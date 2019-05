2019.05.08. 0

Amputáció után sem kell feladni a mozgást!

Ma már egy speciális művégtaggal nincs lehetetlen! Éld át újra a mozgás örömét!

A mozgás az ember egész életét meghatározza, a munkától a rekreációig. Ezért is akkora trauma egy végtag elvesztése, ami után sokan azt gondolják, hogy bizonyos tevékenységekről örökre le kell mondaniuk.

Van azonban egy jó hírünk: ma már egy speciális művégtaggal nincs lehetetlen! A modern anyagoknak és technológiáknak köszönhetően szinte az összes kívánság teljesíthető, így pácienseink visszakaphatják a mozgás örömét.







Művégtagok készítése: a rehabilitációtól a végleges protézisig

A művégtagokról tudni kell, hogy nem készíthetők el azonnal az amputáció után. Ha ugyanis túl hamar kapja meg a páciens az első protézist, akkor a tokot folyamatosan állítani kell.

Hogy ezt elkerüljük, először meg kell várni a seb teljes gyógyulását, majd a csonk és az izmok megerősítése következik, hogy alkalmasak legyenek a protézis viselésére. Az is lényeges továbbá, hogy az első művégtag készítése során az alkatrészeket körültekintően válasszuk meg a páciens biztonsága érdekében.

Mivel a protézisek egyénre szabottak, a gyártásukat mindig pontos méretvétel előzi meg. Meghatározásra kerül a páciens mobilitási fokozata és az igényei, ami alapján eldönthető, hogy melyik protézis lesz számára a legmegfelelőbb. Emellett a végleges művégtag kialakítása előtt készítünk egy próbaprotézist, ami lehetőséget biztosít az esetleges változtatások, módosítások elvégzésére is.

Mivel a protézis készítése nagyon összetett feladat, ezért teljes körű együttműködést igényel a protézis készítője, valamint a leendő viselője között.



A moduláris felépítés rengeteg lehetőséget biztosít

A protézisek bizonyos fajtái (aktív lábszárprotézisek, combprotézisek stb.) moduláris felépítésűek. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló alkatrészekből azt használjuk, ami az adott páciens, illetve az általa végezni kívánt tevékenység számára leginkább megfelelő. Legyen szó a boka- és térdízületről, vagy a tokról, a lehetőségek tárháza meglehetősen széles.

Ennek a moduláris felépítésnek köszönhető, hogy szinte bármilyen művégtagot el tudunk készíteni. Márpedig napjainkban egyre többen vágynak arra, hogy a járás mellett a kedvenc sportjukat is tovább folytathassák egy innovatív protézissel.

A fejlett alkatrészeken kívül a gyártás során használt anyagok, mint a karbonszálas kompozit, is nagy előrelépést hoztak. A mai, modern protézisek sokkal könnyebbek és esztétikusabbak, mint az elődeik, és a viselésük is kényelmesebb, ami nagyban javítja a páciensek komfortérzetét.



Innovatív művégtagok sportoláshoz

A művégtagok hihetetlen fejlődésen mentek keresztük az utóbbi egy-két évtizedben: sci-fibe illő, futurisztikus protézisek készülnek, amik jóval túlmutatnak önmagukon. A páciensek elvárásai is megváltoztak a művégtagokkal kapcsolatban, és már nem érik be csupán azzal, hogy képesek járni velük. Teljes életet szeretnének élni, amibe a kedvenc sportjuk gyakorlása is beletartozik, legyen az a hegymászás vagy az úszás.

Az innovatív protézisek készítése mindig nagy kihívás, de éppen ez az a motiváció, ami miatt nem ismerünk lehetetlent. A Dohmeier műhelyéből került már ki protézis futáshoz, síeléshez, de olyan páciensünk is akad, aki egy kalandparkban tesztelte magát.

És persze a már említett, hegymászáshoz készített protézisről se feledkezzünk meg, illetve a víznek ellenálló úgynevezett „fürdőlábat” is érdemes megemlíteni, amivel az úszás ismét a mindennapok része lehet.

Az itt felsorolt sportokon kívül természetesen bármilyen tevékenységhez készíthető művégtag, csupán kellő szakismeret és kreativitás szükséges hozzá. A cél minden esetben az, hogy a páciensek elérjék az áhított teljesítményt, miközben a protézis kényelmes viseletet biztosít a számukra.



Ahány művégtag, annyi történet

Miközben a protéziseket készítjük, számtalan megindító történetet hallunk. Olyan páciensektől, akik a balesetük vagy a betegségük előtt igen aktívan éltek, és akik nem tudták elképzelni az életüket a négy fal között. Szerencsére a modern művégtagokkal nem is kell, a mindennapi tevékenységek mellett ugyanis akár az extrémebb hobbik, sportok is tovább űzhetők a szabadban.

Ha Önnek protézisre van szüksége, le szeretné cserélni a régit, vagy csak többet szeretne tudni a Dohmeier által készített művégtagokról, akkor keressen minket az alábbi elérhetőségeinken:

Rendelő: 1037 Budapest, Bokor u. 23-25.

Telefonszám: 06 20 426 8520

E-mail: info@dohmeier.hu

