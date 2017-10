2017.10.13. 0

Kakuk András

A kényelmes futócipő

Alapvető tudnivalók a kényelmes futócipő és zokni kiválasztásához

Feltörte, megnyomta, véresre dörzsölte, leesett a körmöm... gondolom nem így akarsz emlékezni a futásodról.

Azon kívül, hogy fizikailag fájó, lelkileg is megterhelő lehet, hogy egy kényelmetlen cipő tette tönkre a felkészülésedet.

Ha legközelebb csak a futásodra akarsz figyelni, kövesd ezeket a jó tanácsokat. Az okoskodást Krekács Lászlóval együtt követjük el, aki a Nyúlcipőbolt tulajdonosa, tapasztalt maratonfutó.

Milyen a kényelmes futócipő?

#1 Varrásmentes belsőrész

Ne legyenek rajta olyan pontok, melyek irritációt okozhatnak. Nézz bele, van-e benne varrás, vagy sem? Próbáld fel. Gyakori eset, hogy a cipő orrára körbe felhelyezett védőgumirozás pont rossz helyen nyomja a lábat, ha varrva van akkor pláne.

Az újabb cipőknél nem varrják, hanem hővel rávasalják ezt a külső réteget, így ez nem okoz irritációt.

#2 Milyen a kaptafa?

Szélesebb vagy keskenyebb a cipő? Próbálj fel 4-5 párat, melyik a legkényelmesebb. Ne csak álldogálj benne, hanem fuss is. Ha csak állsz, akkor nem biztos, hogy megérzed ezeket a pontokat, főleg, ha egy vastagabb zokni van rajtad. A Nyúlcipőboltban futópadon is kipróbálhatod a cipőket úgy, hogy próba futózoknit kapsz hozzá.

#3 Milyen a fűződ?

Bagatell kérdésnek tűnik, de nem az. Azon kívül, hogy nem mindegy kikötődik-e a futás során, egy vastag, kemény fűző nyomhat is. Erre tapasztalatom szerint nem a vastag nyelv a megoldás, hanem az elasztikus, lehetőleg lapos profilú fűző.

Ha a választott cipőd nem rendelkezik ilyennel, ne csüggedj, a Nyúlcipőboltban kicserélik neked.

Sőt, választhatsz akár Boa vagy másik márkájú, damilos fűzési rendszerrel ellátott cipőt is. Ebben az esetben viszont, a nyelv vastagság bejöhet a képbe, mert a damil azért tud vágni...

#4 Sarokmagasság, merevítés.

Szuperkemény, külső műanyag sarokmerevítés... gondold újra. Próbálgasd ki, nehogy a műanyag betét széle feltörje a lábadat.

Maga a sarokmagasság annyiban befolyásolja a kényelmet, hogy a különböző magasságú sarkak különböző futóstílushoz illenek. A nagyon sarokra érkező futók számára áldás lehet, ellenben az aktív talajfogással, szépen maguk alá lépőknek kifejezetten zavaró egy magas sarok.

#5 Mennyire hajlékony, puha a cipőd, főleg a cipő talpa.

Egy túl merev talp ellépéskor leszedi a sarkadról a cipőt, így az fel-le fog mozogni futás közben, azaz „klaffog”. Ez nem hatékony és kényelmetlen.

Cipő ok, na de milyen a futózoknid?

Az olcsó zoknikkal nem érdemes foglalkozni. Azok kb. három edzés után elveszítik formájukat és elkezdenek elnyíródni. Zoknik esetében fő szempont az anyag, a formatartás és a kényelem. Ne csak a futás előtt legyen kényelmes, hanem közben és a végén is. Ha ez megvan, akkor már jó irányban vagy.

A jó futózokniban több a technikai fejlesztés, mint egy Teslában és ez mind a te kényelmedért.

Milyen egy jó futózokni?

A zokni orr részét úgy készítik, hogy ne legyen varrás, vagy ne ott legyen, ahol tuti feltöri az ujjaidat.

A sarokrész strapabíró, tartós.

