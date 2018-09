2018.09.17. 0

Arday Attila

Mitől szúr az oldalam?

Mindenkit érint, de még mindig nem tudjuk biztosan mi okozza. Teóriák és megoldások az oldalszúrásra.

Az edzőképzők különböző fokait végigjárva nyugodtan mondhatjuk, az oldalszúrás jelenségének, ellenszerének oktatását nem viszik túlzásba. Mindenki ismeri, de senki sem tudja, mit kezdjen vele. Ez azért így nyilván túlzás, már csak azért is, mert előszeretettel ajánlanak rá sokan valamit. Az edzők között gyakran szájról szájra terjed, mi is a megoldás, amikor futás közben előjön: egyesek szerint meg kell állni és mélyeket lélegezni, mások szerint ugyanúgy futni tovább, majd úgyis elmúlik, esetleg lassítani érdemes, amíg a szervezet belső egyensúlya helyre nem áll.

Mitől szúr az oldalam?

Az is tény viszont, hogy a mai napig kutatásra szorul a terület, több teória létezik, de nincs egységes álláspont. Definíció szerint az oldalszúrás (angol rövidítéssel ETAP, vagyis „exercise related transient abdominal pain”) edzés közben fellépő, bordaív alatt jelentkező intenzív nyomás, fájdalom. A leggyakrabban a jobb oldalon, a máj oldalán jelentkezik. A vezető teória szerint a máj vagy a lép megnövekedő véráramlása okozza: az edzés alatt megemelkedő pulzusszám miatt több vér kerül a fenti szervekbe, ami a máj- és a léptok feszülését okozza – tulajdonképpen átmeneti májnagyobbodást létrehozva. A megnövekedett máj- illetve lépnyomás véráramlási zavart, ennek következtében hypoxiát (oxigénhiányos állapotot) eredményez.

Azért vannak még teóriák. Az egyik szerint a hasi szervek saját szalagjainak átmeneti megnyúlását okozza a folyamatos rázkódás, valamint a gerinc körüli ismétlődő elfordulás, így alakul ki az oldalszúrás. Elképzelhető még, hogy a rekeszizom hypoxiája váltja ki – vagy éppen a gerincoszlop egyenetlensége, a hashártya irritációja, a felületes légzés.

Amerikai módszerek a szúró oldal kezelésére

Az atlantai Janet Hamilton futóedző a womanshealtsmag.com oldalon közölt véleménye szerint az oldalszúrás oka, hogy a lábak alulról nyomják a hasüreget, belégzésnél pedig a rekeszizom nyomja felülről, az így kialakuló nyomás okoz véráramlási zavart, következményképpen pedig hypoxiát. Szerinte a fájdalom esetén érdemes a sebességből visszavenni, a megelőzéshez a törzsizmok és a hasizom megerősítését javasolja plenkinggel, ezen felül a légzéstechnikával is lehet játszani. Utóbbi szerint ne szimmetrikusan légegezzünk (két lépés alatt be és kettő alatt ki), helyette próbáljuk ki a 3:2 (három alatt be és kettő alatt ki), illetve a 2:3-as légzésmintát, így belégzéskor mindig a másik láb ér földet.

Mindehhez tegyük hozzá, a fájdalom nem mindenkinél jelentkezik egyformán, kezdő futók, fiatalabbak, edzetlenebbek gyakrabban panaszkodnak rá. Persze feltehetjük a kérdést: miért éreznek időnként az úszók is oldalszúrást?

Magyar megfigyelés az oldalszúrásról

Dr. Sipos Andrea sportorvos, triatlonversenyző nekünk elmondott tapasztalata szerint az úszás során a levegő nyelése is elvezet a jelenséghez. A triatlon első számában, az úszásban ráadásul test test elleni küzdelem is kialakul, verekedni kell a pozíciókért, így elkerülhetetlenül vizet nyel az ember, azzal pedig levegőt. A kerékpár során előredőlt testhelyzetben a levegő nem tud távozni, és mire a futásra kerül sor, továbbmegy a belekbe. Ez okoz rendkívül erős oldalszúrást, fájdalmat. Hosszútávú futóversenyek, maratoni közben ráadásul muszáj frissíteni, az ivással ilyenkor is levegőt nyel a futó. Egyéni megoldása, hogy ilyenkor a futást sasszéval, indiánszökdeléssel váltja fel és óvatosan, ökölbe szorított kézzel megütögeti a hasát. Mint mondta, verseny közben a pálya mentén csak néznek a nézők, hogy biztos örömében sasszézik – pedig fájdalmában.

További kiváltó oka lehet az oldalszúrásnak, hogy - a doktornő elmondása szerint - a verseny előtti szénhidrátfeltöltés után telítődik a máj glikogénraktára, a szerv feszíteni kezdi a tokját. A megelőzésben a táplálkozás időzítése és fajtája is szerepet játszik: két-három órával edzés, verseny előtt már lehetőleg ne együnk, főleg ne puffasztó ételeket. Éppen ezért kell kerülni sportolás előtt a babot, a káposztát és a borsót, sok esetben a tejet is. További megoldásként ajánlotta a bélgázkötő tablettákat, ezek közül az egyik legismertebből (Espumisan) fél órával a sportolás előtt érdemes néhányat bevenni (víz nélkül is megy), így a mozgás megkezdésekor kezdi kifejteni a hatását és további másfél órán át segít.

Ajánló