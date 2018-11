2018.11.15. 0

Pilisi Parkerdő Zrt.

Ellenőrzések a turistautak biztonságáért

Ellenőrzi a jelzett turistautakon a kerékpárok használatát a Pilisi Parkerdő.

Az ország leglátogatottabb erdeinek számító pilisi hegyekben az őszi időszakban több útvonal gyalogosan is nehezen járható, ezért a biztonságos erdőlátogatás érdekében különösen fontos, hogy az erdőlátogatók betartsák az együttes úthasználat szabályait.

Ellenőrzi a jelzett turistautakon a kerékpárok használatát a Pilisi Parkerdő

A Pilisi Parkerdő területén a legfrissebb felmérések szerint évente mintegy 25 millió látogatói nappal számolnak a szakemberek. A legtöbben gyalogosan érkeznek az ország közepén fekvő gyönyörű erdőségekbe, és a területen futó mintegy 1000 kilométernyi jelzett turistaút hálózatot veszik igénybe. A második legnépesebb látogatói csoport a kerékpárosoké, akik az elmúlt két évtizedben egyre nagyobb számban keresik fel a főváros közvetlen közelében lévő, kiváló sportolási lehetőséget nyújtó hegyvidéki területeket.

A gyalogos turisták biztonsága érdekében azonban nem megengedett a kerékpározás azokon a jelzett turistautakon, melyeken ez a lehetőség nincs feltüntetve, mert itt a kerékpározás balesetveszélyes helyzeteket eredményezhet, illetve erodálhatja a keskeny gyalogos ösvényeket.

A gyalogosok és kerékpárosok együttes biztonságának érdekében éppen ezért úgy rendelkezik az erdőtörvény, hogy

a gyalogosok számára jelzett turistautakat csak abban az esetben vehetik igénybe a kerékpárosok, ha az a kerékpáros használatra is egyértelműen ki van jelölve.

A Pilisi Parkerdő területén ilyenek például a Pilis Bike kerékpáros úthálózat egyes részei. Az együttes használatra kijelölt útszakaszok többnyire szélesebbek, jobban beláthatók vagy éppen aszfalt burkolatúak, ezért biztonságosabb rajtuk a közlekedés, de a legtöbb jelzett turistaút alkalmatlan a biztonságos közös igénybevételre.

Az őszi időszakban a korábbinál nagyobb hangsúllyal merül fel ez a kérdés, egyrészt a hagyományos kirándulószezonban megnövekedő turistaforgalom miatt, másrészt a rosszabb közlekedési viszonyok, tehát a csúszós utak, korlátozott látási viszonyok miatt. Ezért a Pilisi Parkerdő szakemberei november 16-ától kiemelten ellenőrzik a nehezen járható pilisi turistaút szakaszokat – mint például a Spartacus-ösvényt vagy a pilisszentkereszti szurdokot – és a szabályokat figyelmen kívül hagyó kerékpározókat a jelzett turistautak elhagyására szólítják fel.

Az ellenőrzések célja az esetleges balesetek elkerülése, a biztonságos erdőlátogatás lehetőségének megteremtése, felhívás a szabályok betartásának fontosságára, a felelős kerékpáros magatartás kialakítására.

A kerékpárosok is biztonsággal igénybe vehetik azonban a Pilis Bike hálózat útvonalait, ahol előfordulnak közös használatú szakaszok is, de ezek minden esetben egyértelműen jelzettek. Ezeken az utakon a gyalogosoknak is számítania kell a kerékpárosok felbukkanására! A Pilisi Parkerdő szakemberei ezért arra kéri a kerékpárosokat és a gyalogosokat egyaránt, hogy ezeken az útszakaszokon fokozottan figyeljenek egymásra, hogy az erdőjárás mindenkinek élmény lehessen.

Ajánló