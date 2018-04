2018.04.25. 0

Simon Ádám

Miért van defektmentesítő folyadékból többféle? Joe's No Flats teszt

Az addig rendben van, hogy a defektmentesítő folyadék arra való, hogy szúrásos defekt esetén eltömítse a keletkező lyukat és mi mit sem sejtve tekerhessünk tovább gondtalanul. Még az is rendben van, hogy ilyen terméket több gyártó is kínál, elvégre szabad a gazda a piacon. Az viszont már tényleg elbizonytalanítja az egyszeri defektfélő embert, ha egy márkán belül is különböző típusú defektmentesítőket lát és megszületik a fájó kérdés: melyik defektmentesítő való nekem!?

Joe's No Flats

Beshoppingoltunk hát a Joe's No Flats termékpaletta kínálatából és mindent letisztázunk az alábbi videóban, sőt, éles tesztnek is alávetjük a lötyit:

A Joe's No Flats defektmentesítő termékekről bővebb infót itt találsz...

