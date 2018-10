2018.10.16. 0

Simon Ádám

AXA kerékpáros lámpák

Bírják szusszal

Kényelmes és praktikus megoldás az USB-ről tölthető, akkus kerékpárlámpa, mert a legtöbb munkahelyen találunk a töltéshez alkalmas áramforrást. DE!

Van, aki nem a fent említett "legtöbb munkahely" valamelyikén dolgozik, vagy csak simán nem szereti így töltögetni a lámpáját, vagy esetleg tart attól, hogy az akku hamarabb megy majd tönkre, mint maga a lámpa, ami meg egyfajta gazdasági totálkárnak tekinthető. És persze az is teljesen érthető, ha valaki nem szeretne olyan helyzetbe kerülni, hogy a lámpája egyszercsak lemerül és nem tudja ott helyben újra életre kelteni. No, ezeknek az úriembereknek és úrhölgyeknek mutatok most néhány pöpec terméket.

AXA Niteline 11 elemes lámpaszett

Elsőre itt van rögtön két lámpa, vagyis egy lámpaszett, első+hátsó fényforrással. Kialakításukat tekintve a lehető legkompaktabbak, apró, szögletes fényforrások, amik integrált szíjas rögzítőhevederjüknek köszönhetően tökéletesen idomulnak a kerékpárhoz, nincs kitüremkedő konzol. Kellően nagy világító felülettel rendelkeznek, erős fényüknek köszönhetően messziről jól észrevehetőek leszünk. Látni nem igazán, csak látszani fogunk tőlük, úgyhogy közvilágítással ellátott környezetben, vagy kiegészítő lámpának ajánlott. Három funkciója van az első- és hátsó lámpának egyaránt: folyamatos mérsékelt, folyamatos erős és villogó. Két-két CR2032 gombelemmel üzemelnek, amikből simán betárazhatsz a táskádban és lemerülés esetén fél parc alatt kicserélheted (ami lemerülés 55 óra használat után történik meg kb).

AXA Niteline T1 elemes lámpaszett

Folytatásként szintén egy lámpaszett, aminek hátsó darabja megegyezik a fentiével (kompakt kis imádnivalóság), viszont előre egy izmosabb cucc kerül, aminek mérete és fényereje is nagyobb. Ez a nagyobb fényerő azt is jelenti, hogy már kivilágítatlan környezetben tekeréshez is alkalmas, fényerejét 4 fokozatban állíthatjuk: folyamatos, folyamatos erős, villogó és pulzáló (ez utóbbi alkalmas az intenzív figyelemfelkeltésre, mint a villogó, viszont annál kevésbé zavaró formában). A hátsó lámpa ugye 2 db CR2032 elemet igényel, az elsőbe 3 db AAA ceruzaelem szükséges, amivel 24 órás üzemre is képes.

AXA Blueline 50 dinamós első lámpa

Ha helyben termeljük az áramot, akkor a lámpa sem fog lemerülni (persze csak akkor, ha mi is kimerülünk a tekerésben). Szóval kérem: dinamó! Ha gurul a bringa, kraft is van, ráadásul 50 Lux (Hogy ez pontosan mit takar, itt elolvashatod), ami közvilágítás hiányában is láthatóvá teszi előttünk a terepet (kb 60 méter távolságban, plusz akár 3,5 kilométerről észlelhetőek leszünk). Az AXA Blueline 50 elérhető kézi ki/bekapcsolású-, készenléti fénnyel rendelkező-, vagy a környezeti fénytől függően automatikusan bekapcsoló, illetve ebike-ra szerelhető változatban is. Rögzítése erős, robosztus, ráadásul integrált fényvisszaverőjének köszönhetően a KRESZ előírásainak is megfelelhetünk vele, külön első macskaszem nélkül.

AXA Blueline dinamós hátsó lámpa

A Blueline kollekció hátsó, csomagtartóra szerelhető darabja (ha gondolkoztál már valaha, hogy miért vannak azok a furcsa lyukak a csomagtartó hátulján, nos ezért). Táplálható ebike akkumulátorról, vagy agydinamóról is, vagyis sem a feltöltéssel, sem az elemcserével nem kell foglalkoznunk. Dinamós működtetés esetén, álló helyzetben 4 percig készenlétben marad. A Blueline első lámpához hasonlóan, ez a modell is megfelelő színű fényvisszaverővel van szerelve annak érdekében, hogy abszolút KRESZ-kompatibilisek lehessünk.

Aki mégis inkább az USB-ről tölthető, akkus megoldásokat szereti, az AXA Niteline modelleket ilyen kivitelben is beszerezheti, illetve ezen kívül még egy rakat másik kerékpáros világítási megoldást lehet találni az AXA kínálatában, amit a fent bemutatott modellek személyes ismeretsége után jó szívvel ajánlok: Klikk ide!

