Élvezd a tekerést a hello app-al!

Végre egy bringás app, ami ötvözi a szórakozást a biztonsággal!

Egyszerű, kényelmes és mindig kéznél van! Egy kis tekeréssel számos kedvezményt kaphatsz, közös célokért bringázhatsz, ráadásul a bajban is veled van. Szervizt kereshetsz a közelben, ha lerobbansz, megtalálod a bringád, ha nem emlékszel, hol hagytad és bebiztosíthatod magad és bicajod pár kattintással!

A hello Bringás applikáció teljes körű szolgáltatást nyújt a bringázás szerelmeseinek. A mindennapi tekerést értékes kedvezményekkel jutalmazza és egyes időszakokban közösségi kihívásokat is kínál az app használóinak. A Bringakereső segít, ha nem tudod, hol hagytad, vagy nem találod a szeretett járgányt. Elég, ha egy képet készítesz a lelakatolt bringádról az app-on keresztül és a fotó GPS koordinátái alapján bármikor visszavezet hozzá a telefonod térképét használva.

Meghibásodott valami a bicajon? Ne aggódj! Az applikáción keresztül egy pillanat alatt megnézheted, hol van a hozzád legközelebbi szerviz, ahol a hello partnerek szakemberei szívesen fogadnak. Sőt, Budapesten,

háztól házig szervizt is igénybe vehetsz, ha nincs időd begurulni valamelyik szerződött szervizbe.

És ha hello Bringás biztosításod is van, baj esetén károd egyszerűen, gyorsan, akár a weboldalon, akár az applikáción keresztül is bejelentheted és még videót is csatolhatsz hozzá.

Igaz, az applikáció nem tud megvédeni bringázás közben, de teljes körű szolgáltatást nyújt, ha esetleg baleset vagy káreset érne, ha van biztosításod. Szerződéskötéskor pár kattintással kiválaszthatod a neked megfelelő biztosítási csomagot, majd gyorsan és egyszerűen megkötheted és kifizetheted azt. Az alkalmazás közérthetően bemutatja, mire, mennyiért köthetünk biztosítást, és az adott csomag pontosan mi ellen véd, és mire nem terjed ki. Három fajta módozat érhető el:

- a balesetbiztosítás már évi 1.500Ft-tól biztosít téged, ha egy esetleges ütközés során baj érne,

- a vagyonbiztosítás évi 3.500Ft-tól biztosítja a bringádat, ha eltűnik,

- a felelősségbiztosítás pedig évi 1.500Ft-tól nyújt segítséget az általad okozott károk megtérítésében.

A többi biciklis biztosítással ellentétben itt akár nagy értékű (pl. épített) kerékpárra is köthetsz biztosítást, az értékbecsléshez szívesen áll a hello csapata rendelkezésedre. Sőt, ha Csepel bringád van vagy regisztráltál a BikeSafe oldalon, egy éves ingyenes balesetbiztosítást adnak!

Figyeld az akciókat! A hello Bringás applikációban kötött biztosítás árát a szezonális kupon kódok megadásával csökkentheted.

Felkeltettük az érdeklődésedet?

Töltsd le a hello Bringás applikációt Android-ra, vagy iOS-re, add meg a Mozgásvilág kupon kódját a kedvezményes biztosításkötéshez, és csatlakozz most a hello közösséghez!

Mozgásvilág kuponkód: HELLO1805

www.hello.hu

