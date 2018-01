2018.01.10. 0

Simon Ádám

A síelés még sosem volt ennyire komfortos...

Számítógépes lábvizsgálat a K2 Sí & Snowboard központban

Van azért abban valami fantasztikus, hogy a mai kor embereként számos élménydús sportlehetőség közül válogathatunk, és ezeket a modern sporteszközöknek hála olyan szinten űzhetjük, amiről eleink még csak nem is álmodhattak. Igaz ez a verseny- és a hobbi sportra egyaránt, de ezúttal koncentráljunk ez utóbbira. A sportszergyártók egyre jobb sporteszközöket és -kiegészítőket hoznak létre, a tervezők mind jobban kiismerik az emberi test és az elemek kapcsolatát, hogy nekünk csak arra az egyre kelljen odafigyelnünk sportolás közben: testünk minden porcikájával élvezzük.

Ahogy a tervezők, úgy a felhasználók is mind többen ismerik fel a megfelelően kiválasztott és kellőképpen testreszabott sporteszközökben rejlő lehetőségeket.

Nem véletlen, hogy sokaknak akár többszáz kilométert is megéri utazni egy olyan szaküzlethez, ahol szakértő eladók segítenek megtalálni a lehető legjobb felszerelést. Ez a példa egész konkrétan a K2 Sí & Snowboard Központból származik, akik elképesztően sokat invesztálnak saját eladóik folyamatos képzésére, valamint a technikai felszereltségük fejlesztésére (ha nem hiszed, nézd meg saját szemeddel).

Ne elégedj meg annyival, hogy "lábadra sütik"

Szaktudásuk bőven túlmutat azon, minthogy egy sícipőt "lábra sütnek", hiszen önmagában ez még édes kevés a tökéletességhez, sőt. Ahhoz, hogy (maradva a téli sportoknál) a síelést igazán élvezhessük, a sífelszerelésünket komplex módon kell megválasztanunk és személyre szabnunk a legapróbb részletekig.

Itt jegyezném meg, hogy téved, aki azt gondolja, hogy egy alig egy-két hetet síelő hazánkfia számára túlzás ezzel mélységében foglalkozni.

Hiszen éppen azért érdemes a megfelelő felszerelés kiválasztására energiát szánni, mert ha csak az a kurta néhány nap áll rendelkezésünkre, akkor az legalább legyen maximálisan tökéletes.

Ha pedig olyan szerencsés vagy, hogy ennél többet is sípályán tölthetsz évente, akkor talán nem is kell magyarázni.

A számítógépes lábvizsgálat

A K2 Sí & Snowboard Központban az idei szezontól kezdve már orvosi-műszer precizitásával bíró, számítógépes lábvizsgálat is segíti a hegyoldal és az ember legfinomabb kapcsolatát.

Az eszköz maga (Sidas Presscam) egy földre helyezhető, kilapított személymérlegre hasonlító, a számítógéphez USB-kábellel csatlakoztatott műszer, ami akár valamilyen táncolós számítógépes játék kontrollere is lehetne (de arra speciel nem jó). Felületén apró pontjelölések árulkodnak arról, hogy egy precíziós eszközről van szó. A hardverhez természetesen egy elemző szoftver is jár, amivel a lábunk mérőműszerre gyakorolt hatását lehet vizsgálni, illetve elengedhetetlen a szakképzett személyzet, akik a K2 esetében anatómiai előképzettséggel is rendelkeznek.

A vizsgálat gyors (kb 15 perc) és fájdalommentes, csupán mezítláb kell néhány jól meghatározott gyakorlatot elvégezni: páros lábbal egyenesen állni nyitott-, majd csukott szemmel, májd néhány oda-vissza séta, váltott lábbal az eszközre lépéssel. Bár viszonylag rövid ideig tart a vizsgálat, mégis meglepően jó rálátást ad lábunk mozgásdinamikájára és a sportolás közben előforduló sajátosságokra.

A monitoron ezután jól kivehetőek a lábunk által keltett nyomáspontok, így látható, hogy melyik a domináns lábunk (ha van ilyen), és hogy mennyire egyenletesen kapaszkodnk a talajba. A járás közbeni felvételek pedig megmutatják, hogy a gördülés során talpunk mely területét használjuk, illetve azt is, hogy szimmetrikus-e a két lábfej járás közben. A rajtam végzett vizsgálat alapján kiderültek többek között olyan sajátosságok, mint hogy jellemzően a jobb lábam fixen tartom és közben a bal lábammal végzem a szükséges egyensúlyozást, illetve járás közben a bal lábammal rövidebb ideig tartózkodom a talajon. Amúgy meg ismét fény derült rá, hogy egy szuperhős vagyok (hitted volna, hogy ezt a talpad alapján is meg lehet mondani!?). A járásszervi problémák túlnyomó többségben a csipőből eredeztethetők, így egy hozzáértő vizsgáló (mint pl. a K2 személyzete) átláthatja ezeket az összefüggéseket, pusztán a lábvizsgálat által nyújtott eredmények alapján.

Az így nyert információk alapján, az egyedileg készített talpbetéttel nem csak a lábunk deformitásai, hanem a mozgás közbeni asszimetria is kiküszöbölhető,

ami azért nagyszerű, hiszen sportolás közben is dinamikusan használjuk a lábunkat, nem egyhelyben állunk. A kényelmen túl a járás, mozgás hatékonysága is növelhető egy jól elkészített talpbetéttel. Elősegíti a helyes testtartást, növeli a stabilitást és tehermentesítik a rendellenes testtartás miatt túlzottan igénybe vett izmokat.

A számítógépes lábvizsgálat ára

A számítógépes lábpvizsgálat egyedi Sidas talpbetét készítése esetén ingyenes, ha valaki csak a lábvizsgálatot szeretné (például orvosi véleményezésre, gyógytornász munkájának segítségére) akkor ebben az esetben ára 4990 Ft.

A számítógépes lábvizsgálatot elérheted a K2 Sí & Snowboard központban (K2 Bike néven is ismerheted), ahol síeléshez, kerékpározáshoz, futáshoz, túrázáshoz, vagy hétköznapi használatra is kérhetsz egyedi talpbetétet, számítógépes lábvizsgálattal.

