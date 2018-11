2018.11.08. 0

Pintér László

Új boulderterem nyílik Budán

Amikor a kedvelt budapesti mászóterem, az Ujjerő Boulder Terem tíz év után bezárta kapuit, ígérték, hogy megújult formában, egy olyan helyszínen nyitnak újra, amely új távlatokat nyit a hazai indoor mászásban. Nos, a terem Gravity Boulder néven, november 10-én, a Mamut I bevásárlóközpont negyedik emeletén nyitja újra kapuit. Az átadás előtt néhány nappal megnéztük a helyet, és kijelenthetjük: a srácok tartották a szavukat.





Személyes bejárásunk során a terem egyik tulajdonosa és ügyvezetője, Vörös Tomi kalauzolt bennünket. Ahogy beléptünk az ajtón, nagy izgatottsággal és érthető lelkesedéssel kezdte bemutatni az elmúlt hónapok kemény munkájának gyümölcsét.

„A terem alapterülete 450 m², a mászó falfelület 550 m², ami az Ujjerő méreteinek két és félszerese. Ez hazai viszonylatban is az egyik legnagyobb. A nagy mászófelület ellenére igyekeztünk a teret szellősen hagyni.”

A terem kétszintes, az emelet galériás. A földszint csak a mászóké, minden egyéb szolgáltatás az emeleten érhető el, így a recepció is. A főbejárattól jobbra indul egy lépcső, ezen jutunk fel.

„A mászófalak kialakításánál arra figyeltünk, hogy mindenféle dőlésszögű elérhető legyen. A legtöbb teremből hiányoznak például azok a falak, amelyek függőlegesek, vagy akár befelé dőlnek. Nálunk a bejárat melletti rész ilyen. Így a kezdők is bátrabban próbálkozhatnak, illetve az egyensúlyozós mozdulatsorokat is jól lehet gyakorolni. A falak viszonylag nagy felületekre vannak törve, de a további változatosságot a mai trendeknek megfelelő elemekkel való törés biztosítja. Ezzel a fal struktúrája utólag is variálható, kreatívan alakítható. Ilyen elemekből vettünk 50 darabot, mind a fal színének megfelelő színű.”

A falat a cseh Walltech építette, előre, méretre legyártva a helyszínre szabott elemeket. A szivacsokat olaszok készítették. A fogásokat a legjobb márkákból összeválogatva, egy bolgár gyártól rendelték.

Az üzemeltetők elképzelése szerint kialakítanak egy edzőfalat, kb. 20 fogás/m² sűrűséggel, de a terem túlnyomó részét színboulderek foglalják el, ahol az azonos színű fogások jelölik az utat. Ezekből nagyjából 130-140 különböző nehézségű utat építettek a nyitásra, a legnehezebbek 8a felettiek. A viszonylag nagy fogássűrűség miatt azonban még legalább ugyanennyi variánst tudnak kreálni, amit legfőképp a tervezett edzések mennyisége indokol. Érdekesség, hogy a Gravity Boulderben több úton is van topout, azaz ki lehet mászni a falból a tömb tetejére.

„Áthoztuk a 60 fokos áthajlást az Ujjerőből, mert sokak kedvence volt. Szintén átmentettük a Moonboardot, amely, ha a nyitásra teljesen nem is lesz üzemkész, de később mindenképpen LED-vezérlésű lesz. Lesz pegboard és campusboard. Lesz egy külön gyermek részlegünk, ami szintén előrelépés az Ujjerőhöz képest. A Hópárduc Alapítvány fog majd Sterczer Hilda vezetésével a Monkey Boulder mellett nálunk is képességfejlesztő mászást tartani, mert nagy az érdeklődés a foglalkozásaik iránt. De ezen felül is lesznek gyerekedzéseink, szeretnénk erre is nagyobb hangsúlyt fektetni.”