A talp részen gumírozott, ami nem csak azt biztosítja, hogy ne csúszkáljon a lábadon, hanem tartást is ad lábboltozatnak.

A bal és jobb lábra különböző kialakítású zokni készül, az anatómiai szempontok figyelembe vételével. Ez nyilván viccesnek tűnik, de 1-2 futás után nézd meg a hagyományos zoknidat. Ugye, hogy felveszi a lábad formáját? Na most vedd fel kicserélve. Érezni fogod a lényeget.

Az anyaga jól szellőző, izzadság elvezető. Sok fajta hangzatos névvel ellátott anyaggal lehet találkozni: Cool Max, Softair Plus, Climacool. Melyik a jobb? Jó kérdés, ki kell próbálni.

Én egy anyag mellett tettem le a voksom: merino gyapjú.

A mosás témájú bekezdésben foglalt elmélet gyakorlati megvalósításában a merino gyapjú lesz legnagyobb segítségedre. Ez a textília ugyanis sokkal kevésbé büdösödik, ha mégis akkor hamar kiszellőzik, hidegben melegít, melegben hűt, nem gyullad fel (ha a tüzen járást is gyakorolnád) és megannyi szuper tulajdonsága van. Egy ilyen anyagból készült darabot simán használhatsz 5-6 alkalommal mielőtt a szagminta leleplez. A negatívum? Gyapjúnak megfelelően kell kezelni, azaz mosni. Tilos öblítőt használni és 40 foknál magasabb hőmérsékleten mosni, illetve a centrifuga magas fordulatszámú használatát is kerülni kell. Ha ezeket nem tartod be, a merino elveszti minden jó tulajdonságát és hamar tönkremegy.

100%-os merino gyapjú termékeket nehezen fogsz találni. A gyapjút keverni kell valamilyen másik anyaggal, ami tartást és strapabírást kölcsönöz neki. 20-30% gyapjú tartalmú egyedektől egészen a 90%-osig találsz merino termékeket. A 60-70%-os-tól felfele az, ami tapasztalatom szerint igazán kihozza a gyapjú előnyeit.

Krekács Laci a Nyúlcipőbolt vezére viszont pont a műszálas anyagokra esküszik:

„Nekem a teljesen műszálas, "technikai" zoknik jönnek be, amelyek általában jobban a lábhoz simulnak,mint a merino gyapjúval bevont szállal készült darabok. Rendkívül jól tartják az alakjukat, a boltozatnál a lábat és a problémásabb helyeken a hólyagok megelőzésére kifejlesztett fonálösszetétellel készülnek. Antibakteriális kezelést kapnak."

A zokni fő ellensége: a mosás.

Miért? Gyakori mosással könnyebben elveszti az anyag a puhaságát, rugalmasságát, azokat a tulajdonságokat amiért jó sok pénzt áldoztál rá.

Állandó harc otthon, hogy mikor kell kimosni a futózoknit. A kutya szaglását megszégyenítő érzékkel rendelkező feleségem a ház másik sarkából kiszagolja az egyszer használt darabokat. Legyél erős! Dugd el, veszekedj vagy találj ki valamit, csak ne mosd ki minden futás után, ha csak a szaggal van gond. Zoknit mosni véleményem szerint akkor kell, amikor megáll a sarokban. Azaz, ha koszos, saras már összeállt. Ekkor már maga a zokni fogja feltörni a lábadat agy nem érdemes tovább használni.

A műszálas anyagok mosására, a Nyúlcipőboltnak bevett szokása van: Mosásuk kizárólag technikai mosószerrel, öblítő nélkül. Így a mosószer, mosópor nem tömíti el a pórusokat, sokkal jobban szellőzik a zokni és az élettartam is megnő. Minden futócuccot ezzel a (Holmenkol textilwash) mosószerrel mosunk. Sokkal kevesebbet kell a mosógépbe tenni, 1-2 futás után sokkal kevesebb a szaga a cuccoknak.

Jó cipő-zokni kombót keresel?

A Nyúlcipőboltokban jelentős kínálat közül válogathatsz. Lepd meg magad egy tényleg kényelmes darabbal, megérdemled!