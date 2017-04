2017.04.21. 0

Benecz Ferenc

A márka, ami már nem csak küllőket gyárt – DT Swiss

A svájci márka termékeit nincs olyan bringás, legyen országúti vagy mountain bike kerékpáros, aki ne ismerné. Minőség és megbízhatóság jellemzi a ma már igencsak széles termékpalettával rendelkező DT Swiss céget.

DT Swiss történelem

A svájci DT Swiss márkanév történetének kezdete egészen az 1900-as évek elejére nyúlik vissza. 1994-ben három lelkes befektető felvásárolta a küllőmanufaktúrát, és a magas szintű kézi és gépi megmunkálás hatására egyre jobban bővült a vevőkörük, míg ma már a világ egyik vezető felső kategóriás alkatrészgyártójává nőtte ki magát a cég.

Ehhez folyamatos, bringás központú fejlesztésekre is szükség volt, nemcsak a minőségre. A termékfejlesztéseket mind kerékpárosok végzik: van köztük volt pályavilágbajnok, német ex-profi országútis, megszállott freerider. Termékeik előtesztelését pedig olyan bringásokra bízzák, mint például az XCO olimpiai bajnok Nino Schurter, a volt IAM ProTour-csapat, vagy a triatlonos Daniela Ryf.

A svájci vállalat nem titkolt célja, hogy a világ elsőszámú kerékgyártójává váljon, amihez mindenük megvan: jó agyakba jó szakemberek magas minőségű küllőket fűznek, és azok igazán magas szintű felnikhez kapcsolódnak. És mindezt európai alapanyagokból, nagyrészt európai gyártással, európai minőségellenőrzéssel és garanciával teszik.

A cég termékkínálatában ma már nemcsak a komplett kerékhez szükséges alkatrészeket – küllőket és küllőanyákat, agyakat, felniket vagy épp komplett kerekeket – és szerszámokat találjuk meg, de a teleszkópokat és rugóstagokat is! Ezen termékek Európában a svájci Biel, illetve a lengyel Oborniki üzemekből kerülnek a boltokba.

Ezért imádjuk a DT Swiss-t

Te is azon bringások közé tartozol, akik fetisiszta módon imádják a hátsó agyak reteszelésének hangját? Akkor a DT Swiss által kifejlesztett és szabadalmaztatott Ratchet-rendszer is azt a fajta hangot adja ki, amitől átfut rajtad a bizsergés. A reteszelést 2 Star Ratchet (napkerék) végzi. Ezeknél az agyaknál gyors a retesztelési idő (ez adja a különleges hangjukat), és jóval nagyobb terhelést tudnak elviselni, mint a hagyományos kilincsműves rendszerek. Létezik 18, 36 és 54 fogú napkerék.

Minél nagyobb a fogszám, annál gyorsabb a reteszelés, viszont ezzel fordított arányban csökken az alkatrész kopásállósága. Egy 18-as napkerék akár 10 évig is futhat, míg egy 56-os akár egy szezon alatt is elkophat. Az agyak gyárilag a legtartósabb, 18 fogazású napkerékkel szerelve érkeznek az üzletekbe, a többi kivitel tuningként kapható – szereléséhez/karbantartásához nincs szükség célszerszámokra, kézzel szét lehet szedni őket (kivéve csapágycserénél).

A DT gyári kerékszettek egyenes fejű küllőit – Straightpull Technology – szintén szeretjük. Ha nincs hajlítás, nincs stressz-pont, ha nincs stressz-pont, nincs gyenge rész. Plusz a küllőfejek precízebben felfekszenek az agyban kialakított fészkükbe, ezáltal jobban feszíthetők. Ezek összességének köszönhetően könnyebb, erősebb és jobban irányítható kerekek építhetők belőlük. Itt fontos megjegyezni, hogy minden gyári komplett kerék küllőanyájának menetére egy speciális módszerrel rögzítő folyadékot fecskendeznek, ezáltal a kész kerék sokkal ellenállóbb lesz, mivel a küllők nem tudnak fellazulni.



És ha már súly: belsővel vagy belső nélkül? Nem kell előre eldöntened, hisz a DT Swiss mindegyik – még a legolcsóbb – komplett kereke és felnije is tubeless ready kialakítású, azaz mi választunk a kék és piros kapszula közül.

