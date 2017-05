2017.05.31. 0

Baumann Viola

Mizuno Wave Daichi futócipőteszt

Neutrális futócipő rövid, lendületes futásokra.

A Daichi a Mizuno rendes terepcipőinek a második generációjában látott napvilágot, ahol már differenciálódott, hogy melyik modell mire való. A Daichire a neutrális szerepet osztották, és ő az is, aki rövid, lendületes, de hosszabb futásokra is alkalmas. Nem versenycipő elvileg, persze tudjuk, hogy ritkán múlik a cipők közti 30 (50, 80 stb.) grammnyi különbségen a győzelem.

Súly

282 gramm - A Wave Daichi súlya jelenleg a terepcipők középmezőnyében helyezkedik el, de amúgy lábon viselve teljesen könnyűnek tűnik. Ha bumszlinak érezzük, az nem a súly, hanem a hatalmas sarok és drop miatt van. Előző Mizuno tesztcipőmhöz képest, ami egy Wave Hayate volt, a Daichi rettenetesen kikönnyített „gyöngyvászon” részét valamivel rugalmasabbá, puhábbá tették – szerencsére, mert a Hayate felsőrészének pont egy hónap kellett a szétszakadáshoz.

Súly: 7

Párnázottság, kényelem

Hogy is mondjam: borzasztóan kényelmes, ha szeretünk teljes elszigeteltségben futni. A kaptafa amúgy nem rossz, bár nálam olyat produkált, amit 20 év alatt egy cipő sem: a második lábujjam tetején keletkeztek vízhólyagok – valahogy feltolódott szegény lábujj, talán a nagy drop miatt. A cipő lényege, hogy 21 mm a sarok és 9 mm az eleje, vagyis 12-es dropja van, ami nekem már szimpla sarokból is nagyon sok lenne. Akinek ez pozitívum, annak hangsúlyoznám, hogy tényleg semmit nem lehet benne érezni a talaj egyenetlenségeiből, úgy megy át a köveken, mint egy tank. Én sajnos nagyon is szeretem érezni, hogy mi van a talpam alatt, úgyhogy engem zavart ez az óriási kényelem és csillapítás, de a hokások biztos élveznék. Amúgy melegen és puhán körbeöleli a lábat, mindene a megfelelő helyen végződik, a cipőfűző enyhe lapítottsága pedig nagy ötöst érdemel, ugyanis a legnagyobb kihívásban, azaz a csuromvizes, magas fűben sem oldódott ki.

Kényelem: 7

Rugalmasság, hajlékonyság

Az elülső talprész szépen hajlik, a Michelin gumi is jól szuperál: jó a mintázata, kapaszkodik rendesen, az elrugaszkodást is segíti. Mondjuk nem nagyon lehet benne lábujjhegyen futni a hatalmas drop miatt, de nyilván nem is erre tervezték.

Rugalmasság: 8

Sarok megtámasztása

A sarok megtámasztása ideális, az Achillesznél szuper a párnázottság, esélye sincs törni. Szorosan, de kényelmesen öleli körbe a sarkat. Pont annyira ér fel a felső pereme, illetve a talp –felsőrész találkozása, ahogy az a legkényelmesebb, és pont annyira is fogja a lábat, hogy ne legyen szoros, de ne is csúszkálhasson a sarkunk.

Sarok: 10

Szellőzés, légáteresztés

A méhsejt formájú fedőanyag, aminek alapkoncepciója megmaradt, az összetételét azonban jelentősen fejlesztették az évek során, alapvetően nagyon jól szellőzik, így az első részen valóban jár a levegő. Még az oldalán sem lenne olyan meleg a cipő, ha nem lenne olyan szépen szivaccsal kibélelve a sarok, és nem lenne olyan vastag a nyelv. Míg a lábujjaim jól érezték magukat, a rüszt-boka közötti rész kicsit fuldoklott a bezártságtól és a melegtől. Talán épp azért, mert nagyon szépen körbefogja a lábat, kicsit nehezebben szellőzik a kívánatosnál. De aki nincs hozzászokva a szuper könnyű és minimál anyagból készült cipőkhöz, annak jó társa lehet, főleg ősszel és télen.

Osztályzat: 6

Boltozati alátámasztás, stabilitás

Bár neutrális cipő, én futás közben azért éreztem a külső talpéli megtámasztást. Amúgy a magas talpa ellenére is nagyon stabil, így bátran lehet vele vágtázni lefelé.

Osztályzat: 8

Ütéscsillapítás

Bármi történjék, ebben a cipőben nem fogjuk érezni, ennek minden előnyével és hátrányával együtt. Lehet az kő, fa, szikla, csukott szemmel esélyünk sem lenne megmondani, mire léptünk. Egy szóval rendkívül jó a csillapítása, már ha valaki erre tart igényt.

Osztályzat: 10

Összegzés

56 pont - A Wave Daichi azoknak való, akik szeretnek minél kényelmesebben talajt fogni, ami persze nem jelenti, hogy nem akarnak gyorsan futni. Ez egy olyan terepcipő, ami maximálisan kizárja a terepet a futó életéből, vagy úgyis mondhatnánk, a futó nyugodtan nézheti a fák tetejét, nem kell a talajra figyelnie. Okos, kényelmes cipő jó elrugaszkodással, fázósabb és lábféltőbb sporiknak.

