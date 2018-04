2018.04.07. 0

Pintér László

Varga Csaba: Nemes küldetéssel a Kancsendzöngára

Kedden megérkezett Nepálba Varga Csaba, aki földünk ötödik legmagasabb hegycsúcsát, a 8586 m magas Kancsendzöngát szeretné a "Kalifa Himalája Expedíció 2018 - Kancsendzönga" keretében megmászni. Egyúttal nemes küldetést is vállalt: elhelyezi a Csák Attila szobrászművész által Erőss Zsolt és Kiss Péter tiszteletére készült emléktáblát a hegy alaptáboránál. A két hegymászó 2013-ban első magyarként állhatott a „Hó Öt Kincseskamrája” csúcsán, ám a hegy örökre magához ölelte őket. Csabával még indulása előtt készítettünk interjút.











Mozgásvilág: Rólad először a Suhajda Szilárddal közös Broad Peak-mászásotok kapcsán hallhatott a nagyközönség. Nagyon keveset tudni azonban arról az útról, ami oda vezetett. Hol és mikor kezdtél mászni?

Varga Csaba: A Bihar-hegységben, tinédzser koromban. Belényesben születtem, nem messze Nagyváradtól. Ahogy nőttem, úgy mentem egyre magasabb hegyekre. Először főleg a Kárpátokban kalandoztam: a Retyezátban, valamint a Radnai- és a Fogarasi-havasokban. Télen is. Így kezdtem fejlődni, később pedig elkezdtem sziklát mászni, főleg a Révi-szorosban, illetve a Túri- és a Tordai-hasadékban. Próbáltam lépést tartani a többiekkel. Aztán jöttek a mix utak. Most már nagyon szeretem a jégmászást is, nemrégiben voltam például Ausztriában a Mordoron (WI5 – PL). Persze mélyen legbelül mindig is a magashegyek és a messzi tájak vonzottak. Így jutottam el az Alpokba, a Kaukázusba, majd következett a Han Tengri és a Pobeda. Utóbbin nem jutottam fel a csúcsra. Végül pedig jött a nyolcezresek világa, Pakisztán négyszer, és most Nepál.

Varga Csaba (Van még fotó, katt a képre!)

Volt valami konkrét inspirációd, akár hegymászó személyiség, akár irodalmi élmény, ami a hegyekbe vonzott?

A táj szépsége, a kihívás, a felfedezés élménye, a kaland. Az igazat megvallva, nem annyira szeretem olvasni a hegymászó könyveket. Inkább dokumentumfilmeket nézek, illetve Youtube-videókat. Szeretek olvasni, de inkább történelmi könyveket. A hegymászást megtapasztalni szeretem. Nincs például olyan könyv, amire azt mondhatnám, hogy azt elolvastam, és annak hatására indultam volna el a hegyekbe.

Mászók, akikre felnéztél?

Persze, vannak. Számomra Jerzy Kukuczka például mindig is szimpatikusabb volt, mint Reinhold Messner. Főleg a stílusa miatt, meg hogy kevés pénzből miket mászott, ráadásul télen is. Persze ott vannak a mai sztárok, akiket mindenki ismer, Ueli Steck, aki sajnos már nincs közöttünk. Vagy Denis Urubko, illetve a lengyelek közül Adam Bielecki. Ők számomra a jó példák, ők adnak motivációt. Ha megnézel egy Ueli Steck videót, az olyan, mintha egy motivációs előadást hallgatnál.

Alpesi utak közül mit másztál, amit ismerhetünk?

Inkább a Fogarasban, Retyezátban, illetve a Magas-Tátrában másztam. Komoly alpesi útjaim egyelőre nincsenek. Voltam az Eigeren, de nem jutottam fel. Vannak tapasztalatok, de ezek nem olyan teljesítmények, amiket a nyolcezresek mellé oda lehetne tenni.

Sziklán milyen nehézségi fokot mászol?

