiáját tükröző, minden igényt kielégítő - egy nagy bemutatóterem és szerviz nyitása Budapesten is.

Addig is kövess minket facebook oldalunkon, hogy akcióinkból mindig naprakész lehess, vagy ugorj fel a BiciKlikk.hu oldalra és válogass kedvedre!