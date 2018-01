2018.01.10. 0

Benecz Ferenc

A kéktúra füzet

Nem, nem egy iskolás füzetről van szó.

Azt hiszem, nincs olyan természetjáró hazánkban, aki ne tudna a kéktúráról, de legalábbis hallott már a Másfélmilllió lépés Magyarországon (1979) című nagysikerű és mára kultikussá vált gyalogos országjáró ismeretterjesztő televíziósorozatról. Nos, ez a füzet ennek a túrának az alkotórésze…

A kéktúra

Hivatalos nevén az Országos Kéktúra hazánk északi tájain halad végig, Írott-kőtől Hollóházáig folyamatosan jelzett turistaúton, a kék sávjelzésen. Hossza több mint 1100 km, ez Magyarország, illetve Európa első hosszú távú turistaútja. Teljesítéséhez nem kell a hagyományos értelemben nevezni, nincs semmilyen kötöttség, nincs időkorlát, sem bejárási sorrend vagy irány megkötés. A cél, egyben a kéktúra eszméje, hogy annak útvonalát végigjárva képet kapjunk hazánk életéről, tájairól, lakóiról, történelméről, föld- és vízrajzáról, valamint állatvilágáról és természeti szépségeiről. Egy kis "ismerd meg hazádat" játék...

Akkor mi az a kéktúra füzet?

Ahogy említettem, az Országos Kéktúrát bárki, bármikor, bárhogy és bármennyi idő alatt teljesítheti. Ám, ha szeretnénk, hogy teljesítményünket elismerjék, akkor bizonyítanunk kell, hogy végigjártuk. Ehhez pedig szükségünk van egy kis füzetecskére, melyben naplózhatjuk az utunkat – mindemellett megtaláljuk többek között a kéktúra leírását, a nyomvonalát a hozzátartozó bélyegzőhelyek feltüntetésével, az összesített és szakaszbontású adatokat (távolságok, szintemelkedések és menetidők), valamint a teljes útvonal széthajtható, áttekinthető térképét és magassági profilját.

Így tehát, amikor a kéktúrát járjuk, a szakaszok elején és végén találunk majd a leírás alapján elhelyezett pecsételőhelyeket, ahol stemplizünk egyet a füzetbe, és már kész is hivatalosan az a szakasz!

Ám a pecsételőhelyeken csak a pecséteket találjuk meg, így egy tintával átitatott bélyegzőpárnát magunkkal kell vinni. A pecsétek kialakítása miatt a párna legalább 30×30 mm befoglaló méretű kell, hogy legyen. Plusz legyen nálad egy golyóstoll is, hiszen a pecsét mellé be kell írnod a pecsételés dátumát is (ha megszakítjuk a bejárást, akkor visszatérve az utolsó ponthoz, a folytatás dátumát is be kell írni a már elhelyezett pecsét mellé)! Ha valamilyen külső oknál fogva, nem tudnál pecsételni (mert például valaki megrongálta a pecsételőhelyet), akkor a mielőbb be kell jelenteni a Magyar Természetjáró Szövetségnek a füzetben leírtak szerint.

Fontos tudni, hogy a füzet 2017 végén megújult, a kor elvárásainak megfelelő külsőt kapott, és az időközben több helyen megváltozott útvonal adatait frissítették benne, de a korábbi kiadvány továbbra is elfogadott, és használható!

Hol szerezhetjük be?

A kéktúra füzetet a Magyar Természetjáró Szövetségtől vásárolhatod meg 1990 forintos áron, személyesen a központban, vagy a webshopjukban.

Az elismerés

Amikor betelik a füzetben az összes pecsét helye, azaz végigjártad a kéktúra összes szakaszát, akkor térítésmentesen jogosult vagy az Országos Kéktúra sorszámozott jelvényére, amit a Magyar Természetjáró Szövetségnél kell igényelned a füzeted leadásával.

Tudtad?

A Magyar Természetjáró Szövetség 1961 óta vezet nyilvántartást az Országos Kéktúra teljesítőiről, amit a túra hivatalos oldalán, a kektura.hu-n meg is nézhetsz.