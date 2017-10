2017.10.10. 0

Benecz Ferenc

Irány a vadon - Thule Guidepost 75

A Guidepost 75 hátizsákot ügyes és praktikus megoldások hosszú sora teszi egyedivé a boltok kínálatában fellelhető számos hasonló méretű hátizsákok között...

Kényelem

Kezdésnek itt a vállszélesség állítási opció, mely egyáltalán nem mondható megszokottnak. A gyártók általában az átlagos vállszélességhez igazítják termékeiket, így a keskenyebb illetve szélesebb vállúak picit vesztenek a komfortból. Vagyis az olyan szekrény-testalkatúak esetében, mint én, előfordulhat, hogy hosszútávon vágja a válluk a táska pántja – hiába a vastag párnázás – és a keskeny vállúaknak pedig nem fekszik fel kellően a vállpánt, ami kellemetlen érzést válthat ki. Ám a Guidepost vállpántjainak egymásközti távolságát három helyzetben állíthatjuk szélesebbre vagy keskenyebbre – ahogy testalkatunk kívánja! Nálam már csak emiatt is díjat kapott volna…

Még a testméreteknél, pontosabban a testmagasságnál maradva, fontos megemlíteni, hogy a Guidepost vállhevederjeinek magasság állítási opciója is van! Csak a két lapockánkra felfekvő párnázás tépőzárazását kell „feltépni”, és már tolhatjuk is a hátizsák közepén elhelyezkedő oszlopon fentebb vagy épp lentebb a vállhevedereket, ahogy kívánjuk! Így a jetiknek nem csak a vállszélességükkel nem lesz gondjuk, de az átlagos testmagasságnál nagyobb magasságukkal sem…

Egy ekkora hátizsáknál már nagyon fontos a derék- valamint vállpánt kialakítása és azok szivacsozása is. Utóbbiaknál, akár csak azok testre szabásánál, nem hagytak a tervezők kompromisszumoknak helyet. Vastag, kemény szivacsozások gondoskodnak a nagy teher súlyának eloszlatásáról (ami sajnos a kezdeti túrák során picit a komfort rovására megy, míg nem törnek be a testedhez), valamint ergonomikus szabásúak, így szépen követik a mellkas vonalát. A derékpánt pedig nem csak a merev, C-formája miatt kényelmes, de torziós is, így a felső testünk és csípőnk eltérő mozgását le tudja követni, ami nagyon kényelmessé teszi a zsák cipelését technikás terepen.

Pakolhatóság

Egy jó hátizsák nem csak kényelmes, de jól pakolható és menetközben könnyen hozzáférünk a cuccainkhoz. Alapjaiban azonnal látszik, hogy tesztalanyunkba egy fél spájz elfér, olyan hatalmas, vagyis a hellyel nem lesz gond.

A Guidepost negyed/három negyed részben osztható főrekeszéhez, és az abba pakolt cuccainkhoz hozzáférünk egyrészt felülről, a szokásos módon, illetve a törzsön nagy C-alakban végigfutó cipzárral nyitható szájon át is. Ennek köszönhetően a táskánk aljába pakolt motyónkhoz is hozzáférünk, annak teljes tartalmának kipakolása nélkül.

A törzs külsején két függőleges cipzárat találunk. Az egyik kisebb zsebet rejt, benne külön zsebben az esővédőhuzat, míg a másik egy nagyobb erszényé (amibe felülről is pakolhatunk), amibe például kabátot vagy egyéb ruhát pakolhatunk, hogy mindig kéznél legyen.

A két oldalsó zseb elég nagy, hogy egy vaskosabb fémkulacs is beleférjen, és előre nyilazott, ezáltal menetközben, a hátizsák levétele nélkül is kényelmesen hozzáférünk a tartalmához, és azt vissza is tudjuk rakni könnyedén.

A táska kupolájába is pakolhatunk (amit a törzsről nem mellesleg mindkét irányba felnyithatunk), igaz csak egy zsebet találunk kívülről, az általában megszokott két-három helyett. Van viszont az alján is egy cipzáros zseb, apró lyukkal a sarkában, mellé a PowerPocket címke varrva. Ahogy a neve is sejteti, ide egy powerbanket avagy elektromos tápot helyezhetünk, még hozzá oly módon, hogy a kis nyíláson át, kivezethetjük a töltőkábelt, így menetközben is használhatjuk kényelmesen. Mivel napjaink elektromosságra szomjazása már a túrákra is beszivárgott, hisz egyre több elektromos kütyüt használunk a szabadban is, egyre gyakoribb ezen eszközök tölthetőségének megoldási igénye, így ezen megoldás sokaknak fontos lehet hátizsák választásakor.

A Guidepost értékét tovább növeli, hogy a kupola pillanat alatt lecsatolható, majd kifordítva egy nagyjából 20 literes pici hátizsákot kapunk! Persze, ez nem egy normális hátizsák - tulajdonképpen egy vászonzsák két vállhevederrel, így igazából csak szükséghelyzetekre tudom elképzelni a használatát, vagy ha túránk során nem akarunk a mindösszesen negyedig megpakolt nagy hátizsákkal bandukolni, vagy felvinni magunkkal egy kisebb zsákot...

Az okos megoldások sora még mindig nem ért véget. A derékpánton, mint a többi nagyobb Thule zsákon, megtaláljuk a saját fejlesztésű VersaClick-rendszert. Ehhez könnyedén csatlakoztathatunk különböző kiegészítőket, mint például fényképezőtartót, kulacstartót vagy vízállótokot – ez utóbbi alaptartozékként megkapjuk a táskával, míg a többit külön vásárolhatjuk meg, igény szerint.

Az ivószatyor kompatibilitására már ki sem térek...

Bár a Guidepost anyaga vízlepergető, és a törzsön függőlegesen futó cipzározások is vízállóak, kapunk egy hatalmas esővédőhuzat is hozzá, mely akkor is körbeéri, amikor alaposan teletömjük a cuccainkkal!

Összességében a Guidepost 75 egy vérbeli málhás, mellyel nem csak kényelmesen felvihetjük a többnapnyi cuccunk a táborig, de ha a szükség úgy kívánja, a csillagtúráinkat is kiszolgálja… a súlyán kívül csak pozitívumokat tudunk felsorolni vele kapcsolatban.

Thule Guidepost 75

anyaga: 210 nylon, 420 Robic ripstop nylon

űrtartalma: 75 liter

derékpánt: három méretből választható (S, M, L)

szín: fekete, kék

súly: 2,6 kg