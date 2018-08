2018.08.08. 0

Házi Bernadett

Bivakoltál már? Helyezd ezt a fogalmat új alapokra!

Bivak=pléhdoboz egy hegytetőn? Felejtsd el: az osztrákok megreformálták a bivak fogalmát!

Nemrég ismét Ausztriában, Karintiában jártunk, hogy felfedezzük, milyen újdonságokat tartogatnak a látogatók számára az idei nyári szezonban.

Az idei szezon egyértelműen az elvonulás, a természettel való egyesülés és az abszolút természetesség jegyében telik általában úgy mindenütt, de erre a témára összpontosítva egy kifejezett projekt indult a Millstatti-tónál.





Aludtál már bivakban?

Nem, nem olyan magashegyi bivakban, ahol épphogy csak tető van a fejed felett és négy fal körülötted, ahol el tudsz bújni a hirtelen jött sötét vagy vihar elől... nem, nem: ezek amolyan luxus bivakok.





Galériáért katt a képre!



Luxus bivak.. mégis hogyan kell ezt elképzelni?

A tető és a 4 fal végül is stimmel, ám az elhelyezkedésben, kialakításban és ellátottságban van némi különbség. A turizmusban dolgozók felfedezték, hogy az utazók valami újra és különlegesre vágynak, a hotelszoba már lejárt lemez, szomszédok vannak, meg lift meg lépcsőház.. valami más kell: vágynak az intim együttlétre, ugyanakkor arra is, hogy mégse kelljen ezért izzadva és túrazsákot cipelve, kilométereken keresztül hegyet mászniuk és a sziklás hegytetőn valami levegőtlen pléh-dobozban éjszakázniuk. Mondjuk ebben is van valami romantikus..







Galériáért katt a képre!





Nos, az osztrákoknál minden ima meghallgatásra talál, ezért kitaláltak egy olyan bivak-típust, amely természetesen fából van, bárhová lehet telepíteni, belső kialakításra mindegyik egyforma, ám az elhelyezésükben van különbség. Jó néhány bivak a Millstatti-tó köré került, mivel a víz közelsége mindig nyerő, néhány pedig kicsit elszeparáltabb hegyoldalakra, hegytetőre. Összesen 7 bivakot telepítettek tehát így a projekt megálmodói, ahol az elvágyódó párok új dimenzióban egy kicsit egyedibb, egy kicsit különlegesebb élményhez juthatnak.





Kedved szottyant egy bivak-nyaralásra? Nézd meg, hogy kell ezt csinálni:



A bivakokat elhelyezkedésükhöz passzoló fantázianevekkel látták el, így akinek tetszik, akár név szerint is választhat magának és párjának ilyen újfajta életérzést nyújtó szálláshelyet.

A bivakok kiválasztásánál sok vendég úgy van vele, hogy meglepetésnek szánják a párjuk számára, így nem lehetnek biztosak benne, hogy minden esetben jól fog elsülni a dolog. Így akkor még mindig ott a menekülési útvonal: semmi gond, tessék Drágám, gyerünk át egy hotelbe.

A bivakok mellé természetesen pezsgős bekészítést, gourmet piknik kosarat, kényeztető reggelit és vacsorát is kínálnak a szervezők, sőt romantikus programokon is részt lehet venni azoknak, akik bírják az efféle gyűrődést... szóval nem hinnénk, hogy erre bárki is nemet mondana!

Garten, Quelle, Freiheit, Schilf, Sonnenuntergang, Himmel, Lichtung am See

Akkor most jöjjenek is a bivakok szép sorban, hogy lássátok, nem csak a levegőbe beszélünk!





A bivakok fő eloszlásukat tekintve inkább a tó északi partján találhatók, mivel a déli part "tabu", azaz néhány gazdaságot leszámítva teljes zöldövezet. A bivakok közül a Quelle és a Himmel kapta a kiemelten elvonulós helyszínt:

A Quelle mondhatni, hogy tényleg az erdő lágy ölén helyezkedik el, egy hotel még így is van a közelben, de legalább nem olyan nyilvánvaló a rálátás!

A Himmel pedig a Sportberg Goldeck tetején található, esetében elmondhatjuk, hogy valóban távol mindentől és még télen is foglalható!

A Garten, Sonnentuntergang, Freiheit, Lichtung am See és a Schilf bivakok a Millstatti-tó közvetett vagy közvetlen közelében kaptak helyet.





Galériáért katt a képre!