Amikor formában vagyok, akkor VII+ (UIAA - PL). Szeretném elérni a VIII+ fokozatot, de a VII-es és VIII-as között nagy az ugrás. Elég nagytermetű is vagyok, ami ugye nem előny. Bármennyit is másztam, mindig úgy éreztem, hogy klasszikus sziklamászásban sosem leszek kiemelkedő, maximum közepes, de ahhoz is nagyon sokat kell edzenem.

Varga Csaba a Manaszlu csúcsán (Van még fotó, katt a képre!)

A nyolcezresek közül a Gasherbrum II, a Broad Peak, valamint tavalyról a Manaszlu van meg. Ezeket mind normál úton érted el. Gondolkoztál esetleg a normál úttól eltérő útvonalban is a nyolcezreseken, vagy egyelőre inkább csak a nyolcezres tapasztalat gyűjtése a célod?

Persze, hogy gondolkoztam, de ehhez sok mindenre van szükség, sok edzésre például. Egyelőre szeretnék még valamit letenni az asztalra a nyolcezres normál utakon, és ha az már jól meg, akkor lehet próbálkozni valami komolyabbal. Vannak ilyen projektek a fejemben, de azokhoz már kell egy jó társ is.

Elárulsz valamit ezekből az ötletekből, hogy mi az, ami megmozgatja a fantáziádat?

Ezekről nem szívesen beszélek még, mert egyelőre tényleg csak álmok. A Broad Peak keresztezése például, vagy a Gasherbrum IV. A többit már ki sem merem mondani, mert egy Magic Line a K2-n aligha fog megvalósulni.

Varga Csaba a Broad Peak csúcsgerincén (Van még fotó, katt a képre!)

Ha nem lenne anyagi akadálya, teljesítményben szerinted mennyire vagy messze ezektől a céloktól?

Ha csak erre koncentrálhatnék, akkor egy Broad Peak keresztezés vagy Gasherbrum IV egy jó társsal abszolút elérhető lenne. Vagy akár egy téli nyolcezres is. De most ez a cél, hogy másszak még klasszikus úton nyolcezreseket, akár magasabbakat is. Mert azért a Kancsendzönga már egy magasabb szint az előzőekhez képest. Ha ez összejön, és van 6-7 nyolcezresem, köztük néhány magasabb, akkor talán el lehet gondolkodni komolyabb projektekben. De én inkább óvatos vagyok az ilyen kijelentésekkel, ezek tényleg csak álom szinten vannak.

Nagyot kell álmodni, merésznek kell lenni, persze ugyanakkor elővigyázatosnak is

Hogyan esett a választás a Kancsendzöngára?

Tudtam, hogy most van Erőss Zsolt és Kiss Péter eltűnésének ötéves évfordulója. Valahogy úgy éreztem, hogy idén ide kell menjek. Ha már újra nyolcezressel próbálkozom, akkor úgy voltam vele, hogy nagyot kell álmodni, merésznek kell lenni, persze ugyanakkor elővigyázatosnak is.

Erőss Zsolt és Kiss Péter emléktáblája (Van még fotó, katt a képre!)

Gondolom, a normál úton fogsz menni, de biztos lesznek más expedíciók is a hegyen. Te is külföldiekhez csapódsz?

Igen.

Tehát az alaptábori logisztikát megszervezik neked, de a hegyen egyedül mozogsz, pótlólagos oxigén és serpák nélkül. A sátrad magad cipeled?

Igen. Két sátrat szoktam vinni, és azokkal variálok.

Varga Csaba a Broad Peak 3-as táborában (Van még fotó, katt a képre!)

Elő szokott fordulni, hogy ott a hegyen valakivel összecimborálsz, és együtt mozogtok a hegyen?

Persze. Ez a helyszínen adódik.

Látom, hogy fontos neked, hogy hangsúlyozd a magyarságod. Ezt a hegymászásba is igyekszed beleszőni. Eszköznek tekinted a hegymászást, hogy tudd ezt az üzenetet közvetíteni?

Igen. Ez egy fontos mondanivaló, egy példaképet próbálok állítani a kárpát-medencei magyarság elé, hogy merjük vállalni a nemzetiségünket, hőzöngés nélkül.





Ajánló