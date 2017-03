2017.03.03. 0

Bemutatjuk Budapest egyik legnagyobb választékú kerékpárüzletét

A csepeli Szent Imre tér HÉV-megállójától saccperkábé kettőszáz méterre áll egy épület, ami egykoron valamiféle raktár lehetett. Egy 600 négyzetméteres raktár, amit év elején szépen berendeztek közel 500-600 kerékpárral, valamint végeláthatatlan sok kiegészítővel és alkatrésszel. Beállítottak még néhány kerékpározásért rajongó és szakmailag is felkészült értékesítő-eladót, akik ki tudják választani Neked a temérdek modell közül azt a józan ésszel is átlátható számú kerékpárt, ami az igényeidnek megfelel.

Fokozatosan adagolt kerékpárdózis

A kerékpárüzletben szép fokozatosan kapod az ingereket, nehogy rögtön sokkot kapj a gigászi kínálattól. Az ajtón belépve egy kedves, hangulatos kerékpáros kuckóban találod magad, telis-tele kerékpáros kiegészítőkkel (világítás, ruházat, fejvédő, szerszámok, st.), alkatrészekkel (fék, hajtás, váltó, stb.) és egy-két bringával. Aztán amikor gyanúsan kevésnek kezdenéd érezni a kerékpárok számát, a következő ajtót kinyitva beleég a retinádba többszáz gyerekbringa a futókerékpártól kezdve a 24-es méretű "kisfelnőtt" típusokig, főleg Capriolo, Adria, Csepel, Kross és KPC márkákból. Ebben a helyiségben a kerékpáros gyerekülések és a számtalan kerékpáros táska mellett Kross, Devron és Capriolo országúti kerékpároknak is jutott még hely.

Bringatenger

Miközben megcsodálod a kiállított fatbike-ot és kinézelődted magad a sárhányók és kerékpárszállítók előtt is, ráeszmélsz, hogy itt még nem lehet vége... és nincs is. Egy emelettel feljebb vár a készlet tetemes része Adria, Capriolo, Gepida, Hauser, KPC, Koliken, Kross, Romet és Schwinn Csepel városi, trekking és mountainbike kerékpárokkal. Na ez az a hely, ahová már biztosan elkél valamelyik eladó hozzáértése, aki egyrészt képes elmondásod alapján dekódolni, hogy milyen bringára van szükséged, másrészt meg is tudja mutatni, hogy azt hol találod. A nagyáruház méretű készlettel bíró kerékpárüzlet az eladók közvetlenségének is köszönhetően éppolyan barátságos maradt, mint amilyen általában egy kerékpárüzlet szokott lenni.

Főként belépő- és középkategóriás modelleket lehet a boltban megtekinteni, de gyakorlatilag bármilyen típusú és kategóriájú kerékpárt be tudnak szerezni, rendszerint fincsi árkedvezménnyel. Apropó, Szép kártyával, Erzsébet utalvánnyal, valamint Egészségpénztárra és részletre is lehet vásárolni.

Mivel párhuzamosan webshopot is üzemeltetnek, akár a boltban vásárolt kerékpárt is házhoz tudják szállítani, ha nincs rá lehetőséged, hogy haza gurítsd. Természetesen minden megvásárolt kerékpárt üzemképesre beállítva és KRESZ csomaggal felszerelve adnak át új tulajdonosuknak.

Dobogós kerékpárüzlet

Tudjuk jól, hogy rossz értékelést sokkal könnyebb adni, mint jót, ennek fényében különösen megnyerő, hogy az Árukeresőre érkezett vásárlói vélemények alapján az "Ország boltja 2016" minőségi díj III. helyezettként végeztek a srácok.

Szaporíthatnánk még a karaktereket tovább, de a lényeg egy mondatban is összegezhető:

Bazi nagy kerékpárüzlet, bazi sok kerékpárral, bazi jó áron, bazi rendes eladókkal...

