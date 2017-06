2017.06.08. 0

Garda-tó futótábor

Profi edzőtábor amatőr futóknak

20 év túraszervezői tapasztalattal a hátunk mögött a kerékpáros, vízi- és gyalogtúrák mellett most kifejezetten a futóknak szervezünk egy speciális utazást szeptemberben.

Téged is várunk, ha hobbid a futás, ha tudsz legalább 10-15 kilométert futni sík terepen, szeretnéd fejleszteni a technikád és az állóképességed, szeretnél új edzésmódszereket kipróbálni.

Mi is az a futótábor?

A futás népszerűsége nem csak a Baraka csapatában, hanem az utasaink között is hódít, egyre többen osztják meg velünk eredményeiket. Ennek hatására született meg a futótábor ötlete, ahol lehetőséget kínálunk a fejlődésre, a tapasztalat-cserére, és nem utolsó sorban kikapcsolódásra.

Edzőink amellett, hogy Barakás túravezetők, profi sportolók és a Footour Sportegyesület edzői is egyben - ettől jobb kezekbe nem is kerülhetsz!

A futótábort szintfelméréssel kezdjük, ahol edzőink csoportokba sorolják a résztvevőket felkészültségük, erőnlétük alapján. Ezt követően az egyes csoportok különböző távokon, eltérő terepen, más-más tempóval kezdik meg az edzést. Napi 1-2 edzést tartunk, síkon, emelkedőn, aszfalton és technikás hegyi terepen egyaránt, hogy minél több lehetőség legyen növelni az állóképességed, csiszolni a technikád.

A futóedzéseken felül elméleti ismeretekkel és egyéni edzésterv összeállításával is segítjük a résztvevőket.

Kiknek ajánljuk?

A futás számunkra kaland, kihívás, szórakozás, és kemény munka is egyben. Futótáborunkat a 18-55 év közötti korosztálynak ajánljuk, azoknak, akik egyhuzamban tudnak legalább 10-15 km-t futni, de olyan futókat is várunk, akik hosszabb távokat teljesítenek, versenyekre készülnek, szeretnék a megszokottól eltérő terepen is kipróbálni magukat, nyitottak a fejlődésre, és új emberek megismerésére.

A sportolók paradicsoma, a Garda-tó

Amikor a futótábor ötlete felmerült, egyértelmű volt, hogy a legideálisabb helyszín az észak-olaszországi Garda-tó! Sok-sok éve járunk már ide túrázni, via ferrátázni, bringázni (vagy éppen csak pihenni), évente kb 80-100 embernek mutatjuk meg, hogy mennyi mindent kínál ez a terület. Lenyűgöző szépsége mellett remek éttermeivel, hangulatos kisvárosaival tökéletes kikapcsolódást és feltöltődést nyújt az edzések után.

A központuk Torbole-ban lesz, innen indulunk minden nap autóbuszunkkal az edzések helyszínére: Riva del Garda-ba, Arco-ba, Dro-ba, vagy éppen a Monte Brione, Monte Baldo vagy a Ledro-tó környékére.

A futótábor időpontja: 2017. szeptember 24-30.

A részletes programot és a további tudnivalókat itt találod...

További felvilágosítást az iroda@baraka.hu címen, vagy a 46/509-440-es telefonszámon tudunk adni.

