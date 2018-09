2018.09.11. 0

Reel Rock 13 Budapest

Őrült izgalmak, csodálatos utazások, kacagtató pillanatok

Mit ígérnek a Reel Rock 13 filmek? Őrült izgalmakat, csodálatos utazásokat, kacagtató pillanatokat és persze az év legjobb mászófilmjeit! A négy új film a sziklamászás különleges eredményeit mutatja be a nézőknek, a mászótermektől az Antarktiszig. Adam Ondrával, Madaleine Sorkinnal, Alex Honnolddal, Conrad Ankerrel és még számos mászó-legendával!

Sőt idén végre a mozivásznon a várva várt egész estés Reel Rock film, a The Dawn Wall is!

Age of Ondra

Időről-időre minden sportban felbukkan egy sportoló, aki újraírja az adott sport történelmét. Adam Ondra, a 25 éves cseh mászó teljesen új alapokra helyezte a gondolkodásunkat arról, hogy mire képes egy ember a sziklán. A tavalyi év végén a sziklamászás újabb mérföldkőhöz érkezett: Ondra Norvégiában megmászta a 9.c (5.15.d) nehézségi fokozatú „Silence”-t. A film Csehországból, Európán és Amerikán át követi Ondra felkészülését, azokat a fantasztikus hódításokat amelyek mind-mind csak az utat készítették elő ahhoz, hogy Adam legyen az első mászó, aki első próbálkozásra sikeresen teljesít egy 9.c (5.15.d) utat. Az ’Age of Ondra’ ritka és személyes film egy sportolóról, aki pályája csúcsán van.

USA I 2018

Gyártó: Big UP Production

angol nyelven magyar felirattal

English with Hungarian subtitle

Up to Speed

Hatalmas pillanat volt az a mászósportnak, amikor bejelentették, hogy 2020-tól olimpiai sportág lett. Néhányan azonban megdöbbenve hallották, hogy az éremért folyó harcban gyorsasági mászásban is ki meg kell mérkőzniük. A REEL ROCK tudósítója, Zachary Barr a sport eme kevésbé ismert és művelt szakágának nyomába ered. Útja során eljut az Egyesült Államokból Franciaországba, ahol a mai gyorsasági mászás született, Ázsia déli részébe, ahol a gyorsasági mászás rendkívül népszerű sport, majd végül Moszkvában köt ki egy nemzetközi versenyen, ahol a gyorsasági mászás legendái kevesebb, mint hat másodperc alatt másznak fel egy 15 méteres falon!

USA I 2018

Gyártó: Sender Films

Szereplők: Claire Buhrfeind, Reza Alipour, John Brosler, Ashima Shiraishi, Margo Hayes, Stanislav Kokorin

angol nyelven magyar felirattal

English with Hungarian subtitle

The Valley of the Moon

Wadi Rum, avagy a Hold völgye, egy végeláthatatlan, homokkő-falakkal szabdalt táj a jordán sivatagban. Két izraeli csapat a fejébe veszi, hogy beduin vezetőjük segítségével alapít egy 550 méteres utat, amivel fel tudják hívni a nemzetközi mászóközösség figyelmét erre a varázslatos helyre. Sikerül megnyerniük az amerikai Madaleine Sorkint is az ügynek. A The Valley of the Moonból megtudhatjuk, hogy a sziklamászás áthidalja a kulturális különbségeket, barátságokat épít és a Föld legcsodálatosabb tájaira vezet az újabb kaland reményében.

USA I 2018

Rendező: Henna Taylor

Szereplők: Madaleine Sorkin, Eliav Nissan, Mohammad Hussein, Elad Omer

angol nyelven magyar felirattal

English with Hungarian subtitle

Queen Maud Land

Hat elit mászóból álló álomcsapat vág neki a világ egyik utolsó meghódításra váró sziklamászó terepének, az Antarktisz jégbe fagyott tornyainak. Jimmy Chin és Conrad Anker az 1,100 méteres Ulvetannán alapít új utat, Savannah Cummins és Anna Pfaff megmássza a Holtannát, míg Alex Honnold és Cedar Wright 13 csúcsnak vág neki a jégmezőn, köztük annak is, amiről Honnold később azt nyilatkozta, hogy ez volt élete legfélelmetesebb kötélhossza. Maud királyné földje – ez a jégbe zárt csodavilág – lenyűgöző, ritkán látott tájak otthona, a film pedig megmutatja, hogy mennyi vér, verejték és elkötelezettség kell ahhoz, ha valaki a világ végén akar mászni.

USA I 2018

Rendezők: Taylor Keating és Cedar Wright

Szereplők: Conrad Anker, Jimmy Chin, Savannah Cummins, Alex Honnold, Anna Pfaff, Cedar Wright

angol nyelven magyar felirattal

English with Hungarian subtitle

The Dawn Wall

2015-ben két amerikai sziklamászó, Tommy Caldwell és Kevin Jorgeson az egész világot lenyűgözte azzal, hogy megpróbálták a lehetetlen: megmászni a Dawn Wallt, a Yosemite Nemzeti Park ikonikus sziklája, az El Capitan 910 méteres falát.



A páros hetekig a kopár sziklafalon élt, az egész világ rájuk figyelt.



Tommy Caldwell-nek a Dawn Wall megmászása sokkal több volt, mint egy kőkemény sportteljesítmény. Tommynak rengeteg nehézséggel kellett szembenéznie élete során. 22 évesen Kirgizisztánban mászott, amikor lázadók ejtették túszul. Nem sokkal később egy balesetben elveszített a mutatóujját, de ezután csak még elszántabban kezdett mászni. Amikor tönkrement a házassága, azzal próbálta feledtetni a fájdalmát, hogy elkezdett a Dawn Wall kötél nélküli megmászásán dolgozni.

Az elszántság és a megszállottság határmezsgyéjén mozogva Caldwell és Jorgenson hat évet töltött el azzal, hogy centiméterről centiméterre megtervezte és begyakorolta az utat. A végső próbálkozásnál már az egész világ őket figyelte. Ekkor jött el az igazság pillanata, Caldwell-nek döntenie kellett: maga mögött hagyja mászótársát és valóra váltja az álmát, vagy a barátság kedvéért kockáztatja a kudarcot?





100 perc I 2017 I Reel Rock

angol nyelven magyar felirattal

English with Hungarian subtitle

Reel Rock 13 Budapest

Időpont: 2018. november 15-16.

Helyszín: Corvin Mozi, Korda terem

Bővebb információ: http://reelrocktour.hu

