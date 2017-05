2017.05.18. 0

Simon Ádám

17 trekking kerékpár - 3 különböző ízlésű bringás

Az év legjobb trekking kerékpárjai sportos túrákhoz, városi elegánskodáshoz, vagy nőcis programokhoz.

SiMoon sportos-suhanós trekking kiszemeltjei

Egyszer megpróbáltam nyugodt tempóban, kényelmesen kerékpározni, de nem ment. Számomra a kerékpározásnak szerves része az erős menetszél és az elmosódó táj látványa, a terepviszonyoktól és útburkolattól független útvonalak, a dinamikus sebesség és a lefaragott menetidő. Ehhez az élményhez egy fürge kerékpárra van szükségem, amin előre dőlt testtartással hatékonyan tudok nagyobb sebességet elérni.

Azt szeretem, ha a kerékpáron minél kevesebb a felesleges alkatrész, de szükség esetén, egy-egy hosszabb túra alkalmával jól jöhet, ha felszerelhetem csomagtartóval, sárhányóval.

Az alábbi bringák közül bármelyiket el tudnám magamnak képzelni hétköznapi mindenesnek, vagy kisebb-nagyobb kerékpártúrák paripájaként.

A sorrendet úgy állítottam fel, hogy melyiket használnám mindennapi, minél gyorsabb közlekedéshez és melyiket hétvégi testedzés-jellegű kirándulásokhoz.

A 2017-es trekking kerékpárokat a nevükre kattintva, vagy itt is megtalálod...

KisDzsoni kerékpárjai városi elegánskodáshoz és vaduláshoz

Milyen bringa való a city-be? Jó kérdés, ami igen szubjektív ezért hát most a saját elveimet osztom meg veletek.

A jó városi bringa alapismérveit kezdhetjük a törvényi háttérrel. Kell csengő, lámpa elöl-hátul, fék (kettő is, előre és hátulra!), borostyán színű „macskaszem” a kerekekre vagy fényvisszaverő csíkkal ellátott gumiköpeny (alias külső) Hasznos lehet felhasználástól függően csomagtartó, sárvédő.

Most jöjjön a szubjektív rész. A városi bringa elég tág fogalom, mert hát ugyanis minden fajta bringával lehet zúzni nemde? Mégis vannak jobbak és kevésbé jobbak. A saját prioritásaimból most kihagyom az – úgyis ellopják minek jót – elvet.

Ami viszont fontos: legyen gyors, könnyű. Minél könnyebb, gyorsabb a járgány annál kevésbé izzadsz le munkába menet. Legyen jól felszerelt. Persze otthon is „felpimpelhetjük” de még gyakorlott szerelők is meg tudnak izzadni egy sárvédő vagy egy csomagtartó felhelyezésétől. Legtöbben szerintem szívesen megkímélik magukat ettől. Legyen minél kevésbé karbantartásigényes. Az előzőhöz tartozik, érthető okokból. Legutolsóként legyen kényelmes. Azért ez az utolsó mert mindenkinek más és más kényelmes fogalma, így ez egy nehéz kérdés, de szőrmentén azért meg lehet fogalmazni alapigazságokat.

A trekking, cross-trekking kerékpárok elsődleges felhasználási köre nem feltétlen a városi dzsungel, de tulajdonságai révén egy igen jó és populáris választás. A legtöbb ilyen kerékpár ugyanis kényelmes testhelyzetben tekerhető, (ráadásul változatos a kínálat etéren) sokszor szépen felszereltek és az eredetileg hepe-hupás szántókra, kisebb dombokra tervezett bringák tökéletesek a lengéscsillapító tesztpályára hasonlító magyar utakon.

A bringákat úgy rendeztem, hogy melyik alkalmas inkább nyugis nézelődésre és melyiket használnám akkor, amikor egy tárgyalásra kell időben odaérnem.

A 2017-es trekking kerékpárokat a nevükre kattintva, itt is megtalálod...

CicaBetty trekking bringái nőcis tekerésekhez

Nálam egészen összetett a kerékpárhasználat, ugyanis nekem a teljesítmény és a funkció ugyanolyan fontos. Számomra elengedhetetlen, hogy egy trekking kerékpár eléggé sportos legyen ahhoz, hogy a választás szabadságát megadja, ha terep és aszfalt között szeretnék dönteni, ugyanakkor legyen viszonylag könnyű és teherbíró, mivel a hétköznapokban sokszor előfordul, hogy nehezebb csomagokat fuvarozok rajta. Legyen gyors, dinamikus, a napi nyúzásokban ellenálló, jó kis cross trekking kerékpár.

Emellett imádom a feltűnő dizájnt, élénk színeket, ötletes és praktikus kiegészítőket, mint pl. integrált pumpa, beépített kerékpárlakat, előre felszerelt sárvédő és csomagtartó. A kerékpárokat hobbi-sport célra és munkába járáshoz is használom, ezért mindenképp jó egy 2 in 1 megoldás! Saját trekking kerékpáromat is napi szinten nyúzom, szó szerint szakítom rajta az alumíniumot.

A kerékpárok közötti sorrendet aszerint állítottam fel, hogy melyiket használnám inkább egy hétvégi piknik előtti bevásárláshoz, hétköznapi közlekedéshez és melyiket inkább arra, hogy a baráti kerékpártúrán én lehessek az első.

A 2017-es trekking kerékpárokat a nevükre kattintva, itt is megtalálod...