Pintér László

Váratlan fordulat az Everesten

Drámai fordulat következett be a Magyar Everest Expedíció 2017-en. Suhajda Szilárd egészségi állapota miatt a 2-es táborból visszafordulni kényszerült, Klein Dávid egyedül folytatja a csúcstámadást.

A Magyar Everest Expedíció 2017 két hegymászója, Klein Dávid és Suhajda Szilárd május 23-án hajnalban indultak el az alaptáborból az utolsó, egyben csúcsmászó körükre. Még aznap jó tempóban elérték a 6500 méter magasan lévő kettes táborukat, ahol az éjszaka folyamán Szilárd rosszul lett, és az aggasztó állapota miatt választani kényszerült.





Szilárd az egészsége, illetve az expedíció további sikere érdekében reggel a visszafordulás mellett döntött, és a saját lábán, átkelve a veszélyes Khumbu-jégesésen május 24-én napközben épségben megérkezett az alaptáborba.





Nehéz leírni azt a csalódottságot, amit érzek, azonban az expedíció nem ért véget!

"Egy iszonyatosan nehéz, de egyértelmű döntést követően, hirtelen leromlott egészségi állapotom miatt, a mai napon kénytelen voltam visszaereszkedni az alaptáborba. Nehéz leírni azt a csalódottságot, amit érzek, azonban az expedíció nem ért véget! Éppen ezért, igyekszem csakúgy mint eddig, szívvel-lélekkel Dávidra és a Hegyre koncentrálni! Ő továbbra is odafent van, napról napra egyre magasabban, így minden figyelmet és biztatást megérdemel! Dávid és az Everest története majdnem tíz évet ölel fel. Végtelenül boldog és büszke lennék, ha sikerülne elérnie a célját! Naponta többször is rádiózni fogunk Vele és izgatottan várjuk a híreket! Bár ott lehetnék mellette! Dávid! Erőt és jó szerencsét, Barátom! Várunk vissza!" –írta Szilárd.



A helyszínen van Stefano Favaro, az expedíció managere, aki Szilárdot a Khumbu- jégesés lábánál várta.



“A Magyar Everest Expedíció 2017 managementje teljes mértekben egyetért és kiáll Suhajda Szilárd hegymászó döntése mellett. Az expedíció filozófiája a tiszta és biztonságos mászás, ezért számomra Suhajda Szilárd egy igazi sportember, és ennek a súlyos döntésnek a meghozatala után még jobban felnézek rá. Szilárd mindemellett igazi barát és hegymászó, akitől az expedíció érdeke megkívánta, hogy szétváljanak Dáviddal, ezzel lehetőséget biztosítva neki, hogy társa felérjen 8848 méter magasra, ezzel teljesítse a céljukat, hogy feljussanak a világ tetejére. Suhajda Szilárd példamutató magatartása, felkészültsége és a Dávidot a végsőkig segítő barát jelleme elismerésre méltó és megkérdőjelezhetetlen! Nagyra becsülöm sportemberi magatartását, ő most innen drukkol a társának az alaptáborból, velünk együtt!” – nyilatkozta Stefano Favaro.



A Magyar Everest Expedíció 2017 csúcsmászása folytatódik, hiszen Dávid – mivel megbizonyosodott arról, hogy mászótársa és barátja egyedül biztonságban le tud menni az alaptáborba – reggel elindult a következő állomásig, a 7200 méter magasan lévő hármas táborig, ahonnan délután jelentkezett. Jól érzi magát, a sátrában pihen, hogy holnap a tervek szerint továbbhaladhasson a Déli-nyeregig.



A cél továbbra is az, hogy az Expedíció sikeresen teljesítse az előtte álló feladatot, vagyis hogy Klein Dávid most már egyedül, de felérjen a Mount Everest 8848 méter magas csúcsára, és onnan épségben vissza is ereszkedjen az 5344 méteren lévő alaptáborba.

A várva várt időjárási ablak megérkezett, a hegyen maradt mászók mind felfelé tartanak, köztük az a néhány is, aki pótlólagos oxigén használata nélkül próbálkozik.



Dávid menetrendje a folytatásban: ma (szerdán) elérte a 3-as tábort, ott alszik, 7200 méteren. Holnap (csütörtökön) kora hajnalban elindul a Déli-nyeregre, ahol a 4-es tábor található, 8000 méteren. Itt néhány óra pihenés után még aznap kora este elindul a csúcsra, melyet optimális estben magyar idő szerint péntekre virradó éjjel/hajnalban érhet el.