Segítség a megfelelő ebike kiválasztásához

Melyik elektromos kerékpár lenne a legjobb Neked?

Manapság már az egyre növekvő igény miatt szinte minden komoly gyártónak vannak elektromos kerékpár modelljei. A kínálat óriási, ezért jelenleg szinte nincs olyan igény, amire ne lehetne találni ideális elektromos bringát. A kérdés csupán az, hogy a sokszáz modell közül vajon mely modellek azok, melyek leginkább megfelelnek a Te felhasználói igényeidnek? Hogyan tudunk olyan modellt választani, ami igazán ideális az egyéni felhasználási céljainknak? Illetve a szinte mindig felmerülő klasszikus kérdésre is tudnunk kellene a választ, hogy: "Mekkora akkumulátorra van szükségem"?





Sokféle igényre sokféle elektromos kerékpár

Ahogy a kerékpárok, úgy a felhasználók is sokfélék. Van, aki csak 20-30km-t akar megtenni bringájával, de vannak, akik 60-80 vagy akár 100-150km-es túrákra is elmennének. Van, aki terepen akar bringázni, van, aki inkább aszfalton. Van, aki nagyjából sík vidéken, tavak vagy folyók mentén karikázna, más alpesi emelkedőket is szeretne bejárni. Van, aki napi közlekedésre keres megoldást, mások inkább túrázáshoz, rekreációhoz. Van, aki nem siet, igyekszik minél többet befogadni a tájból, a környezetből, mások sportosan, haladósan tekernének, sőt olyanok is akadnak, akik 40 km/h felett is "száguldoznának", és nem elég nekik a 25km/h-ig tartó "normál" rásegítés. Van, aki csomagokkal együtt is csak 70 kg-os, de van, aki már alapból 130kg.

És akkor még sok egyéb szempontot nem is említettünk! Pedig ezek a szempontok egyrészt meghatározzák a kívánt kerékpár jellegét, másrészt nagyon komolyan befolyásolják a szükséges akkumulátor kapacitást!

Nincs annál kellemetlenebb, mikor egy többszázezer forintos elektromos kerékpár megvétele után derül csak ki, hogy nem tud a számunkra szükséges távon segíteni minket, és lemerül az akkuja az utunk felénél, amikor még pár komoly emelkedő áll előttünk!





Mekkora akkura van szükségem?

Azt tehát tudjuk, hogy az akkumulátor kapacitása kulcskérdés, de mi alapján tudnánk meghatározni, hogy mekkora az az akku méret, ami már elegendő lesz a számunkra? Hagyatkozhatnánk a gyártók által megadott hatótáv adatokra, ez azonban nem túl jó megoldás, mivel a gyártói adatok szinte mindig sokkal kedvezőbb feltételek melletti hatótávot adnak meg, mint ahogy a felhasználók többsége használja ebike-ját. Ezek tehát inkább csak nagyon optimista megközelítések, melyeknek általában a közelébe sem kerülünk valós körülmények között! Jó lenne tehát tudni, hogy ténylegesen minimum mekkora kapacitású akkumulátorra lesz szükségünk!

Ez már csak azért is lényeges, mert bár kiindulhatnánk abból, hogy a nagyobb akku mindig jobb is, de a nagyobb akku jelentősen növelheti a kerékpár árát, illetve a súlyát is. Érdemes tehát megfontolni a kérdést, hiszen ahogy az autóknál sem mindenkinek van szüksége a 7 személyes családi kocsikra, úgy az elektromos kerékpárok esetében sem kell mindenkinek a maximum kapacitás.





Ebike4You

Szerencsére a gyári hatótáv adatokra való hagyatkozásnál van jobb megoldás mostantól!

Ez az Ebike4You™(magyarul "Elektromos kerékpár Neked"), az Annyira Más Bringabolt saját, 2017-es fejlesztése, ami 5 egyszerű kérdés megválaszolása után, megmutatja a következőket:

- mekkora kapacitású akkumulátorra van szükséged a felhasználási céljaidhoz;

- a meghatározott kritériumoknak mely elektromos kerékpárok felelnek meg, azaz mely bringák közül érdemes választanod;

- végül személyes igényeidre javaslatot ad, hogy melyek Neked a legjobb elektromos kerékpár modellek különféle szempontok (pl: ár, teljesítmény, minőség, komfort, stb) szerint nézve





Ahogy fentebb említettük, ahhoz, hogy a fenti információkat megkapjuk, 5 db, az igényeinket feltérképező kérdésre kell válaszolnunk. Az 5 kérdésből 4 esetében ráadásul elég bejelölnünk a leginkább ránk jellemző válasz opciót, egy kérdés pedig a tervezett túratávunkra vonatkozik. Ezek alapján az egyedi Ebike4You rendszer kiszámolja azt az akkumulátor kapacitást (a gyártói műszaki adatokban általában szereplő Wh értékben), ami már megfelelő lehet Neked, így innentől könnyű lesz eldönteni, hogy egy tetszetősnek tűnő modell számításba jöhet-e a számodra.

Ami egyedivé teszi ezt a rendszert, az az, hogy nem pusztán megszorozza a kilométereket egy előre beállított Wh értékkel, hanem figyelembe veszi a céljaidhoz ideális kerékpár karakterisztikáját, a kívánt sebességet, az útburkolat minőségét, a domborzati viszonyokat, valamint a bringás és csomagjainak össztömegét is. Ezek ugyanis mind nagy hatással vannak arra, hogy egy adott akkumulátorral mekkora hatótávot fogunk elérni.

Kíváncsi vagy rá, hogy mit mondana az Ebike4You Neked?

Itt megtudhatod, hogy mekkora akkumulátorra van szükséged egy elektromos kerékpárban és mely ebike-ok felelnek meg Neked.





Ebike kipróbálási lehetőség

Ha elektromos kerékpárt keresel magadnak, mindenképp javasoljuk az Ebike4You igénybe vétele mellett a személyes próbát is, mivel az elmélet mellett a legfontosabb a gyakorlati tapasztalat. Enélkül, pusztán a katalógus adatok és az árak alapján ugyanis nem igazán javasolt választani a különféle elektromos rásegítéses rendszerek közül!

Az Annyira Más Bringaboltban a kipróbálásra is van lehetőség, sőt kifejezetten javasolják is az érdeklődőknek, hogy éljenek ezzel a szolgáltatásukkal vásárlás előtt!





Elektromos kerékpárok nagykönyve

Ha pedig szeretnél döntés előtt jobban megismerkedni az elektromos kerékpárok világával, szeretnél többet megtudni a különféle megoldások előnyeiről és hátrányairól, a kiválasztási szempontokról, a vonatkozó jogszabályi helyzetről, ha örömmel vennél gyakorlati tippeket, használati tanácsokat, akkor javasoljuk, hogy töltsd le a kibővített és aktualizált, 146 oldalas "Elektromos kerékpárok nagykönyve"-t, mely jelenleg a legátfogóbb és legkedveltebb könyv az elektromos kerékpárokról.

Az elektromos kerékpárok nagykönyvét itt tudod – ingyenesen - letölteni.

