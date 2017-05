2017.05.25. 0

Pintér László

Az egyik ismert nepáli hegyivezető, Mingma serpa publikálta az alábbi videót egy néhány nappal ezelőtti mentésről a Mount Everesten. Kendőzetlen felvétel a nyolcezresek kíméletlen világából!





A nyolcezresek egyik ökölszabálya, hogy mindenki csak magára számíthat, ott nincs hegyimentő szolgálat. A többi mászó meg azzal van elfoglalva, hogy saját magát életben tartsa. Néha azonban történnek csodák, az alábbi ennek egy ritka, de tanulságos példája.

A képeken látható, ahogy a serpák egy magatehetetlen mászót vonszolnak a hóban, valahol a Déli-nyeregben, 8000 méteres magasságban.

A mászó azóta már Katmanduban van, túlélte a kalandot. Sőt, el is mesélte, mi történt. A sztori a videó után:





A videó egy hosszabb változatát az ismert amerikai-brit kalandornő, Vanessa O’Brien publikálta:

Sobering reminder #Everest top is only halfway - must have energy, supplies for return. Superb #rescue by https://t.co/ngzlanFReb #Sherpa pic.twitter.com/yE5AAzb5zP