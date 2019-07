2019.07.10. 0

Pintér László

K2: Terv szerint zajlik az akklimatizáció

Továbbra is a terv szerint zajlik a magyar hegymászók akklimatizációja a K2-n, ráadásul ebben egyelőre az időjárás is maximálisan együttműködő partner. Klein Dávid és Suhajda Szilárd a második akklimatizációs rotációja során egy éjszakát az egyes, kettőt pedig a kettes táborban töltött, 6700 méteren. Még egy körre szükségük lesz a csúcstámadás előtt.





Ismét telefonon jelentkezett be Klein Dávid a második akklimatizációs rotációjuk végeztével a K2 alaptáborából. Ezúttal is jó hírekről számolt be: egyelőre minden a legnagyobb rendben, a tervek szerint haladnak. Jobban aludtak, alacsonyabb a nyugalmi pulzusuk, jó a vérük oxigénszaturációja.

Van még fotó, katt a képre a galériáért!

Ezúttal egy éjszakát töltöttek az 1-es táborban, majd utána le is bontották azt, mivel a későbbiekben erre már nem lesz szükségük: az utolsó rotáció és a csúcstámadás alkalmával is „átugorják” az egyest, egyenesen a 2-es táborba fognak felmenni. A döntés hátteréről és az újabb felmenet első napjáról Dávid naplóbejegyzésében olvashattok bővebben:







Suhajda Szilár pedig elég szemléletesen lefestik, milyen gleccserlabirintuson át vezet az út a hegy lábához az alaptáborból, továbbá a kereskedelmi expedíciózás alapjairól elmélkedik:







Kihasználva a lehetőséget, próbáltam kifaggatni Dávidot a jelenlegi helyzetről és a terveikről. Sokat lehet hallani a várható tömegről, amely miatt három népes csapat is inkább a Cesen/Baszk-úton mozog a normál Abruzzival szemben. Ez az alsóbb szakaszokon mindenképpen pozitív eredményt hozhat. Dávidék egyébként egyelőre nem tapasztaltak nagy tömeget az Abruzzin, még találtak egész jó, védett helyet a sátruknak a kettes táborban. A kereskedelmi expedíciók ügyfeleinek többsége pótlólagos oxigénnel mászik, nekik nem kell sok akklimatizációs rotáció, mint a Szilárdékhoz hasonló, oxigén nélkül mászóknak. Éppen ezért az úton szinte csak serpákkal találkoztak. A kereskedelmi expedíciók várható csúcsmászási ablaka alapján abban a tekintetben szerencséjük lehet, hogy a nagy roham lecseng addigra, mire Dávidék akklimatizációja befejeződik és a csúcs felé indulhatnak.

Van még fotó, katt a képre a galériáért!

Egy akklimatizációs körre még mindenképpen szükségük lesz, amikor is a 3-as táborban szeretnének éjszakázni, 7400 méteren. Ide már csak egy könnyebb sátrat visznek majd magukkal. Beszéltek Mike Hornnal, aki egy lépéssel előttük jár az akklimatizációban, de ő ezt egyel kevesebb rotációval oldotta meg. Viszont ő is inkább Dávidék taktikáját tartja célravezetőnek. Horn és társa, Fred Roux már a következő felmenetel alkalmával csúcsot fog támadni.

Dávidék elmondása szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat által biztosított előrejelzések mind a szél, mind pedig a csapadék tekintetében nagyon stabilak. Az időjárás elgyelőre elkényezteti őket: amennyire rossz volt az alaptáborig tartó trekking során, annyira jó most. A folytatásban is csapadékmentes, száraz időt várnak, az elkövetkezendő 1-2 napban erős széllel. Utána ismét mászásra alkalmas időjárás körvonalazódik.

Van még fotó, katt a képre a galériáért!

Dávid és Szilárd az utolsó akklimatizációs körre 12-én indul el. Aznap a 2-es táborban éjszakáznak, majd 13-án és 14-én két éjszakát a 3-asban (7400 m) töltenek, 15-én pedig lejönnek. Ezután négy nap pihenő következik, és a csúcstámadást 20-án kezdik meg. Leghamarabb 23-án állhatnak a csúcson.







Ajánló