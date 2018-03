2018.03.14. 0

(x)

I bike Budapest - amilyennek a várost szeretnénk

Idén először rövidített útvonalon várják a kisgyerekes családokat.

Új útvonalon, 4 híd és 2 rakpart érintésével jön az I bike Budapest bringás felvonulás – rövidített útvonal is lesz kisgyerekes családoknak

Az Erzsébet-hidat, Lánchidat, Margit- és Árpád hidat, valamint az Alagutat és az Andrássy utat is érinti a tavaszi I bike Budapest bringás felvonulás. A Kerékpárosklub által szervezett örömtekerés és demonstráció célja, hogy

egy délutánra olyan várost teremteni, ahol gyerekektől idősekig bárki közlekedhet biciklivel.

Idén először rövidített útvonalon várják a kisgyerekes családokat. Teherbiciklis szekcióval, jótékonysági programokkal, piknikkel, zenével és bringás portréfotózással is készülnek a Városligetben. A város több pontjáról csapatos tekerések indulnak a starthoz.

"A Magyar Kerékpárosklubnál egy olyan jövőért dolgozunk, ahol mindenki bringázhat. Azt szeretnénk, hogy gyerekek, felnőttek és idősek is élvezhessék a biciklis közlekedés előnyeit. Az I Bike Budapesten egy napra olyan várost csinálunk, amilyennek a jövőt elképzeljük, ezért idén – többek közt - mini felvonulás is lesz kisgyerekes családoknak.

A felvonulás örömtekerés a város legszebb részein, egyben demonstráció a belváros forgalomcsillapításáért, a rakpartok és a hidak bringázhatóbbá tételéért, a Városligetben az Olof Palme sétány megmentéséért. Nézzétek meg a várost úgy, ahogy máskor nem láthatjátok!" – írják az esemény facebook oldalán.

Az I bike Budapest biciklis felvonulás április 22-én vasárnap lesz

Várhatóan több ezren indulnak 15 órakor indul a Tabánból, ahonnan az Erzsébet hídon tekernek át Pestre. Az útvonal újdonságai közé tartozik a pesti és budai alsó rakpartok északi szakaszai és az Árpád híd. A Tabánból a Városligetbe érkező felvonulás végigmegy a Margitszigeten és a Váralagúton, a Lánchídon és az Andrássy úton. Több olyan pontot is érintenek, ahol tilos hétköznap kerékpározni. A felvonulás zenével, piknikkel, programokkal és bringaemeléssel ér véget a Városligetben, ahol több kerékpáros kezdeményezéssel is találkozni lehet.

A menetet Hollandia új nagykövete, René van Hell nyitja meg. Hollandia idén 10. éve támogatja a magyar bringás fejlődést, segít megismerni azokat a megoldásokat, amiknek köszönhetően már több kerékpár van a holland háztartásokban, mint ahányan az országban élnek.

Programok

I bike Mini gyerekfelvonulás

Idén először rövidített útvonalon várják azokat a családokat, ahol a gyerekek már kinőtték a gyerekülést, de a teljes útvonal még hosszú lenne. Az I bike Mini gyülekező 15:30-kor lesz a Liszt Ferenc téren, ahol a menet elejéhez csatlakozva, a nekik fenntartott sávban tekerhetnek ki a Városligetbe. Már több mint 150-en jelezték a részvételüket.

Az I bike Mini eseménye itt érhető el...

Csillagtúra

A Kerékpárosklub helyi csoportjai közös betekeréseket szerveznek az induláshoz Újpestről, Rákospalotáról, Rákoskeresztúrról és Óbudáról, amikhez bárki csatlakozhat.

Piknik és zene

A felvonulás útvonalán a Bridge szervezésében több helyen zenészek tűnnek fel. „Egy jó város utcáin nem csak motorzaj szól.” – írják az I bike Budapest szervezői. A városligeti réten dj-k (Turiszt, Köyök, Gumilap és Nixon) zenélnek a bringaemelés előtt és után.

Teherbringás és mutánsbringás felvonulás

A Cargonomia szervezésében teherbiciklikkel, magasbiciklikkel, zenélő és fura épített kerékpárokkal is indul egy szekció. A bringákat ki lehet próbálni a Városligetben.

Jótékonyság

A városligeti réten a RideKálmán kerékpárszerviz használt, de jó állapotú alkatrészeket gyűjt, melyekből adománybringákat építenek rászorulóknak. Ugyanitt találkozni lehet a Budapest Bike Maffia jótékonysági szervezettel is, akik szörppel és zsíroskenyérrel várnak mindenkit.

Bringás fotózás

Az I bike Budapest mindenkié, aki biciklizne Budapesten, és ezt szeretnék is megmutatni. A városligeti réten biciklis portréfotózást is tartanak.

Afterparty

Idén először afterparty is lesz, a Cargoblaster teherbiciklis dj pultja környékén.

Kerékpárosklub

Az ország legnagyobb biciklis szervezetének standjánál tippeket és tanácsokat adnak mindennapi kerékpáros útvonalak kitalálásához, javaslatokat várnak helyi kerékpáros fejlesztésekre, elmesélik, hogyan küzdenek a városért, ahol mindenkinek jó bringázni.

Kerékpárosbarát fejlesztésekért tekernek

Az I bike Budapesten pár órára olyan várost csinálnak, ahol mindenki biciklire tud ülni. A kerékpározás iránti igény kielégítésére fejlesztéseket szeretne elérni a Kerékpárosklub.

Ilyen a pesti alsó rakpartra tervezett kerékpáros útvonal megépítése, ami a Duna-part elérhetőségét biztosítaná, és egy belvárost átszelő kerékpáros tengely lehetne. Sajtóhírek szerint a - Margit hídtól északra tavaly megépült szakaszhoz hasonlóan – a megújuló belvárosi rakparton sem lesz jobb kerékpározni.

A Lánchíd és az Alagút felújításánál is gondolni kell a kerékpározásra – mondja a Kerékpárosklub. Hiba lenne a felújítás után ugyanekkora autóforgalmat engedni a hídra, mert akkor továbbra is a dugóban állnak majd a buszok, a kerékpározók pedig a járdán fogják a kerülgetni az ott sétálókat. A Lánchíd forgalomcsillapítása nélkül az egyre nagyobb gyalogos- és kerékpáros forgalom ellenére továbbra is az autók okozta zaj, szmog és balesetveszély uralkodik majd a belvárosban.

Az I Bike Budapest felvonulás a Városligetben ér véget, ahol meg akarják szüntetni a Budapest egyik fő kerékpáros ütőerének számító Olof Palme sétányt. A Kerékpárosklub szerint ezzel nem csak egy városrészeket összekötő bicikli útvonalat vágnak el, a kerékpáros közlekedés fenntartása a Liget közbiztonságát is biztosítja. A szervezet javaslatcsomagot írt a Városliget fejlesztéséhez.

Szeretnék felhívni a figyelmet a belvárosi forgalomcsillapításra, a Tempo 30 övezetek kiterjesztésére, és a külvárosokat és a belvárost összekötő kerékpáros útvonalak fejlesztésének igényére is.

Facebook események

I bike Budapest

I bike Mini

Ajánló