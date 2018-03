2018.03.10. 0

Banff Hegyifilm Fesztivál - Budapest, 2018

Az év legizgalmasabb hegyifilmjeit láthatjuk a mozivásznon április 11-13. között, a 42. Banff Hegyifilm Fesztivál világkörüli turnéjának budapesti állomásán!

A kanadai Banff Mountain Film Festival a világ legkiválóbb fesztiválja a maga műfajában. Évről évre itt mutatkoznak be a legújabb hegyi témájú dokumentumfilmek, legyen szó hegyisportokról, felfedezésről, kalandról vagy éppen hegyi kultúrákról és környezetvédelemről.

A legjobb filmek a kanadai fesztivált követően világkörüli turnéra indulnak. Japántól Dél-Afrikáig, a hegymászóktól az egyetemi diákokig évente közel 500 000 néző kíváncsi világszerte az elmúlt év legizgalmasabb hegyifilmjeire.

A budapesti Banff Hegyifilm Fesztivál idei műsorán 13 film szerepel. Közel 200 percnyi székbe szögező látvány és izgalom a Corvin focipályányi mozivásznán.

Ízelítő a Banff 2018 műsorából

Ice Call. Az idei Banff műsor egy pörgős rövidfilmmel indul: a freerider Sam Favret nyomába szegődünk, aki a Mont Blanc szívében fekvő, mitikus Mer de Glace-t veszi célba! Szuper operatőri munka és persze remek sízés a gleccserszakadékok és gleccser-formációk között. Kaland, móka, kacagás egy olyan helyen, amit épeszű ember inkább elkerül – legalábbis síléccel!

Denails Raven. A 2017-es kanadai Banff egyik legtöbb közönségszavazatot kapott filmjében Leighan Falley hegymászó, síző és túravezető hölgy az alaszkai vadonba visz el minket. Ahhoz ugyanis, hogy összeegyeztesse kalandvágyó természetét az anyasággal, meg kell tanulnia repülni.

A My Irnik című film a mindennapi élet szépségéhez írt himnusz. Egy férfi beleszeret északba és persze egy nőbe a kanadai sarkvidéken. Az ifjú apuka előtt most nagy feladat áll: át kell adnia fiának mindazt az ősi tudást és örökséget, amit még neki is tanulnia kell.

Az Above the Sea-ben a legendás mászó, Chris Sharma visszatér Mallorca szigetére, ahol várja egy érintetlen, meredek sziklafal. Ha túléli infarktus nélkül a sok zuhanást a tengerbe és végre sikerül összeraknia a projektet, akkor nagy valószínűséggel a világ legnehezebb, tengerbe nyúló sziklán végzett szólóját tudhatja majd a magáénak.

A Tarfala című filmben egy öregember úgy dönt, hogy a mindennapok taposómalmát maga mögött hagyva elvonul messze, északra, a rideg sarki viharok földjére, hogy nyugalmat találjon egy magányos kis hegyi kunyhóban.

Stumped. Lehet, hogy a félkarú Maureen Beck megcsinálja a sziklafalon azt, amiről a legtöbb egészséges sportoló csak álmodik, de korántsem azért, hogy inspirációt adjon másoknak. A hölgy iszik, káromkodik, miközben a végtelenségig feszíti a korlátait.

Vajon miért nincs több nő a kalandsportok világában, legyen szó akár magashegyi sízésről, sziklamászásról vagy vadvízi evezésről? Van! A Where The Wild Things Play-ből megtudhatjuk, hogy hol játszanak ezek a Vadmacskák!

A Banff Hegyifilm Fesztivál díjnyertes filmalkotása a „Hegyi Kultúra” kategóriában egy igazi műalkotás. Megkapó történet, gyönyörű operatőri munka, remekül összerakott film. Briliáns és megragadó történet a nepáli kultúráról és egy lenyűgöző élettörténet a Himalája hegyei között élő utolsó „mézvadászról“ a The Last Honey Hunter című filmben.

Néhány percre idén is csatlakozhatunk a Flying Frenchies szokásosan őrült csapatához, most egy szédítően mókás kötéltáncra a Surf the Line című rövidfilmben.

A kanadai filmfesztivál közönségének másik nagy kedvence a hegymászó történelem egyik nagy legendáját bemutató narratív dokumentumfilm volt. Apa Sherpa 21 alkalommal mászta meg a Mount Everestet, mégsem kívánja senkinek ezt a dicsőséget. Gyönyörű képek, elgondolkodtató üzenet és egy lenyűgöző élettörténet. Szívhez szóló, őszinte és aktuális. Magával ragadó képi világ és operatőri munka. A filmkészítőket, a Sherpas Cinema-t több fórumon is a szakma egyik legjobbjának kiáltották ki. Loved By All: The Story of Apa Sherpa, ezt a filmet látni kell!

Hideg, zord, kíméletlen táj, ahol erőtől duzzadó folyók robognak zúgókon és vízeséseken át a tenger felé. Egy csapat francia kajakos Izlandra utazik, hogy választ találjon a kérdésre: „Miért? Mi hajt minket?” A Why egy csodálatos kisfilm, nem csak kajakosoknak! Vicces, félelmetes, van benne egy kis meztelenség és persze csak férfiak szerepelnek benne, a zenéje pedig szuper!

Egy gyönyörű rövidfilmben Johanna Nordblad szabadtüdős búvárral merülhetünk 4 percre egy szürreális, mégis megnyugtató környezetbe, a jég alá. A Johanna a hegyifilmek versenyén az elmúlt évben elnyerte a „Legjobb Rövidfilm” címet.

Cedar Wright profi sziklamászó és történetmesélő. Hihetetlen érzéke van ahhoz, hogy a közönséget megragadó módon mutassa meg a föld felett egyensúlyozó profi sportolókat. Idén a Safety Third című filmjét láthajuk nagyvásznon, amiben a látvány és történet mellett persze most is kiemelt szerepet kap a humor. A legtöbb mászónak a biztonság az első. De Brad Godbright nem olyan, mint a legtöbb mászó. A filmben néhány tegnapi fánkkal a gyomrában, rettegést nem ismerve vág neki félelmetes trad utaknak és izzasztó free szólóknak.

Ha kíváncsi vagy az év legjobb hegyifilmjeire, idén se hagyd ki a Banff Hegyifilm Fesztivál világkörüli turnéjának budapesti vetítéseit április 11-12-13-án, a Corvin Moziban!

