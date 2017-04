2017.04.06. 0

Hasznos és dizájnos SKS kiegészítők

Már itthon is kaphatóak az SKS újdonságai!

Tubeless Head Szett pumpafej

Ez a pumpafej jelenti A MEGOLDÁST a tubeless gumik "beültetésére"!

Kompatibilis minden SKS műhelypumpával, és egyebekkel is, amennyiben a pumpatömlő átmérője megegyezik.

Hagyományos kézi pumpálásra és CO2 patronnal is használható. A praktikus szett 2 db 16 grammos patront és 2 db SKS gumiszerelőt is tartalmaz. Minden szeleptípushoz (megfordítható szeleppel).

Spacecage

A Spacecage nemcsak egy egyszerű kulacstartó, az alja tároló részként szolgál. Biztonságosan, bajonettzárral rögzül. Könnyű, de erős műanyagból készült, a Topcage-nél ismert „fül” segítségével a kulacsod méretére állíthatod.

Tipp: Tedd bele a foltkészletet, kulcsod vagy aprópénzed!

Bluemels Stingray sárvédőszett

Az eddig is számos változatban (fekete, fehér, ezüst, matt fekete, fényvisszaverő csíkkal ellátott) kapható SKS Bluemels sárvédő család újabb tagokkal bővült, igazán szép és divatos tűzpiros, lime zöld, óceánkék és szürke csíkos modellekkel. A sárvédő prémium minőségű, időjárás- és UV-álló, rugalmas, extra tartós műanyagból készül, 3 mm-es rozsdamentes acél pálcákkal és rozsdamentes szerelvényekkel, valamint biztonsági ASR kioldó rendszerrel.

Az ASR csatlakozót azért fejlesztették, hogy a kerék által felkapott idegen tárgyak ne okozzanak balesetveszélyt: ezek bizonyos esetekben károsíthatják a sárvédőt, vagy akár az első kereket is blokkolhatják, ha beszorulnak a sárvédő és a gumiabroncs közé. Az ASR csatlakozó ilyenkor kiold, majd ezután gond nélkül visszacsatlakoztatható.

Rideair

Szenzáció! A Rideair az első újratölthető patron az SKS Germany-től! Sürgősségi segítség út közben! Csak pumpáld fel otthon a műhelypumpádat használva, és vidd magaddal a kulacstartódban, és defekt esetén másodpercek alatt felfújhatod a kereked mindenféle erőfeszítés nélkül! Egyszerű, környezetbarát és kényelmes megoldás! A tubeless bringások is imádni fogják, segítségével könnyedén „beültetheted” a tubeless köpenyedet is.

Magasság: 262 mm

Tömeg: 350 gramm

Térfogat: 600 ml

Max. teljesítmény: 16 bar

Minden szeleptípushoz (AV szeleppel, SV/DV adapterrel).

