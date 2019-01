2019.01.02. 0

Takács Viktor

SíBakancsLista 2019

Újévi fogadalmak síelőknek, avagy mit próbálj ki legalább egyszer az életben...

Sokan azért is várják az új év eljövetelét, mert az az új fogadalmakról is szól. Valljuk be, hogy a "lefogyok ennyi meg annyi kilót", "csinálok egy saját vállalkozást", "veszek egy új autót", "az idén elmegyek a világ másik felére nyaralni" fogadalmakkal Dunát lehet rekeszteni, és viszonylag kis számban is teljesülnek. Szeretnénk adni pár sportos, csúszós tippet arra, hogy miként lehetünk mások a fogadalmainkat tekintve.

Drukkolj nézőként a nagymenőknek!

Kezdjük a kevésbé aktív síelőkkel/boardosokkal és lássuk milyen téli rendezvényeket, eseményeket érdemes meglátogatni 2019-ben.

FIS Világkupa a közelben

Adja magát a minden évben megrendezésre kerülő FIS világkupa sorozat, melynek pl. Kitzbüheli (január 26) vagy Schladmingi (január 29.) állomása bárki számára könnyen elérhető.

FIS Világkupa egy kicsit messzebb

Ha nagyobbat akarunk vállalni, akkor elrepülhetünk a világbajnokságra Svédországba, ahol Are síterepén kerül megrendezésre a verseny február 5 és 17 között.

Freeride World Tour

A pályán kívüli csúszás szerelmesei epekedve várják a Freeride World Tour kezdetét. Az első Hakubai állomás Japánban talán túl kapkodós és drága vállalás lenne, de a klasszikus márciusi (23-31) Verbier-i (Svájc) záróállomás is hatalmas élménnyel és záróbulival kecsegtet.

Chamonix Unlimited Festival

Ha a bulizást kombinálnád a síeléssel, akkor látogass el a Chamonix Unlimited Festival-ra, ahol a Mont Blanc árnyékában élvezheted a legjobb elektronikus zenéket és alkalomadtán akár 3800m-ről, az Aguille du Midi csúcsáról rideolhatsz le a völgybe francia hegyivezető irányításával.

Tanulj meg egy (vagy több) trükköt!

Ha szereted a kihívásokat, de nem a kilométerek gyűjtésében látod a 2019-es év kihívását, akkor akár elég rendszeresen látogatnod a magyar síterepeket és megtanulni pár egyszerű trükköt a léceddel vagy a deszkáddal. Türelemmel és kitartással menő "szkillekre" tehetsz szert, amivel a hütték előtt is vagizhatsz.

180

Fél fordulat ugrása a levegőben. Talajfogásnál a súlypontot középen kell tartani, nehogy túlforduljunk. Lehet ugyanezt háttal (switcben) kezdeni, így a menetiránynak megfelelően fogunk talajt. "Hogyanvideók" itt...

3 60

Teljes fordulat a levegőben. "Hogyanvideók" itt...

Duffy butter

Ugrás közben az egyik lécedet előre a másikat pedig hátra emeled, így az egyik léced eleje, és a másik léced hátulja éri a talajt. Lehet forgással is kombinálni! "Hogyanvideók" itt...

Worm turns

Gyakorlatilag hasra dobod magad csúszás közben, a hosszanti tengelyed körül forogsz egyet a földön, majd újra felállsz. "Hogyanvideók" itt...

Fontos, hogy ezek az egyszerű trükkök is balesetveszélyesek, így megfelelő sítudással, bemelegítéssel és a helyi mentőszolgálat telefonszámával a tarsolyodban vágj neki a gyakorlásnak!

Síelj nem mindennapi terepen!

Ha a csúszásra, annak minőségére és környezetére helyezzük a hangsúlyt, akkor pár tuti helyet érdemes felvenni a bakancslistára.

Vulkánon síelni

Pályasízőknek különleges élményt jelenthet Európa egyik (negyedik) legdélebbi sípályája, amely nem máshol, mint az Etna "lankáin" foglal helyet. Egy füstölgő vulkán mellett 3000 m magasságban önmagában különleges élmény síelni, ha pedig hozzátesszük azt is, hogy innen alig egy óra autóútra a tengerparton akár közel 20 fokban nézhetjük a naplementét, kihagyhatatlanná válik.