Viszont mielőtt elszánnád magad a foglalásra, a tó környéki bivakokat akár saját magad is felfedezheted, ahogy mi is tettük: kölcsönzött e-bike-jaink nyergébe pattanva derítettünk fel kettő bivakot a hétből, melyek a leg közkedveltebbek közé tartoznak.

A tavat megkerülve átérezhetjük, miért is olyan varázslatos ez a hely, nekünk személyes kedvencünk a déli part, ahol árnyékot adó fák között, hullámzó terepúton, itt-ott a túlpartra kikandikáló kilátással élvezhetjük a természet szépségét és próbálgathatjuk az e-bike-ok rásegítéses erejét, amellyel igen mókássá változtathatjuk a bringázás élményét.





Galériáért katt a képre!





Próbáld ki te is a Millstatti-tó kört, egy kis ráadás bivaklátogatással!

Mielőtt bárki azt gondolná, hogy esetleg az áraik miatt nem annyira kelendőek ezek a kis kuckók: el kell oszlatnunk a tévhiteket, miszerint egyfelől nem is olyan drágák, másfelől a könnyű a foglalhatóság miatt is jól működik a rendszer, mivel egy online felület fogja össze az összes házikó rendelkezésre állását. Így pár kattintás és máris van egy bivakunk - néhány éjszakára!

érdekelnek a bivakok, sőt foglalnék is!









Mivel azért a bivak elég apró, ezért egy idő után szükségünk lehet arra, hogy kilépjünk az ajtaján, az osztrákokat még ekkor sem lehet zavarba hozni, hiszen számos programcsomag van, amiket kihasználva könnyedén beilleszkedhetünk a környék kerékpáros- avagy túraútvonal hálózatába.

Zeit zu Zweit - Time for Two - avagy magyarul a Mi időnk

Galériáért katt a képre!



A pároknak szóló ajánlatok lényegében már több éve futnak itt a Millstatti-tó környékén, a bivakok kialakítása mindezek tetőpontja lehet.

A programok közé tartozik a teljesség igénye nélkül a páros átevezés a tavon fából készült romantikus csónakokban, két fős vacsora egy mólón a tó közepén és persze a számunkra is oly fontos és nagy jelentőséggel bíró Szerelmesek útja, a Sentiero dell' amore a Millstatti-Alpokban, rálátással a tóra.

Weg der Liebe - Sentiero dell' amore - a Szerelmesek útja

Ez a túraútvonal szakasz alapvetően az Alpe Adria Trail egy része, ám különleges szépsége, az amúgy is vérvörös féldrágakő gránát lelőhelyei, valamint a Gránát-kapu festői pozíciója következtében is kiemelkedett ebből a szerepkörből, ráadásul még egy szerelmi felütést is kapott: az út mentén több ponton is találkozunk kényelmes pihenőpadokkal, melyek mellett emlékkönyveket találunk. Mindegyik padnál egy újabb kérdés vár bennünket, melyek a párkapcsolatunkat firtatják amolyan kedvelhető módon. A könyveket fellapozva igen érdekes statisztikákat lehet kikövetkeztetni, de nem áruljuk el miket tudtunk meg, érdemes eljönni ide és emígyen mások magánéletében vájkálni egy kicsit, sőt mi több, a magunkét is hozzátehetjük, hogy teljes legyen a kép.







Galériáért katt a képre!



Azt hozzá sem kell tennünk, hogy Aiusztriában a szerelmesek sem éhezhetnek soha: a Szerelmesek útján, ami mindössze 11,6 km, 4 hütte is az utunkba akad, de ha ez nem lenne elég, az első hütténél piknikhátizsákot is bérelhetünk megpakolva minden földi jóval, amit menet közben ott fogyasztunk el, ahol csak akarunk, majd aztán üresen az utolsó hütténél visszaadjuk.





Galériáért katt a képre!





Erre lehet mondani talán, hogy az osztrákok "kimaxolták" a szerelem témakörét a Millstatti-tónál, várjuk az elkövetkezendő éveket, hogy megtudjuk, vajon mivel tudják ezt még überelni!

Addig is hajrá a pároknak, győződjenek meg saját szemükkel a Millstatti-tó szívhez szóló ajánlatairól!

Indulj el a Szerelem útján, töltsd le az útvonalat!

Az utazás lehetőségét ezúton köszönjük az Osztrák Idegenforgalmi Hivatalnak és a Millstätter See Tourismus GmbH-nak!

Ajánló