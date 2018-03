2018.03.06. 0

A futócipőgyártás jövője

A teljesen személyre szabott cipő közelebb van, mint gondolnád.

Pronál, szupinál, neutrál. Puha, kemény, strapabíró… Milyen futócipő kell nekem?

Jelenleg ahány ház, annyi szokás. Ha saját magunk nem tudjuk eldönteni, hogy milyen futócipő való nekünk, akkor több megoldás is létezik:

- elmegyünk egy tesztelési lehetőségre, mondjuk a Mozgásvilág tesztnapra vagy bármilyen boltba, ahol nyújtanak ilyen szolgáltatást

- megkérdezzük az edzőnket, vagy annak FB csoportját

- szaküzletben eladó segítségét kérjük, aki lábfelméréssel vagy anélkül próbál segíteni

Lábfelméréssel manapság szinte minden boltban találkozhatunk, de ebből is több verzió létezik. Mindegyik célja azonban az, hogy a hatalmas cipőválasztékból a megfelelőt tudják nekünk ajánlani. A cipők teljes lábra szabásához sok helyen lábra alakítható talpbetétek állnak rendelkezésre.

Ezt a folyamatot tökéletesti most 4 cég: HP, Brooks, FitStation és Desma.

Teljesen lábra szabott futócipő

Az idei ISPO-n találkoztunk a technológiával, amely már meglévő lábfelmérések tökéletesítésével és a gyártási folyamat forradalmával garantálja az egyedi futócipőd.

A folyamat hasonlóan kezdődik a már ismert lábfelmérésekével. Először lézer segítségével statikusan mérik fel a lábadat, s ennek eredményeként 3D-s rajzot kapunk.

Utána egy dinamikus felmérés következik: gumiszalagon kell 5 értékelhető lépést megtennünk.

A két felmérésből kiderül, hogy bizony senkinek sem ugyanolyan mindkét lába, ezért a cipőinknek sem kellene egyformának lenniük.

Az új folyamat lényege, hogy a cipők talpát is egyedileg lehet felépíteni. Ahol jobban terhelünk, oda több habot tesznek, hogy jobban tartson a cipő, ahol kevésbé, oda kevesebbet és ezt külön-külön a bal illetve jobb lábunkra is megteszik. Természetesen a talpbetétet is saját lábunkra szabják, és hogy az egyéniségünk se maradjon ki a folyamatból a felsőrész színét is kiválaszthatjuk. Az összes adatot aztán továbbítják a gyártóegységnek, amely ezután 1 óra(!) leforgása alatt legyártja a cipőnket.

Átalakul a futócipő piac?

Az igazi különlegesség itt következik. A helyszínen lévő képviselőt kifaggatva megtudtuk, a cél, hogy minél több helyen legyen gyártóegység, így a jövőben az is elképzelhető, hogy a futócipőboltunk inkább kávézóként üzemel majd, ahol egy fekete elfogyasztása közben megvárhatjuk míg legyártják nekünk az egyedi lábbelinket.

Ha valaki jobban elmélyed a kiskereskedelem rejtelmeiben, akkor biztosan tudja, hogy hazai szinten egyre nehezebb víz felett maradni. A cipőmárkáktól egyre nehezebb rendelni, a bolt által kizárólagosan forgalmazott márkát bármikor elveheti a tulajdonos. Rendszeresek a szállítási késések, bizonytalan az árfolyam, egy jó ingatlan bérleti díja az egekben. Így kell megküzdeni a nemzetközi webshopokkal akik a mennyiségi kedvezmény és a 27%-nál jóval kedvezőbb Áfa miatt, könnyen a béka segge alá viszik az áraikat.

És akkor az itthon jelen lévő hazai multikról nem is beszéltünk.

Ha tényleg minden úgy lesz ahogy a befektetők vizionálják, akkor eljöhet a kor, amikor a szaküzletnek nem kell mindenáron hatalmas készletet felhalmoznia, így egyből kisebb üzlethelyiségre lesz szüksége, vagyis elképzelhető, hogy egy prémium belvárosi helyen is ki tud majd bérelni egy üzletet, ahol csak mintakollekciót tart.

A bolt pedig szépen átalakul élményközponttá, ahol a lábfelmérés útján, szakemberek ajánlanak cipőket, melyeket futár szállít ki, mi pedig ezalatt egy kávé mellett az aktuális futóedzés trendekről hallgatunk egy előadást.