Freeride paradicsom: La Grave

A pályán kívüli sízés szerelmeseinek kötelezően bakancslistás a francia La Grave síterep, amely tulajdonképpen nem is síterep, ugyanis egy pár száz méteres bemelegítő „ratrakcsíkot” leszámítva nincsenek pályák! A kedves vendég egyedül, vagy hegyivezető kíséretében arra csúszik, amerre csak akar! Érdemes tudni, hogy a terület egy részét gleccserek fedik, és a pálya kezeletlenségéből adódóan nem lavinabiztos, tehát nem árt tisztában lenni az ilyenkor betartandó szabályokkal, használatos felszerelésekkel! Ha ezeknek nem vagyunk a birtokában, mindenképp fogadjunk vezetőt!

A legfinomabb porhó: Hokkaido (Japán)

Ha az igazi porhavat keressük, akkor Japánt kell kitűznünk úticélnak. Hokkaido szigetén esik a legfinomabb porhó a világon, nem is akármilyen, 10-12 méteres mennyiségben. Bár a szintkülönbség és az árképzés sem épp európai, különlegessége mégis bakancslistássá teszi a helyet!

Távoli síelős mekkák

A Jolly Joker pedig Brit Kolumbia (Kanada), ahol a Whistler vagy akár a Revelstoke síterepen a pályasízők és riderek is egyaránt megtalálják a számításaikat. Bár a környező hegycsúcsok messze nem érik el a 3000 métert sem, mégis 1500-2000 méter szintet lehet csúszni rendkívül hóbiztos (Japánhoz hasonló évi 10-12 méter) körülmények között. Átlagos képességű síelők számára is elérhető a helikopteres sízés (természetesen hegyivezető irányítása mellett), ami örök élményt jelent!

Gondolj valami különlegesre (vagy hülyeségre) és valósítsd meg!

Amennyiben nem vagyunk túl félénkek, gátlásosak, belevihetünk némi őrültséget is a fogadkozásba. Íme néhány tipp.

Naplemente utáni fejlámpás síelés

Örök élménynek ígérkezik egy hegycsúcs vagy akár egy sípálya tetejéről nézni a naplementét majd fejlámpa fényénél visszacsúszni a völgybe. Amennyiben ilyen, vagy hasonló „őrültséget” vállalunk be, nagyon fontos az előzetes felkészülés. Nem árt pontosan tisztában lenni a visszafelé vezető útvonallal, ugyanis sötétben sokkal nehezebb tájékozódni! Előzetesen ellenőrizzük, hogy a lámpánk működőképes e, az elem vagy az akku nem merült e le a hidegben! És ami a legfontosabb: a liftek zárása után rögtön elkezdődik a pályák karbantartása és elindulnak a ratrakok. Ezekből a gépekből pláne sötétben korlátozott a kilátás és a vezetőik sem számítanak szembe forgalomra, így nekünk kell figyelnünk arra, hogy elkerüljük őket!

BikiSí

Jelmezben vagy fürdőgatyában/bikiniben csúszás. Az alulölözött csúszáshoz érdemes jól beaszaunazni, és/vagy némi lélekmelegítőt fogyasztani, de az is elég, ha kellően szép, napos idő van. Az igazi kihívást nem is maga a csúszás, sokkal inkább a lassú felvonózás jelenti.

Minő guminő

Cseréld le a lécet/deszkát gumimatracra, sörpadra vagy műanyag fürdőkádra és pályazárás után rendezzetek versenyt a barátokkal, plusz legyen valaki, aki mindezt megörökíti.

Tippek 2020-ra

Vannak olyan kihívások, amelyekhez némi felkészülés és várakozás is szükséges, ezért egy jól meghúzott év – jelen esetben a 2019-es- után a következő év fogadalmai lehetnek. Ilyen az Alpok szívében, Chamonix és Zermatt között húzódó sítúra útvonal, a Haute Route teljesítése. A Mont Blanctól a Matterhornig tartó, általában 6 napos, menedékháztól menedékházig tartó útvonal bármely jó kondícióban lévő síelő számára gond nélkül teljesíthető. Gleccsereken és háromezres hágókon halad keresztül, lélegzetelállító panorámával ajándékozva meg a túrázót. Népszerűségéből adódóan a túraszervező cégeknél, illetve a menedékházakban legalább egy évre előre kell helyet foglalni, ha nem akarunk lemaradni. Akinek kevés lenne a 6 nap, az egy állomással meg is toldhatja a túrát és egészen Saas Fee-ig, a Zermatt utáni következő völgyben levő városkáig is elmehet. Mi ez ha nem bakancslistás???

Ajánló