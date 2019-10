2019.10.08. 0

Jön a Sportmarketing Díj!

A Magyar Marketing Szövetség Sportmarketing Tagozata idén egy hiánypótló kezdeményezést indít útjára hazánkban, megszervezi az első, magyar Sportmarketing Díjat.

Mutasd meg a kampányod!

Ha volt együttműködésed, aktivitásod sportolóval, sportszervezettel vagy sporteseménnyel, most mutasd meg a kampányod!

Az idén első ízben kihirdetésre kerülő Sportmarketing Díj kiváló felületet és alkalmat nyújt arra, hogy a legjobb hazai sportmarketing együttműködések megmérettessék magukat. Emellett a már megvalósult, sikeres hazai példákon keresztül a kommunikációs szakemberek megismerhetik a sportmarketing és sportszponzoráció legkiválóbb kampányait, és ezek üzleti jelentőségét.

A Sportmarketing Díjra 4 fő kategóriában lehet pályázni

A Sportmarketing Díjjal hagyományt szeretne teremteni a Tagozat, emellett az ESA (Európai Szponzorációs Szövetség) nemzetközi kategóriáinak és sztenderdjeinek alkalmazása révén egy olyan visszajelzést, és egyben felületet biztosítani a magyar sportmarketing piacnak, amely a nemzetközi színtéren is megállja a helyét. A Sportmarketing Díjra négy fő kategóriában lehet pályázni. A négy kategória közül pedig a három ESA kvalifikációs kategóriák győztesei közül kerül ki az az egy legjobb pályázat, amelynek lehetősége lesz a “Best of Europe Díjon”, nemzetközi színtéren is megmérettetni magát.

A Sportmarketing Díjra 2019. november 15.-ig lehet beadni a pályázatokat, a 2018. január 1. és 2019. október 31. között megvalósult sportmarketing kampányokkal és együttműködésekkel.

Nemzetközi kitekintés és lehetőségek

Legyen a te sportmarketing kampányod, amely képviselheti hazánkat a rangos Best of Europe Díjon!

A MMSZ Sportmarketing Tagozata edukációs törekvése okán és azon okból kifolyólag, hogy felületet biztosítson a hazai sportmarketing szakma legjobbjainak, az év elején megállapodást kötött az Európai Szponzorációs Szövetséggel (ESA).

„Az ESA-val való együttműködés kulcsfontosságú lehetőség számunkra abból a szempontból, hogy nemzetközi kitekintéshez és know-how-hoz juttassuk a magyar marketing szakembereket.” – mondta Nagy László, az MMSZ Sportmarketing Tagozatának elnöke.





Ez nem képzelhető el egy olyan esemény nélkül, mint a most megrendezésre kerülő Sportmarketing Díj, ahol a legjobb sportszponzorációk, a legértékesebb sportolók és sportszervezetek, valamint események mérhetik össze tudásukat.

“Tavaly többek között Jéghoki VB-t rendezett Magyarország és az EHF Final Four-nak is az otthont adtunk. Idén hazánkban került megrendezésre a Vívó VB, az Öttusa VB, és a Kajak-Kenu VB is, de több világkupa eseményt is szerveztünk. Ezek az említett események - a teljesség igénye nélkül - mind-mind olyan potenciális lehetőségek, amelyek révén a márkák jelentőségteljes tartalmat és felületet tudnak adni a piaci törekvéseiknek. Így a Tagozatunk bízik abban, hogy az egyéni sportszponzorációs együttműködések mellett, sportesemények és sportprojektek kampányai is szép számmal indulnak majd a megmérettetésen.” – zárta gondolatmentét Nagy László.

Németh Ottó, az MMSZ Sportmarketing Tagozatának alelnöke és a Sportmarketig Díj zsűri elnöke véleménye szerint, “Ez a díj kétségkívül egy hiánypótló kezdeményezés hazánkban. Hagyományt szeretnénk teremteni a díjjal. Bízunk benne, hogy a jó példák kiemelésével, szakmailag egy elengedhetetlen igazodási ponttá válik a díj a sportmarketingben, ezzel is segítve a további fejlődést. Egyben lehetőséget teremtünk a magyar projekteknek a nemzetközi piacokon való megmutatkozásra, és ezzel kaput is nyitunk a “Best of Europe”, vagyis egyik legnagyobb európai szponzorációs díj felé.”

A magyar Sportmarketing Díj keretén belül minden kategóriában kihirdetésre kerül shortlist a legjobb pályamunkákból. A zsűri, 10 fős nemzetközi és hazai marketing szakemberekből álló grémium, akik értékelik majd a pályaműveket, pontozásuknak megfelelően lesz bronz, ezüst és arany díjas.

További információk a Sportmarketing Díjról és a pályázati feltételekről:

www.sportmarketingsummit.hu