A Gravity Boulder egyik nagy előnye a légtechnikája lesz. A bérelt helyiség korábban is sportcéllal működött, így szinte készen kapták az igényeiknek megfelelő légtechnikai berendezést. Állandó, 21 Celsius fokos frisslevegő-befúvással tudják pótolni a terem levegőjét, az elszívással pedig csökkenthető a szálló magnéziapor mennyisége. Telt házas kapacitásnál egyelőre nem ismerik az utóbbi korlátait, de tartják annyira fontos szempontnak, hogy ha szükséges, fejlesztik is a rendszert.

A galérián egy bárt is kialakítottak, könyöklővel, bárszékekkel és néhány asztallal. Nagyságrendileg húsz ember fér el egy időben. A bár egyben büfé is, ahol minőségi és egészséges italokat és ételeket kínálnak. Külsős beszállítóktól rendelik a szendvicseket, fehérjeszeleteket, turmixokat, kézműves sört, üdítőt, ásványvizet.

Az igazi truváj azonban a szauna

Az öltözők is az emeleten vannak, természetesen zuhanyzási lehetőséggel, zárható öltözőszekrényekkel. Az igazi truváj azonban a szauna, merthogy az is van, külön napozóággyal. Ráadásul a használatáért nem kell a belépődíjon felül extra költséget fizetni.

A falak tetején körben biztosít chillout lehetőséget az Ujjerőből örökítetett ikonikus kanapé, illetve babzsákok. A terem kialakításánál fontos szempont volt, hogy a mászók a falakon és azon kívül is elférjenek.

A recepciónál lehet majd bérelni a vadonatúj Red Chili mászócipőket. Csúcsidőben ketten fogják kiszolgálni a vendégeket. A recepciós feladatának könnyítésére létesítettek egy instruktori szerepkört. Az ő feladata lesz a mászó terület felügyelése, segíteni tud és problémát elhárítani.

Az ember a kvázi belváros közepén nem gondolná, de a Gravity Boulderben egy panorámás szabadtéri teraszon is lehet majd lazítani a mászás után. A negyedik emelet ugyanis a Mamut I legfelső szintje, így a helyiséghez tartozik, alapterülete 40-45 m². Ez kicsit ellensúlyozza a „pláza-feelinget”.

Azok számára, akik nem a közösségi közlekedést használják, és a megközelítés miatt aggódnak, jó hír, hogy lesz (korlátozott kapacitású) kerékpártároló a folyosón. Ha ez nem lenne elég, akkor tavasztól ígéretük van, hogy a szomszédos parkolóházban egy szinttel lejjebb kialakítanak egy bekamerázott kerékpártárolót is.

„Ami pedig az autóval történő parkolást illeti, a helyzet nem annyira súlyos, mint elsőre gondolnánk – teszi hozzá Vörös Tomi. – Hétköznap 08:30 – 18:00 között kell a parkolásért fizetni, ami a pesti belvároshoz képest valamivel kedvezőbb. Este nyolc körül, amikor a legtöbben jönnek, már ingyenesen lehet megállni az utcán. A parkolóházban a nap 24 órájában és hétvégén is fizetni kell, viszont jó opció a Marcibányi tér, ahol napközben lényegesen kedvezőbb áron, és szinte mindig lehet találni helyet.”

A napi belépődíj a többi tereméhez képest valamivel magasabb, igaz, ezért hazai viszonylatban nem megszokott szolgáltatási minőséget és tartalmat kapunk. A hajnali és esti időszakban ráadásul kedvezőbb árú flow-jegyeket kínálnak, a tíz alkalmas bérlettel pedig 20%-ot spórolhatunk. A diákok szintén kedvezményesen mászhatnak.

A Gravity Boulder hétköznap 06:00-23:00 között, hétvégén pedig 10:00 – 22:00 között lesz nyitva. Az Ujjerőhöz képest bővebb nyitva tartást a terem kapacitása teszi lehetővé, ugyanis a hivatalos edzések mellett könnyedén elférnek az egyénileg mászók is.

Ja, és naná, hogy lesznek versenyek is! A falak kialakítása is olyan, hogy a döntőfal jól látható, akár 80-100 néző számára is. Nyitás november 10-én, egy boulder jam keretében.





