Benecz Ferenc

2019-es bakancslista kerékpárosoknak

Itt az új év, a kibontott pezsgőknél és elsütött tűzijátékoknál csak az elhangzó jókívánságok és a fogadalmak száma nagyobb. Ha még nem szaladt ki szánkon valami nagyon felelőtlen, de szeretnénk valami igazán izgalmasat és betarthatót fogadni, segítünk választani. Íme a mi mountain bike-os bakancslistánk 2019-re.

A klasszikus, elcsépelt dolgok helyett inkább nézzünk olyanokat, amik könnyen és élvezettel teljesíthetők. Nézzük meg például azt a 10 dolgot, amit egy mountain bike-os élete során át kell éljen legalább egyszer. Téged melyik vár 2019-ben?

1. Építs egy saját bringát!

Egy kerékpáros életében egyszer át kell élnie azt az élményt, amikor saját elképzelései alapján, alkatrészekből áll össze az állványon az új paripa, és életében először Ő gurulhat rajta! Ha még nem volt ilyenben részed, lehet az idei lesz?

2. Bringázz az erdőben éjjel!

Sötétben, az erdőben? Ha ez kérdés, akkor még nem csináltad, és mindenképp idén ezt ki kell próbálnod! Miután az éj sötét takarója mindent betakar, és csak a lámpád fénye hasít ki ebből egy darabka látható részt, hiába a legjobban ismert nyomvonal is, teljesen új táj vár rád, ahol árnyak és árnyékok gyűlnek köréd, ahol addig nem érzett szagok és illatok jönnek elő, ahol megnyúlnak a távolságok. Újszerű élmény lesz, amit máskor és máshogy nem tudsz átélni. Tipp: ha teheted ne egyedül vágj neki elsőre, válasszatok egy már nappal jól megismert ösvényt, és olyan lámpával vagy lámpákkal induljatok el, melyek fényereje kellően bevilágítja az ösvényt előttetek.

3. Csapasd hóban!

Hatalmas móka! Ha még sose csináltad, ne hagyd ki idén a hóban bringázást! Nem csak szuper vicces, de fejleszti a technikai tudásodat és mozgáskoordinációdat is, melyek később egy esős vagy sáros tekerés során jól jönnek majd! Idehaza már nincsenek hosszú havas időszakok, de azért egy-két nap mindig akad. A legideálisabb, ha egy általad már jól ismert, nem túl meredek, sem nem túl lapos ösvényt választasz erre a célra. 10-15 centiméternyi hó már kellően vastag ahhoz, hogy megváltozzon a nyomvonal jellege. Legyen nálad váltó ruha, meleg tea, lámpa. Tervezd úgy, hogy a megszokott távolságok töredékét fogod gurulni ugyanazon idő alatt… És ne feledd! Nem vastagon, hanem kellően melegen kell felöltözni!

4. Tanulj meg egy kerékpár-kezelési fortélyt!

Csak gurulsz, amerre a kerék visz? Nem csak a haverok előtt villogni jó, ha megtanulsz egy-egy kerékpár-kezelési fortélyt, de a terepen is nagyon hasznos lehet! Trackstand (egy helyben állás láb letétel nélkül), bunny hop (nyuszi ugrással kisebb-nagyobb terepakadályok átugrása), wheelie (nyeregben ülve egykerekezés), manual (kiállva tekerve egykerekezés), cornering (éles és tempós kanyarvétel), endo (helyben megfordulás)... És ezek megtanulásához nincs is szükség sem hegyekre, sem bikeparkra hogy elsajátítsd valamelyiket.

5. Aludj a bringáddal!

A legnagyobb kaland, az igazi mountain bike esszencia: csapatni egész nap az ösvényeken, majd a nap végén egy arra alkalmas helyen tábortüzet rakni, elfogyasztani a magaddal vitt ételt, nézni ahogy az éj takarója ráborul az erdőre és a hegyre, majd hálózsákban tölteni az éjszakát, hogy a friss, harmatos reggel bringánk mellett érjen minket, egy új, napi kaland ígéretével. Egy ilyen kalandhoz nem kell még a határt sem átlépni, hiszen hazánk hegyei kiválóan alkalmasak erre. Számos forrás és erdei tisztás, vagy akár erdei szállás (például esőbeálló vagy barlang) található ösvények és utak mentén. Amire szükséged lesz az egy kicsire összehajtogatható és könnyű hálózsák (arra azért figyelj, hogy hazánk hegyeiben még nyáron is könnyen előfordulhat 5-6 fok is éjjelente), valamint egy kisebb ponyvára (az eső ellen, ha nem fedett helyet néztél ki magadnak éjszakára). Az ilyen kaland fontos része a megfelelő tervezés is, hiszen nem árt, ha az éjszakai „szállás” környékén akad bővizű és ihatóvizű forrás!

