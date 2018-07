2018.07.05. 0

Benecz Ferenc

Northfinder NorthKit esőkabát - a szükséges minimum

Legyen szó akár túrázásról, bringázásról vagy futásról, mint outdoor tevékenységek, ezek során elkerülhetetlen, hogy néha ne kapjon el minket egy zuhé… Ilyenkor nem árt, ha van nálunk egy jó esőkabát. Egy jól vízálló esőkabát. Egy jól lélegző, vízálló esőkabát. Egy kis helyet foglaló, jól lélegző, vízálló esőkabát. Egy nagyon könnyű, kis helyet foglaló, jól lélegző, vízálló esőkabát. ...de van ilyen?

Elöljáróban…

Az eddigi esőkabátjaimmal általánosságban 3 gondom volt:

használatuk során vagy átáztam mert nem bírták a 2-3 órás esőt, vagy ugyan nem áztam el az esőtől, de saját izzadtságomtól teljesen,

elég nagy helyet foglaltak összecsomagolva ahhoz, hogy ha több cuccom volt, már elgondolkodtam, hogy elviszem e magammal,

olyan nehezek, hogy csak akkor teszem be őket a táskámba, ha előre látható, esni fog.

Az ideális esőkabát tehát vízálló és lélegző, picire összecsomagolható és szuperkönnyű.

És ez nem is olyan nagyon elrugaszkodott álom, hiszen a Eurobike illetve OutDoor nemzetközi szakmai kiállításokra járva, évről-évre mindig könnyebb és könnyebb vízálló- és lélegző kabátokat látunk, melyek súlya már 80 gramm körül mozog, nem ritkán „húszezres” vízállósággal és légzéssel! Persze ezeket egyszerre kíváncsisággal és borzongással nézzük, hiszen ilyen súlyt csak ultra vékony anyagokból lehet elérni, melyeknek tartóssága kérdőjeles... és sokunk az árcédulán látható számoktól is elszédül.

A most tesztre érkezett Northfinder kabátot - az adatait elnézve - az "ésszerű választás" kategoriába sorolnám. 250 grammos súlya már elég könnyűnek számít, és csomagolt mérete is elég kicsi ahhoz, hogy ne gondolkodjak rajta, betegyem e a táskába vagy sem, illetve kibírja e szakadás nélkül, ha menet közben elkap egy bokor ága. A vízállósági- és lélegző adatai pedig (10 000/10 000) megfelelőek ahhoz, hogy ne tusoljak le benne tekerés közben. De a puding próbája az evés...

Út közben…

Ahogy a kabáton levő felirat is mutatja, a NorthKit egy outdoor kabát – így futáshoz, túrázáshoz és bringázáshoz is javasolt a használata. Ez szerintem adja is magát, felesleges minden sporthoz külön kabátot tervezni, ha a legfontosabb tulajdonságokat tudja minden tevékenységhez – mármint a legeslegfontosabbon, a vízállóságon felül. Mert ez utóbbival nincs gond. A 10 000 mm-es vízállóság elegendő ahhoz, hogy egy pár órás esőt vígan átvészeljünk benne - bár egy dinamikusabb futásnál ez azért kevés, így inkább kocogáshoz javasolnám. Egy monszunszerű, egész napos esőben már lehet, hogy kevés, de ilyen időben valószínűleg nem is indulunk el.

A lélegzéssel sincs gond, feltűnően nagy a kontraszt a nem lélegző esőkabátomban töltött percek, órák alatt tapasztalt kabát alatti kondíciók és a NorthKit-ban tapasztaltak között. Izzadós vagyok, így azért sikerült a nyári esők során picit melegebbet csinálni a kabát alá, de sokkal komfortosabb viselet, és teljes mértékben az elviselhető határon belül maradt.

A multisport felhasználáshoz visszakanyarodva a NorthKit majdnem teljesen jó mindhárom sportra. Bringázás során állandóan, túrázás közben pedig olykor előfordulhat (például via ferrata), hogy sisakot viselünk, így amikor az esőkabátunkra szükség van, nem árt, ha annak kapucnija jól és zavartalanul felfekszik ezen kiegészítőnkre. A tesztalany kapucnijának viszont egy picit nagyobbnak kellene lennie ehhez... nekem kicsit feszült, és vállban felfele húzta a kabátot. Ez lehet más, kevésbé jetis testalkatúak esetében nem jelentkezik, mert tényleg csak egy kevés hiányzik a "jósághoz". Amúgy a kapucni gumiszsinórral méretre húzható, és igény szerint elrejthető a gallérban, hiszen nem minden helyzetben van erre szükségünk – nagyon praktikus.

A kabát ujjainak végén egy-egy hüvelykujj bújtatót találunk, ami hasznos tud lenni, ha bringán nagyon előredőlt pozícióban ülünk, és nem akarjuk, hogy folyton felhúzódjanak az ujjak. Itt hiányoltam a ma már az outdoor tevékenységeknél igencsak megszokott karórák megnézéséhez kialakított nyílást.

A hónalj- és lapockaszellőzők jól funkcionáltak, melyek közül utóbbiakat a gyártó a kabát alatt viselt mez hátsó zsebeinek elérésére is ajánl. Úgy vélem, ha sokat itt nyúlkálunk, a nyílás jobban szétnyílik, és ezzel a csapadéknak is utat ad – főleg bringán, a hátsó kerék által felvert vízre gondolva.

A NorthKit tulajdonságai között a legnagyobb meglepetés számomra a rengeteg zseb volt, ugyanis a könnyű, mégkönnyebb, szuperkönnyű kabátokon ezeket spórolják le legelőször. Szerencsére a Northfindernél inkább a praktikumra figyeltek, így elöl a kabáton belül egy nagy és két kicsi cipzáras zsebet találunk, plusz kívül még egy nagy cipzárast, illetve hátul egy nagyobb, elasztikus tároló is van rajta.

A zsebek cipzárjait könnyedén lehet használni akár kesztyűben is, viszont könnyen becsípődnek, így legtöbbször két kézzel kellett húznom, hogy ne legyen cibálás a vége. A kulacsnak szánt zseb nekem egy kicsit túlságosan hónalj alatt volt, így a jobb karom útjába került a bele helyezett kulacs.

Hatalmas figyelmesség a tervezőktől, az a filléres rész, amivel a félig vagy teljesen szétcipzárazott kabát két felét egymástól 5 centiméterre össze tudjuk patentozni, így nem engedve a kabátunkat lobogni a szélben, de mégis extra szellőzést biztosít.

Lehet, hogy nem a legkisebbre csomagolható és legkönnyebb súlyú esőkabát, amit fel lehet lelni... lehet, van pár apró részlet, ami nem tökéletes... viszont a Northfinder NorthKit kabát ennyiért (50 euró körül) igen csak jó vétel lehet mind a bringások, mind a túrázók számára. Könnyedén meglapul folyamatosan a hátizsákunk aljában, a mezünk zsebében, mindaddig, míg belefutunk egy esőbe... Akkor pedig teszi a dolgát.

Northfinder NorthKit esőkabát

méret: S-XXL

vízállóság: 10 000 mm

lélegzés: 10 000 g/m2/24h

tömeg: 250 gramm

anyaga: 100% Polyamid

szabása: normál

csomagolt méret: 220×100 mm

zsebek: 6 db

kapucni: van, elrejthető

szellőzőnyílások: hónaljban, lapockánál

egyéb: fényvisszaverős elemek elöl és hátul



