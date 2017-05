2017.05.22. 0

Casco Cuda Mountain

Szellőzés, maximális kényelem és feltűnő design egyben!

Szellőzés, maximális kényelem és feltűnő design egyben! Megerősített szerkezetű MTB sisak belső polikarbonát (Frameworx) vázmerevítéssel, megújult AIRfit szellőzőrendszerrel, illetve mélyen lenyúló, megnövelt tarkóvédelmi zónával.

A szokásos évi MTB tesztelésünk alkalmával egy Casco Cuda Mountain fejvédőt is vittünk magunkkal.

A sisak egyik különlegessége a fejformához állítható belső rögzítő rendszer (AIRfit és Disc-fit Vario), így nem csak a rőgzítő kerületét, de a magasságát és a mélységét is egyénre szabhatjuk. A karabinerhez hasonlító biztonsági csat (Casco-Loc) némi megszokás után egy kézzel kezelhető zárásnál és nyitásnál is, ami szintén pozitívum.

Ugyan nem rohantunk fejjel a falnak (valahogy nem volt kedvünk hozzá), a Cuda Mountain becsapódás esetén egy nagyon okos megoldással (Frameworx) csökkenti az ütközés erejét. Az egész sisakot körbeölelő vázkeret eloszlatja a becsapódási energiát a sisak teljes felületén (vagy legalábbis jóval nagyobb területen, mint a konkrét ütközési pont) és így hatékonyabban csökkenti fejre ható erőket.

A kényelemről egyrészt a kellő mennyiségű szellőzőnyílás és a külső héjtól elálló AIRfit illeszkedés, másrészt a kiváló belső párnázás gondoskodik, ami stabilan rögzül a belső részhez, nem csúszkál, nem gyűrődik.

A hasznos és masszív alumínium bogárháló még a lódarazsakkal is elbánik, ezt az oldalsó nyílásokra is kiterjeszthetnék. A tarkót is védő sisakforma nőveli a menet közbeni biztonságérzetet is.

Egyértelműen egy jól átgondolt, gondosan megtervezett és kivitelezett termékről van szó, ami akár városi bringázás, akár versenyzés közben kielégíti a kerékpárosok igényeit. Talán nem véletlen, hogy a Hajtás Pajtás futárai is előszeretettel választják ezt a modellt.

A Casco Cuda Mountain esetében alkalmazott Casco technológiák

Megerősített tarkóvédelmi zóna

A hagyományos sisakok esetében védtelenül hagyott fül mögötti tarkórész megerősítésével fokozott biztonság és stabilitás érhető el.

AIRfit érintkezésmentes illeszkedés

Egy minden egyes fejformához egyaránt kényelmesen illeszkedő belső hálónak köszönhetően a fejünk nem érintkezik közvetlenül a sisakkal, így a háló és a sisak közötti részt átjáró hűsítő menetszél biztosítja a maximális szellőzést és a levegő folyamatos áramlását.

Frameworx belső merevítés

Polikarbonát vázkeret, mely úgy maximalizálja a biztonságot, hogy esésnél a becsapódási energiát a lehető legnagyobb felületen vezeti el.

Monocoque in mold plus vázszerkezet

Az ütéselnyelő EPS belső váz és a kemény külső héj egyesítése egy robosztus és biztonságos egységet képez.

Disc-fit Vario méretállító rendszer

A maximális komfort érdekében horizontálisan és vertikálisan is állítható, hogy a lehető legjobban illeszkedjen minden fejformára.

MyStyle zsinór

Cserélhető színű, fényvisszaverős madzag, mely 360fokos láthatósággal fokozza a passzív védelmet és tükrözi viselőjének egyéni stílusát.

Casco-Loc csatolórendszer

Gyors, egykezes nyitás és szuper egyszerű beállítás!

Alumínium rovarháló

Robosztus, mégis könnyű rovarháló strapabíró alumíniumból.