6. Fedezz fel új helyeket!

Mindenkinek megvannak a saját kedvencei, mely útvonalon szinte bármikor végig tudnénk tekerni, legyen akármilyenhangulatunk is épp. Most keress teljesen új, ismeretelne helyeket, akár egy másik országban, és bringázz új helyeken! Persze, az ilyen tekeréseket nagyobb előkészület előzi meg, mint a bejáratott helyeket, de hidd el, megéri a plusz munka! Bökj rá a térképre vakon, járj utána a helyi ösvényeknek és lehetőségeknek, majd irány a haverokkal az újdonság!

7. Kelj át egy hegységen!

Az egyik legfelemelkedőbb érzés fent állni egy magas hegy csúcsán vagy gerincén, lábadban a hegy tövétől odáig tartott út fáradtságával, bőrödön a mászás izzadtságával és porával, véredben a hosszú és küzdelmes út adrenalinjával. Miközben a pulzusod és légzésed visszaáll a normálisra, körbetekintesz az eléd terülő panorámán, de már a rád váró másik jutalmon jár az agyad: a lejtőzésen. Ilyen kalandokat legközelebb hazánkhoz Erdélyben, Szlovákiában, Ausztriában, vagy Szlovéniában is átélhetsz, de minden utat kellő tervezés és előkészület előzzön meg. A magashegyi túra nem játék, számos veszélyt rejt magában – időjárás változás, baleset során nehéz megközelíthetőség, térképismeret, étel és ital ellátás a teljes út során, hogy csak az alapvetőeket említsük. Egyedül soha ne vágj bele.

8. Indulj el egy versenyen!

Bár napjainkban számos verseny közül válogathatunk, és lehet, már többön el is indultál, keress 2019-re valami igazán nagy falatot! Legyen akár egy „legendássá” vált – mint például az osztrák Salzkammergut Trophy bármelyik kategóriája, vagy akár különleges kialakítású– mint például a szlovák Kassa Marathon, ahol túlnyomó részt singletraileken tekerhetsz, vagy akár technikás pálya – mint a négy napos cseh MTB Trilogy, ahol hatalmas sziklák között, erőnlétet és tudást igénylő singletraileken kell tekerned, vagy akár hangulatos és változatos kihívás – mint a négy napos szlovén Trans Julius enduro verseny.

9. Látogass el egy bikeparkba!

Még akkor is, ha nem az extrémebb stílusokat kedveled, érdemes olykor-olykor ellátogatni egy bikeparkba, ahol tovább fejlesztheted a tudásodat. De ez igaz azokra is, akik már komolyabban bringáznak. A nagyobb, technikásabb parkok fejlődési lehetőséget tartogatnak számodra! Nem mellesleg, új kalandokat várnak...

Kezdő bálozók és a könnyed parkok kedvelői számára kiváló célpont északi szomszédainknál Kalnica, ahol bár csak 250-270 méternyi szintkülönbségű a park, a 6-7 nyomvonal szuper flow- és könnyed enduro élményeket nyújtanak. Ausztriában pedig WexlTrails (St Corona) lehet megfelelő választás, ahol 4,5 km hosszú flowtrailen és 3,5 km hosszú singletrailen gurulhatsz. A komolyabb kihívásokra vágyók számára gyorsan elérhető szlovákiában Ruzomberok, Szlovéniában Maribor, Ausztriában Semmering. De ha több időt is rászánunk, még nagyobb hegyek közé, ikonikussá vált helyekre juthatunk – például Petzenben, ahol találjuk Európa leghosszabb flowtrailjét és egy bányán keresztül vezető enduro trailt, vagy pédául Alp d'Huezbe, ahol 3000 méterről gurulhatunk 900-ig...

10. Gurulj le a tengerig!

Hát ezt számunkra, magyaroknak picit nehezebb teljesíteni, de nem teljesíthetetlen. A legközelebbi terület, ahol ilyenre lehetőségünk adódik, az Horvátország – azon belül is például a Pula-félsziget, vagy Krk szigete. Sajnos a horvát hegyek igen erősen árnyékoktól mentes, éles sziklákkal teli bringázást, kicsit távolabb kell utaznunk. Olaszország, Szardínia vagy Spanyolország partjainál (mind télen is kiváló célpont) élvezetes helyeket lelhetünk, melyek végén a parton letámasztott bringától csak pár lépés a hűsítő víz...

