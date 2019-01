2019.01.07. 0

Ferenczi Anita

2019-es bakancslista futóknak

Minden hónapra egy kihívás.

Túl vagy már pár újévi fogadalmon, mint például a maratonfutás, az étrend-változtatás, a rendszeres futócipő-tisztítás, és idén feszegetnéd kicsit a határaid?

Ha izgalmasabb terepekre lépnél és kipróbálnál olyat is a futócipődben, amit még soha,

mi most minden hónapra adunk egy-egy bakancslistás tippet. Kívánjuk, hogy Te is elérd a kitűzött céljaid!

Január

A jótékony "rohadthideg"

A szokásos téli terepfutó versenyek és beltéri erőnléti edzések mellett miért ne vállalhatnál be egy extra küldetést az év leghidegebb hónapjára? Figyeld az időjárásjelentést, válassz egy behavazott napot és terepet! Fuss mezítláb és rövidnadrágban legalább 500 métert!

Ha többet szeretnél tudni a hideg egészségre gyakorolt hatásáról, ajánljuk figyelmedbe a holland Jégember, Wim Hof módszerét, aki jégbe merülős akcióiról híres!

Szeretnél egy jó fagyos-jeges versenyre vállalkozni? Ajánljuk figyelmedbe a 24 órás Burgenland Extrém Túrát, amin természetesen futhatsz is!





Február

Vegyél levegőt!

Ebben a hónapban ne a megtett távokat naplózd, és ne azzal törődj, mennyire vagy gyors. A futótechnikád, azon belül is a légzésed legyen a középpontban! Mondhatnánk úgy is, hogy tanulj meg rendesen lélegezni, mert ez brutál hatással lehet a futóeredményeidre is.

Először is lassabb tempó mellett nézd meg, hány lépésre lélegzel be és ki, kapcsolódj a saját légzésütemedhez, és próbáld elmélyíteni a légzésed. Ehhez tanuld meg a regeneráló hatású teljes jógalégzés technikáját, ami során az egész tüdő – felső, középső és alsó szakasza - részt vesz a légzésben.

Így végezd: Hanyatt fekvésben helyezkedj el lehetőleg a földön, párnát ne tegyél a fejed alá! A lábad húzd telitalpra, a térded döntsd egymásnak. A bal tenyered tedd a köldöködre, a jobb tenyered pedig a mellkasodra. Kezdj el úgy belélegezni, hogy először a bal tenyered – tehát a hasad – emelkedjen. Kilégzéskor pedig engedd, hogy ez a terület süllyedjen, mindeközben a mellkasod, bordakosarad maradjon szinte teljesen mozdulatlan. Ez a jógában a hasi – más néven alsó – légzés.

A teljes jógalégzés során haladj tovább a hasi légzéstől: lélegezz be úgy, hogy először a hasad emelkedjen, majd a bordakosarad, mellkasod és végül enyhén a vállad.

Teljes kilégzéskor pedig ugyanúgy, ahogy belégzéskor, először a has süllyedjen, majd a mellkas és végül a váll.

Ezt folytasd, mindig lentről felfelé haladva lélegezz be, és lentről felfelé haladva fújd ki a levegőt, ügyelve arra, hogy ne legyen erőltetett, szakaszos és akadozó a légzés.

A teljes jógalégzés előnyei futásnál is beköszönnek: a legteljesebb felületén meg tudod tölteni a tüdőt, szabályozza a szívritmust, segít lassítani a pulzust, és nem utolsó sorban megnyugtatja az idegrendszert is.

Március

Pörgesd fel magad

Tudtad, hogy ez a tavaszi hónap a legalkalmasabb arra, hogy valami új dologba kezdj? Míg a tél sötétje, hidege inkább akadályozza az újévi fogadalmak teljesülését, a napsütéses március, a jó idő extra lendületet ad. Ráadásul a nappalok is egyre hosszabbak, így több outdoor progit vállalhatsz. Ez a hónap legyen egy új challenge hónapja! Mit szólnál egy 3,5 perces ezres tempóhoz? Nyugi, nem kell, hogy ezentúl mindig ilyen gyors legyél, de a gyorsító edzésekkel az idei szezon eredményei tutira jobbak lesznek. Szemelj ki egy közeli pályát, és a kör során egyenletesen gyorsíts a maximumra az egyenes szakaszon, majd egyenletesen lassíts le az íveken, majd ismételd 5-10 alkalommal!

