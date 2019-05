2019.05.08. 0

Pintér László

Gravity Spring Jam - boulderparádé a város szívében

Tavaly ősszel mi is hírül adtuk, hogy megnyílt az ország legmodernebb boulderterme a budapesti Mammut bevásárlóközpont tetején. A nyitó és évzáró rendezvényük után március 23-án a harmadik komoly megmozdulásként egy meghívásos és egy amatőr boulder versenyt hirdettek, melyről remélik, hogy hagyományt tud teremteni.





A főszervező Vörös Tomi így számolt be a koncepcióról:

„A Spring Jamre azokat a nevezőket vártuk, akik nem másztak 7B-nél nehezebb bouldert, vagy sportmászó utat az elmúlt 2 évben. Természetesen, ha valaki nem gyakorlott a fokozatokban, esetleg csak indoor űzi ezt a sportot, annak is adtunk a teremben jelölt színskálán útmutatást (ez a fokozat a piros utakat jelenti). Ezzel némileg kitoltuk az amatőr határt, hogy minél több embert megmozgassunk.”

A nevezők érkeztek is szép számban, összesen 180 induló rajtolt 4 csoportban. A versenyen 24 boulder várta megmászóit. A végeredményt a megmászott utak száma, az elért zóna pontok száma, a megmászott utakra tett kísérletek száma és a sikeres zónákra tett kísérletek száma adta, ebben a sorrendben. A versenyzőknek 120 percük volt a problémák teljesítésére.

A legjobbak:

1. Bubla Gábor

2. Koleszár Dániel

3. Bóta Zsolt

4. Varga Gábor

5. Krukenberger András

6. Seres Jakab



1. Fekete Anna

2. Oláh Ditte

3. Bernhardt Anita

4. Silva Vivien

5. Csontos Zsófi

6. Tóth Csenge



„Az amatőr verseny után igazi különlegességgel készültünk a hazai mászóközösségnek – folytatta Tomi. – Egy profi meghívásos versenyt szerveztünk, amire meginvitáltuk az általunk legjobbnak gondolt hat női és hat férfi versenyzőt Magyarországról.”

A Gravity Spring Jam nem titkolt célja az volt, hogy az amatőr kategória révén sok kezdő mászónak hozza meg a kedvét a versenyzéshez és az esti bemutatóval pedig megmutassa azt nekik, hogy hova lehet eljutni a kitartó munkával, hol tart a hazai versenymászás napjainkban.

A "legendáknak" 5 bouldert kellett adott sorrendben 4 perc alatt teljesíteniük. A látványos bouldereket programozott fénytechnika kísérte. A hölgyek kezdték a versenyt és végig szoros küzdelemmel egy igen izgalmas vetélkedőnek lehettünk szemtanúi. A fiúk között Farkas Tomika fölényesen nyerte a versenyt, de mindenki elég motiváltan harcolt.

A végeredmény:

1. Herczegh Janka

2. Kocsis Zsófi

3. Király Norci

4. Kucsera Lenke

5. Krizsán Vera

5. Riesing Eszti

1. Farkas Tomi

2. Strommer Soma

3. Bakurecz Ádám

4. Komjáti Zoli

5. Király Bandi

6. Burucs Bálint

A szervezők szerint nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Az amatőr versenyen sikerélménnyel térhettek haza a versenyzők. A profi versenyen (főleg a nőknél) óriási volt a hangulat, mindenki nagyon szurkolt és az utolsó pillanatig nyitott volt a verseny végeredménye. A topmászásoknál olyan ováció volt, hogy beleremegett a terem. A fiúknál is nagyon szép megmászások születtek, de itt már igencsak későre járt, amely miatt a közönség lelkesedése is picivel visszafogottabb volt. A szervezők legközelebb igyekeznek a versenynek ezt a részét előbbre hozni. Merthogy Vörös Tomi szerint minden bizonnyal lesz folytatás:

„Mindenképpen szeretnénk hagyományt teremteni ezzel a versennyel, hiszen az amatőröktől a profi versenyzőkig nagyon sok mászót meg tudunk szólítani, még azokat is, akik csak nézni szeretik a pókembereket. Egy ilyen rendezvény egyben egy mászótalálkozó is, ahol a kis szubkultúránk tagjai találkozhatnak és eszmét cserélhetnek egymással. A versenyzők leginkább magukkal versenyeznek és szurkolnak egymásnak, nem utolsó sorban pedig edzésnek is kiváló.”

Fotók a képre kattintva a galériában, videó pedig alább:





Videó:







