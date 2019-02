2019.01.31. 0

Pintér László

Másfél méter hó várható a hétvégén Ausztria délnyugati részén

Esélykiegyenlítősdit játszik a tél az Alpok déli területeivel. Azok a helyek, amelyek kimaradtak a két héttel ezelőtti évtized havazásából, most megkapják a magukét. Egy-másfél méter hó várható a svájci Engadintól egészen Karintia nyugati széléig, de az olasz és francia síterepek is újabb 60-90 cm friss hóval gazdagodhatnak.

Egy Izlandtól délre születő ciklon a Biscayai-öböl érintésével egészen a Földközi-tengerig jut, melynek következtében nagy nedvességtartalmú levegő préselődik az Alpok déli lejtőinek. Nagy mennyiségű havazásra lehet számítani gyakorlatilag az egész Alpok déli oldalán. A francia síterepeken és a svájci-olasz határ mentén 60-90cm, Engadintól keletre egy méter, az ausztriai Lienz környékén pedig másfél méter friss hó várható a hegyeken.

Déli torlódásos csapadékhelyzet révén a főgerincen átérve az északi oldalra, rohamosan csökken a csapadékhajlam, itt a viharos főn szél lesz a jellemző. Ettől függetlenül a Ziiler-völgyi Alpokban és a Magas-Tauernben 75-100 cm, a Brenner-hágó és az Ötztal környékén az északi oldalon is 50-75 cm. A havazással érintett régiókban a völgyekben is 40-80 cm friss hóra lehet számítani, így a közlekedési információkat indulás előtt érdemes figyelemmel követni. Csakúgy, mint a lavinahelyzet alakulását a sípályákon kívül. A síterepeken azonban valószínűleg nagyszerű friss hó várja majd a téli pihenésüket most kezdő utazókat.

Várható hómennyiségek az Alpok síterepein (országonként szűrhető!) erre a linkre kattintva

