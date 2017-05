2017.05.10. 0

Futás kőkeményen

Életmódváltás akadályfutással

Egészen kisgyerekként már szerves része volt az életemnek a sport, mivel a szüleim figyeltek arra, hogy értékesen töltsem el a szabadidőmet.

Általános iskolában úsztam és triatlonoztam, aztán felsőben már a kosárlabda kötötte le minden figyelmemet. Sajnos egy boka sérülés miatt abba kellett hagynom az élsportot, és ekkor híztam majdnem 50kg-ot... Sok fogyás és hízás után a hobbim a búvárkodás lett. Kint éltem Egyiptomban, és a Vörös-tenger szerelmese lettem. Aztán hedonista életem a hazaköltözéssel befejeződött, mikor megszületett gyönyörű, Sára nevű kislányom, aki miatt részben életmódot váltottam! Itt jön képbe a futás... Méterről méterre haladtam tovább és tovább, és lettem egyre kitartóbb és elszántabb. Az elején csak könnyű terepen toltam, aztán elgurult a gyógyszer, és azóta képes vagyok akár a jégtáblákon is futni, mert élvezem, és mert ez visz előre. Célom az, hogy megszerettessem a terep- és az akadályfutást az emberekkel, és az, hogy újrakezdő sorstársaimat motiváljam! Erre jött létre a Rekordfogyás Kőkeményen oldalam, ami dinamikusan fejlődik és nagyon sikeres is egyben.

Miért kezdtél el futni?

Honnan kezdődött a futás? Ez egy igen jó kérdés... Majdnem 3 évvel ezelőtt a futás csupán egy eszköz volt számomra a kívánt eredmények eléréséhez, ma azonban már sokkal többet jelent ennél. A fogyásból teljesen új életem kerekedett, amit elsősorban már a család és a mozgás határoz meg. Soha nem gondoltam volna, hogy azért fogok futni, mert élvezem. Aztán ahogy megváltozott az életstílusom, létre jött a Rekordfogyás Kőkeményen oldalam a facebookon, ahol motivációt próbálok nyújtani azoknak, akik már csak egy kis biztatásra várnak! Később több futó barátommal megalapítottuk 2017-ben az EXTREME TRAIL HUNGARY SE-t, ami kifejezetten a futás azon ágára koncentrál, ahol a terep és az akadályok nehezítik a futást (vagy ugyanezt bringával).

Milyen edzéstervet követsz?

A sok-sok kilométer megteszi a hatását, de úgy gondolom, fontos, hogy az ember megtanuljon futni. Ez alatt a helyes technikát értem. Az is fontos, hogy a futó ne csak dühből, fájdalomból, vagy azért fusson esetleg, mert fogyni szeretne. Sokban megkönnyíti az ember dolgát már az is, ha helyesen veszi a levegőt, vagy esetleg nem esik ki a koncentrációból... Nagyon sokat köszönhetek a rutinos „öreg rókáknak”, akik bizony néha kegyetlenül – de az én érdekemben – sanyargattak meg. Most hetente háromszor futok kb. 25 km-t, és havonta egyszer egy 20 feletti távot, lehetőleg terepen. Ehhez jön még a konditerem szintén háromszor, mert az akadályfutás kicsit más, mint a trail...

Változtak-e az igényeid a fejlődésed során?

Hogyne!!! Sosem fogom elfelejteni, mikor futni kezdtem: széttaposott kosárlabda cipőben, az utolsó lélegzetemig hajtva magam! Így utólag ez volt a lehető legnagyobb szamárság, amit elkövethettem magam ellen. Aztán a fejlődés során újabb és újabb embereket, futókat ismertem meg, és az ő segítségükkel egyre jobban kinyílt előttem a futóvilág.

Felismertem azt, hogy egy jó cipő mennyi pluszt tud adni, ezért azóta a tökéletesen rám szabott cipőket keresem.

Az első Spartan Race versenyemre úgy gondoltam, megajándékozom magam egy Salomon Speedcross 3-mal, ami nagyon jó döntésnek bizonyult akkoriban. De akkor még csak szívből futottam, dacból, 130 kg-s súllyal. A Speedcross megtetszett, beleugrottam a boltban – egy lábbal. És meg is vettem azonnal. Marha profi, tudom, de valóban így történt... Aztán a megtett út és a sok olvasgatás után figyelni kezdtem arra, hogy mit tud a cipőm, és mit tudunk együtt.

Milyen futócipőid voltak?

Ha csak a terepet nézzük, egyre jobban és jobban megtetszett a Salomon márka. Végül a Speedcross mellett tettem le a voksomat azok után, hogy volt a lábamon jó pár gyártó cipője. Most egy Speedcross 4-et nyúzok, amihez Budapesten a Salomon centerben jutottam hozzá és nagyon szeretem. Az akadály- és a terepfutásban úgy gondolom, igen fontos a jó cipőválasztás. Nekem az elsődleges szempont a súlyom, és az, hogy milyen terepre megyünk, és mekkora lesz a táv. A Speedcross 4-nél nekem a komfortérzet és a tapadás volt az, ami miatt megmaradtam ennél a márkánál. Nehéz erről hitelesen, illetve objektíven írni, mert mindenkinek más a fontos, de szerintem ez a két szempont mindig perdöntő. Azt is szeretem a Speedcross-ban, hogy rendkívül jól csillapít, a fűzőrendszere miatt pedig egyenletesen feszesen fogja a lábat. Nem vág, nem lazul ki a lábfejnél, és csak egy pillanat be- és kioldani a kötést! A súlya teljesen jó, ami 46 2/3 méretben már igen meghatározó tud lenni. Rövid szakaszokon még nem is annyira, de 10 km-es távon túl már fontos tényező lehet! Az utolsó 35 km-es Pécs-Vásárosdombó szakaszon a mecseki meredek lejtőkön, iszapban és hóban rendkívüli tapadást biztosított. Persze, ha gyökérre lép az ember, kimegy a boka, és perec a vége, mert csúszik rettenetesen, de a terepfutás már csak ilyen. Ugyan nem kifejezetten vízben futásra találták ki, de jól szárad menet közben, és megtartja az eredeti formáját. Ez nekem fontos, mert nem vagyok egy kifejezetten agár típus, 100+ kilóval futni terepen olyan cipőben, ami víz hatására deformálódik, nem biztos, hogy előnyös. Ez a cipő azt tudja, amire nekem szükségem van, és most már jó ideje ő a futótársam. Bízom benne, hogy alkalmam lesz kipróbálni nem kifejezetten puha, sáros, havas vagy latyakos terepre tervezett Salomon típusokat is.

A Speedcross főbb jellemzői, ami miatt most biztosan nem cserélek:

-nagyon hajlékony, nem töri fel a lábat

-erős, jól bírja a meredek lejtőket, oldalterhelésre is masszív

-komfortos, jól csillapít

-kiválóan tapad vizes, sáros, havas terepen, minden puhább talajon

-anyagához képest jól szárad, egészen jól pumpálja ki a vizet magából

Egy érdekesség, ami megmutatja, miért fontos egy jó cipő

2016-ban Bischofshofenben megrendezett Redbull 400 versenyen felvitt a síugró sánc tetejére egy kb. 75 fokos emelkedőn...