Ha belső nélküli módban tekernénk, a felnink már tudja, így csak az ezen felül szükséges dolgokat kell beszereznünk: egy tubeless szalagot, egy tubeless szelepet és némi tubeless folyadékot – és persze egy tubeless külsőt. A gyári DT kerekeknél a szalag és a szelep tartozék, tehát nem kell további összegeket kiadni!

Apropó, tartozékok. Tudtad, hogy a DT dobozos kerekei általában tartalmazzák a különböző szabványokhoz (142×12 mm, 9 mm stb.) szükséges átalakító kupakokat, a tubeless szalagot, a tubeless szelepeket, a küllőkulcsot, valamint egy kis táblát a kereket építő mester aláírásával?

Kerekek montira

A terepre szánt komplett, gyári DT Swiss kerekeket 4 kategóriába sorolhatjuk.

XMC és XRC 1200 SPLINE

Felső kategóriás, karbon felnikre és egyenes küllős, napkerekes reteszelésű 240-es agyakra épülő csúcs kerekek – súlyhatár 110/120 kg. Tömegük 1340 és 1450 gramm között van, méretben elérhetőek 27,5” és 29” változatban egyaránt.

Sajnos ezekért mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, mivel áruk 600 000 Ft fölött van.

XR, XM és EX 1501 SPLINE

Felső kategóriás, alumínium felnikre és egyenes küllős, napkerekes reteszelésű 240-es agyakra épülő csúcs kerekek – súlyhatár 110/130 kg. Tömegük 1480 és 1780 gramm között van, méretben elérhetőek 27,5” és 29” változatban egyaránt. Ami a felni szélességét érinti, ezeknél a változatoknál 22,5 millimétertől 40 mm-ig találunk számos kivitelt.

Ezek sem tartoznak az olcsó kerekek kategóriájába, áruk 300 000 Ft fölött van.

X, M és E 1700 SPLINE Two

Továbbfejlesztett SPLINE rendszerű, középkategóriás (más gyártóknál ez a felső kategória), alumínium felnikre és egyenes küllős, napkerekes reteszelésű 350-es agyakra épülő kerekek – súlyhatár 110/130 kg. Tömegük 1610 és 1910 gramm között van, méretben elérhetőek 27,5” és 29” változatban egyaránt. Ebben a kategóriában kicsit szűkebb a felniszélesség választéka – 22, 25 és 30 mm-es verziókban kaphatók.

A kerékszettek ára 200 000 Ft körül változik.

X, M és E 1900 SPLINE

Belépő kategóriás (más gyártóknál ez a középkategória), alumínium felnikre és egyenes küllős, 3 kalapácsos reteszelésű 370-es agyakra épülő kerekek – súlyhatár 110/130 kg. Tömegük 1770 és 1905 gramm között van, méretben elérhetőek 27,5” és 29” változatban egyaránt (sajnos a 26”-os kerékméret már ebben a kategóriában sem található meg). Itt típusonként csak egyetlen felniszélesség létezik.

Ezek a kerékszettek már 100 000 Ft alatti áron megvásárolhatók.

Mind a négy kategória modelljei Sram és Shimano rotorral, valamint Boost-verzióban is elérhetők!

Mit jelentenek a DT Swiss jelölései?

Az MTB-kerekeknél a DT az alábbi jelöléseket használja: X mint Cross Country, M mint All Mountain, és E mint Enduro. Ezen felül XRC - Cross Country race karbon, XR – Cross Country race, XM – All mountain felső kategória és EX – Enduro felső kategória.

További részleteket a dtswiss.com-on találsz.

Szerviz és garancia

Egy ilyen minőségű és precizitású termék esetében nagy hangsúlyt kap a cég háttérszolgáltatása – alkatrészek és szerviz terén. Éppen ezért a DT Swiss is nagyon odafigyel ezen markáns feladatokra is, így a kerekek alkatrész-ellátottsága az egyik legjobb a világon. Lengyelországból egy SAP vezérelt webáruházon keresztül, heti rendszerességgel érkeznek a forgalmazókhoz a tuning- és a szervizalkatrészek.

Hazánkban a DoctorBike tölti be a forgalmazó és központi szerviz szerepét – ráadásul a szerviz része megkapta a legmagasabb szintű besorolást, azaz az „A” kategória jelölést, melynek egyik fontos feltétele a folyamatos képzés, amelyet Svájcban kapnak meg a DoctorBike szerelői.