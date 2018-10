2018.10.04. 0

Ősszel is aktívan! - 5 tipp az Alsó-Ausztriába utazóknak

Kerékpártúra útvonal tippek, interaktív útvonaltervező, változatos gyalogtúrák az őszi erdőben és kedvező ajánlatcsomagok várnak Alsó-Ausztriában!

Alsó-Ausztria változatos programjaival minden évszakban elkápráztatja a turistákat. Az ősz természetesen itt is a borról és a házias osztrák ízek élvezetéről szól, ám ha úgy döntünk, hogy az aktív pihenést választjuk, a régió úgy sem okoz csalódást.





Íme 5 tipp a tökéletes őszi kikapcsolódáshoz Alsó-Ausztriában:

Kerékpárral – csak kényelmesen!

Alsó-Ausztriában is követik a trendeket, hiszen számos helyen bérelhetünk e-bike-ot. A kerékpározás így jóval kímélőbb, hiszen akkumulátorral hajtott motorok egészítik ki lábunk teljesítményét. Az útvonalak mentén található e-kerékpár és e-mountainbike kölcsönző- illetve töltőállomások pedig gondtalan bringás örömöket ígérnek.

Ha elkötelezettek vagyunk az elektromos járgány mellett, akkor akár utazási csomagot is foglalhatunk magunknak, amiben a bringabérlés mellett a szállás, az étkezések, valamint további élményutak, belépők vagy akár borkóstolók is bele tartoznak.

Ilyen például az Ybbstal-kerékpárút, a mostvierteli kerékpárút-hálózat fénypontja, ahol a Duna közvetlen közelében tekerhetünk. Egy kétnapos út akár már kevesebb mint 50.000 Ft/főtől is foglalható! Ha szívesen tekerünk, de nem akarjuk magunkkal cipelni csomagjainkat, akkor csak azt vigyük magunkkal a hátizsákban, amire a napi útszakasz során szükségünk lesz. A többi csomag este a szálláshelyünkön vár majd.





Élmények a kultúra szerelmeseinek

Ha a szépművészet iránt érdeklődünk, akkor a Nitsch, és Kokoschka múzeumokat, vagy épp Egon Schiele szülőházában készült kiállítást is választhatjuk. Ha a műszaki örökség világában merülnénk el, biciklimúzeumot, old timer múzeumot és olajmúzeumot is találunk Alsó-Ausztriában.

A régió szintén híres várairól és kastélyairól. A 12. századi, Texingben található Plankenstein vár például igazi gyöngyszem. Ahol korábban lovagok gyűltek össze, ma szállodai szobákat találunk, valamint árkádos udvart és kápolnát, mely esküvők és ünnepségek színhelye. Szintén különlegesek az Aggstein várromok, melyek háromszáz méterrel a Duna felett helyezkednek el, közvetlenül a folyóparton, csodás kilátással. Évi 55 000 látogatójával ez a vár Alsó-Ausztria egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága.

Ha úgy döntünk, megpihenünk az aktív kikapcsolódás közben, nem csalódunk majd az osztrák borokban és gasztronómiai különlegességekben sem – csípjük el a borősz rendezvénysorozatának valamelyik izgalmas programját is, ha már helyben vagyunk!

Helytörténet, természeti értékek – hiszen ezért utazunk!

Alsó-Ausztriában erre is van lehetőség. A natúrparkok, skanzenek és autentikus falumúzeumok sora várja a látogatókat, ha úgy döntünk, egy kis helyi színt csempésznénk utazásunkba. Ellátogathatunk a St. Pöltenben található Niederösterreich Múzeumba, mely áttekintést nyújt az alsó-ausztriai történelmi, kulturális és természeti kincsekből. Ha kisgyerekkel látogatunk ide, különösen ajánljuk a programokat, hiszen ezek kifejezetten nekik szólnak. Ha benézünk a niedersulzi falumúzeumba, bepillantást nyerhetünk elődeink életének és munkájának világába. Restaurált műhelyek, gazdasági- és lakóépületek, kézművesek repítenek minket a múltba.





Ne bíbelődjünk a szervezéssel, élvezzük a pihenést!

Semmi gond! Ha úgy döntünk, minden erőnkkel a pihenésre koncentrálunk, Alsó-Ausztriában ezt is megtehetjük. Pénztárcánkhoz igazodva választhatunk a legkülönfélébb kész ajánlatokból.

Akár kerékpárutunkat választanánk ki, akár túrával egybekötött élménycsomagok közt válogatnánk, Alsó-Ausztria mindezt készen nyújtja számunkra:

A változatos túraajánlatok itt várnak!

Interaktív térkép a kerékpárosok és túrázók szolgálatában

Alsó-Ausztria honlapján emellett kedvünkre keresgélhetünk, hiszen az interaktív térképen különböző kerékpár- vagy túraútvonalakat is megtervezhetünk. Akár családosan, akár egyedül, akár két keréken, akár két lábon vágunk neki, hogy meghódítsuk a régiót, ez a térkép biztosan segítségünkre lesz:

Keress úti célt és tervezd meg az útvonalad!

Alsó-Ausztria együtt a gyerekekkel

Alsó-Ausztriában minden korosztály megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Élményjátszótér vár Reinsbergben, ahol a gyerekek kecskékkel, szamarakkal, nyulakkal, macskákkal találkozhatnak, a járműparkban pedig kedvükre válogathatnak a gokartok, kerékpárok, lábbal hajtós autók között.

A közvetlenül a cseh-osztrák határnál található maisseni Märchenhotel, azaz mesehotel, igazi gyerekparadicsom! Tündérek, boszorkányok, lovagok, Csipkerózsika és Aladdin, kincskeresés a mesekertben és kutatás az óriások után.

Ha Seefeld-Kadolzba látogatunk, az Eselsmehl egykori malomban szálhatunk meg, saját készítésű kenyeret süthetünk, belső tekepálya és fedett játszótér várja a kicsiket, akik akár falat mászni is megtanulhatnak, de az igazán aktívak a hotel saját belső sportcsarnokát is használhatják.