Április

Fuss, mint egy bolond!

Elsejére egy igazán bolondos bakancslistás programot ajánlunk! Vedd rá a legkedvesebb futópajtásaid arra, hogy pizsamában vagy alsóneműben fussatok végig is forgalmas helyen! Mit szólnátok mondjuk egy Lánchíd-futáshoz?

Május

Futóverseny másként

Tudjuk, futóként mennyire nehéz úgy részt venni egy rendezvényen, hogy csak kívülről szemléled az eseményeket! Ebben a hónapban menj el egy versenyre önkéntes segítőként, kísérőként, legyél frissítőember vagy egyszerűen "csak" szurkolj a pálya széléről! Segíts másoknak elérni az álmaikat! Ha nem hagynád otthon a futócipőd, akkor indulj el egy jótékonysági eseményen, a nem használt futócipőid, szekrényben tornyosuló edző- és versenypólóid add oda rászorulóknak.

Június

Különleges futóverseny

Készen állsz életed leghosszabb hétkilométeres futására? Akkor a brutálfutáson ott a helyed! A verseny terepe leginkább egy katonai kiképzőpályára hasonlít, de futóként tudod, hogy ami nem öl meg, az erősebbé tesz! Részletek: Brutálfutás 8.0

Ha ennél felejthetetlenebb futós élményre vágysz, irány Norvégia és a szintén június 22.-ei Midnight Sun Marathon, ami idén ünnepli harmincadik születésnapját. A sarkköri futás az éjféli nappal biztosan életed egyik legmaradandóbb futóélménye lesz!

Július

Vetközz ki magadból!

Jönnek a legforróbb éjszakák, jöhet egy pucér kéttusa? Ha eddig még csak kacérkodtál a gondolattal, hogy meztelenül fuss, idén ne hagyd ki ezt a programot sem. Célszerű a projektet vízparthoz közelre tervezni, hogy a pucérkodás után rögtön egy meztelen éjszakai fürdőzést is kimaxolhass!

Augusztus

Offline üzemmód

Fogadjunk, eddig szinte minden futásod mérted, rögzítetted, gyorsabb és hatékonyabb akartál lenni! Ebben a hónapban kicsit lassíts! Fuss legalább hetente egyszer úgy, hogy nem veszel fel órát, nem viszel telót, és a kedvenc tracklisted is otthon hagyod. Fuss csendben, hallgasd a fákat, madarakat, hallgasd a légzésed, a szívverésed. Csak fuss!

Szeptember

Terjeszd az igét!

Az indián nyár hónapja szóljon a közösségi futásról! Tudsz valakit, aki még sosem futott versenyen? Akivel megszerettetnéd a futást? Vagy az egész családot rávennéd egy kis szaladgálásra? Induljatok együtt egy félmaratonon, maratonon, és fussatok végig az ő tempójában!

Október

Fuss az ősök lábnyomain!

Indulj el a Kassai Békemaratonon! Ez a verseny Európa legrégibb, a bostoni után pedig a világ második legrégibb maratoni futóversenye. Az elsőt 1924-ben rendezték, azóta - 1938 és 1940 kivételével - minden október első vasárnapján, a történelmi óvárosban és parkokban tartják. Részletek: kosicemarathon.com

November

Olvass!

Oké, hogy sokat futsz, de néha kifejezetten üdítő lehet olvasni a futásról! Íme pár könyv, amit a hosszú, sötét októberi estékre, regenerációs napokra ajánlunk:

Lubics Szilvia - Másfél nap az élet

Christopher Mcdougall - Futni születtünk

Scott Jurek - Futni, enni, élni

Kilian Jornet - Run or Die

Ed Caesar - Kétórás maraton

Anatómia és 100 nyújtó gyakorlat futóknak

Thor Gotaas - A futás világraszóló története

December

Szállj szembe a mínuszokkal!

Idén ne mondj le a szabadtári futásról még mínusz 5, sőt mínusz 10 fok alatt sem! Hogy hogyan „vészeld át” az év utolsó napjait, milyen íratlan szabályok vonatkoznak az extrémebb körülményekben való edzésre, arról korábban Tóth Istvánt az Antarktisz maraton bronzérmes futóját kérdeztük.

