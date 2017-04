2017.04.28. 0

Manaszlu, Everest – jól haladnak a magyarok

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Wetzl Péter extrém síző, síoktató, hegymászó komoly fába vágta a fejszéjét. Pótlólagos oxigén használata nélkül szeretné megmászni a 8156 m magas Manaszlut, majd le akar síelni róla. Péter vállalkozása mögött nincs nagy kommunikációs háttér, így nagyon örültünk neki, amikor személyesen üzent nekünk a Manaszluról. Elmondása szerint az Everesttel ellentétben már-már családias a hangulat a hegyen:





„Két spanyol, egy kanadai, egy svájci, két nepáli sherpa és én. Ennyi a Manaszlu 2017 tavasz! Nagyon kevesen vagyunk, és nagy a feladat megtalálni a biztonságos utat – bizonytalan függő jégfalak között – az egyesből a kettes táborba. A rendszeres havazás nehezíti a dolgunkat.”

Peti néhány fotót is mellékelt:

Ébredés az egyesben (Van még fotó, katt a képre!)

1-es tábor, Manaszlu, 5500 m (Van még fotó, katt a képre!)

Egy himalájai hegyóriás érintetlen porhavas lejtőjén útban az alaptáborhoz (Manaszlu, van még fotó, katt a képre!)

A mai kereskedelmi expedíciós dömping közepette különleges ajándék, ha ilyen kevesen kell, hogy „osztozzanak” egy nyolcezresen. Persze, ezzel egyenes arányban nő a hegyen elvégzendő munka, nyomtaposás is. De ez áll igazán közel a himalájai hőskorban tapasztalt állapotokhoz.

Kleinék az elsők hétezren

A Magyar Everest Expedíció 2017 két mászója, Klein Dávid és Suhajda Szilárd érte el először a nepáli oldalon tevékenykedő expedíciók közül a hétezer méteres magasságot.

Dávidék két akklimatizációs körön vannak túl. Az első egy szélvihar miatt kissé kurtára sikeredett. Akkor nem érték el a kettes tábort, 6100 méter körül vissza kellett fordulniuk.

Átkelés a gleccserhasadékon (Van még fotó, katt a képre!)

A második alkalommal aztán Dávidnak forradalmi, és kissé őrült ötlete támadt: nem elégedtek meg a kettesben (6400 m) alvással, hanem tovább mentek a 3-as táborba, 7000 méterre. Az expedíció sajtóközleménye szerint ehhez a csapat diplomáciai érzékére is szükség volt, ugyanis ekkor a serpák még nem építették ki a hármas táborig a fix köteleket. Egy hasonló szituáció miatt robbant ki 2013-ban az elhíresült verekedés Simone Moro, Ueli Steck és a serpák között. Török Edina alaptábor-vezetőnek köszönhetően azonban Dávid és Szilárd megkapta a jogot és lehetőséget, hogy mindenki előtt, első párosként éjszakázhassanak 7000 méteren.

Április 22-én nehéz zsákokkal felszerelkezve a kéken csillogó, járatlan és meredek utakon keresztül, küzdve az erős napsugárzással, majd késő délutántól az erős hideggel, kemény menetben elérték a hármas tábort.

„Hogy spóroljak a súllyal, a legkönnyebb hágóvasamat hoztam fel, ami azonban ezen a terepen egy lehetetlen agyrém. (Sóvárogva gondolok gyönyörű, agresszív, jégre való vasaimra, melyek az alaptáborban pihennek.) Összeszorítom a fogam. Szilárd közelebb mászik hozzám, lentről figyel. Az oldalsó fogak semmit nem tartanak. Az elsők is csak akkor, ha pontosan, erőből rúgom be őket. Hány lépést bírok majd szusszal? Hányat hiba nélkül? Talán, igen… Kibillent a zsák, csúszom, megpördülök, a mászógép állítja meg lendületemet. (…) Összeszedem magam, és rúgok, és káromkodom, és kapaszkodom, és … kicsúszom, újból és újból. Nincs kegyelem, nincs kiszállás. A jég rengeteget kivesz belőlem.” – részletezte Dávid a 7050 méterig vezető utat, de a munkának ekkor még nem volt vége, hiszen heroikus munkával még ki kellett ásniuk a sátruknak egy megfelelő platformot. „Fagynak a meggyötört lábujjaim és persze a kézujjaimért is aggódom. Munkához látunk, de a hó kemény. Szil a nap hőse, nála a lapát, ő mar bele a fagyott lejtőbe újból és újból, hogy vízszintes platformot varázsoljon kicsiny sátrunk számára.” – folytatta beszámolóját Dávid.

Szilárd és Dávid a Khumbu jéglabirintusában (Van még fotó, katt a képre!)

Szilárd és Dávid hamarosan elindul a harmadik, utolsó akklimatizációs körre. Ennek során már elérik a nyolcezer méteres magasságot, a Déli-nyeregben fognak éjszakázni. Ezután ismét leereszkednek, hogy felkészüljenek a csúcstámadásra, melyre május közepén kerülhet sor.

Az Everest déli alaptáborában jelenleg nagyjából ezren tartózkodnak, közülük várhatóan nagyjából 600 mászó fogja elérni a csúcsot. Óriási tömegre lehet tehát számítani, ami a pótlólagos oxigén nélkül próbálkozó mászóknak az időjárásnál is nagyobb problémát jelent. Oxigén nélkül nem fér bele, hogy a kritikus helyeken órákat álljanak sorba a továbbjutáshoz. Némileg enyhíti a problémát, hogy a kényes szakaszokon a serpák ezúttal két, párhuzamos kötélpályát építenek a mászáshoz, illetve az ereszkedéshez.

A sorban állást persze még így sem feltétlenül lehet megúszni, ezért Dávidék egy taktikai trükkre is készülnek a csúcstámadáskor.A megszokottal ellentétben nem az éjfél körüli időpontban, hanem a többi mászó előtt, 18:00 órakor terveznek a csúcsra indulni. Persze ez az ötlet nem csak az ő fejükben fordult meg. Beszélgettünk angol mászókkal az alaptábori trekking során, akik szintén hasonló stratégiával készülnek.

Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a világ legmagasabb hegycsúcsnak megmászásakor nem elég a hegy és az időjárás által támasztott akadályokat leküzdeni, hanem legalább ekkora figyelmet kell szentelni a többi mászóra is.