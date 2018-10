2018.10.02. 0

Simon Ádám

Salming OT Comp terepfutócipő teszt

Ettől a talptól lehidalsz, öcsém...

A Salming OT Comp terepfutócipőt azzal a meghagyással kaptuk tesztre, hogy adjunk bele apait-anyait a tesztelésbe, ne kíméljük cseppet sem. No, rajtunk nem múlik...

Azt azért illendőnek tartom megjegyezni, hogy amúgy az abszolút minimalista futócipők híveként álltunk a teszteléshez, de természetesen el tudunk vonatkoztatni saját szemléletünktől, ha nagyon muszáj.

Salming OT Comp

Ami rögtön elsőre feltűnt, az a harsány színvilág, majd rögtön ezután a különleges talpkialakítás. Finom hatást kelt, ahogy a vastagabb középtalpra rálehelték a színben is eltérő Michelin talprész - ami talp igazán izgalmassá teszi az OT Compot. A marketing-blahblah szerint ez egy ultrakönnyű, öntisztuló és tökéletes tapadást biztosító talp (amit persze Michelin motor- és bringakülsők ihlettek), az ún. OCX gumiból létrehozva, mely nedves felületen is elképesztő tapadással bír. Akkor tehát nézzük...

Súly

Hivatalosan 256 gramm a 42-es méretű lábbeli. Saját konyhamérlegem szerint a 43 1/3-os 266 grammot nyom, a betétet kiszedve (ez nálam afféle perverzió) 19 grammot spórolhatunk. Én kérem bátran ki merem jelenteni, hogy az OT Comp képességeinek és terepfutó jellegének megfelelően bizony egy kellemesen könnyű terepfutócipő, és nehezen lehet ennél könnyebbet találni (még úgy is, ha lennének tippjeim, hogy mivel lehetne tovább spórolni).

8/10

Párnázottság, kényelem

Az átlagosnál szélesebb lábfejem teljesen kitölti a rendelkezésre álló teret, ezért egy rövid ideig össze kellett szoknunk. Így sem volt egyáltalán kényelmetlen csupán a megszokott szellős érzés hiányzott. Megint jövök a perverziómmal (és nem utoljára), de ha kivettem a talpbetétet, akkor máris megkaptam azt a maximális komfortot, amire vágyott a lábfejem, de akkor a néhány milliméter mínusz miatt a bokacsontomat már kellemetlenül birizgálta a cipő oldala. A megoldás egy pici bejáratás, vagy méginkább egy nüansznyival nagyobb méret, mint amit megszoktam. A talpbetét amúgy határozottan kényelmes és a felsőrész anyaga is kellemes a lábfejhez. A cipőfűző vékony, lapos és érdes hatású. Ez utóbbi a szétbomlás ellen hatékony megoldás, a fűző vékonysága pedig még éppen azon a határon van, hogy ne vágjon be kellemetlenül, ha szorosabbra húznánk. Kolléga a bal talpával vélte időnként kiérezni a talpon lévő egyik bütyköt, aminek okára nem igazán sikerült rájönni és igazából nem is volt zavaró.

9/10

Rugalmasság, hajlékonyság

Nem kerestem elő az általános iskolában használt szögmérőmet (valószínűleg már meg sincs), de a középtalp egy ún. TGS62/75° technológiával domborít. Ez azt jelenti, hogy, ha a saroktól a lábújjak tövéig tartó részen – ez a talp hosszának 62%-a – húzunk egy képzeletbeli vonalat, akkor ezzel 75°-os szöget bezáróan illeszkedik a talp első része. Ennél a 75°-os vonalnál úgy alakították ki a talpat, hogy az biztosítsa a lábfej természetes mozgását minden irányba és megfelelő rugalmasságot nyújtson. Jelentem, maximálisan működik.

10/10

Sarokmegtámasztás

Ezen nincs mit túlcifrázni: hibátlan.

10/10

Szellőzés, légáteresztés

A Salming OT Comp terepfutócipőt kifejezetten az ún. OCR (pl. Spartan Race) és SwimRun jellegű versenyekre tervezték, ami feltételezi, hogy egy nagyon szellős, gyorsan száradó cipőnek kell lennie (a cipő neve is ezt jelenti: Off Trail Competition). A mesh anyag nyújtotta szellős, kellemes érzés vitathatatlan, ezt a merevségért felelős rávasalások sem csorbítják kifejezetten, ugyanakkor nedves aljnövényzetben futás közben a talp picit klaffogóssá vált, igaz, sokkal inkább a hangja volt zavaró, mintsem az érzés (mondanom sem kell, hogy talp nélkül ez a probléma nem jött elő). Ettől függetlenül, melegebb zoknival, száraz időjárás mellett, hűvösebb időben is használható. A cipő orrán a RocShield réteg megvédi a lábujjakat a közvetlen sérüléstől, ha mondjuk egy éles kőbe, vagy ágba rugnánk.

8/10

Boltozati alátámasztás, stabilitás

Újra előkerül a talpbetét kérdése. A boltozati alátámasztásért és a komfortnövelésért is felelős alkatrész használatával a lábfej szorosabban összeér a felsőrésszel, így ilyenkor egy rendkívül határozott, de gyengéd tartást ad a lábnak. A felsőrész és talprész illesztéséhez egy ún. Fiber Light technológiát használtak, ami egy könnyű, vékony és magas tartóssággal bíró textilréteg és szintén hozzájárul, hogy a cipő intenzív igénybevétel esetén is egyben maradjon. A felsőrészt egyben tartó rávasalásoknak köszönhetően egyáltalán nem nyeklik-nyaklik a felső. Talpbetét nélkül a boltozati alátámasztás megszűnik (nekem nem is hiányzik), de a stabilitás továbbra is megmarad, csak kevésbé lesz határozott. Szóval, akár így, akár úgy, ebből a szempontból (is) tökéletes.

Talpa

Ennyire jól tapadó terepfutócipőt még nem hordott hátán a Föld... Nedves, saras, avaros, köves, vagy poros, törmelékes talaj sem jelent akadályt, az apró bütykök fantasztikusan teljesítettek. A bütykök egymástól való távolsága miatt nem ragad bele a sár, nem nehezítve ezzel a lábunkon cipelendő terhet. Nagyjából 50 kilométer után a bütykök kopásállóságáról nincsenek érdemi tapasztalataink, csal találgathatunk (de annak meg nem sok értelme van). Aszfalton a bütykök kevésbé komfortosak, ami főleg akkor tűnik fel, amikor terepről váltunk a sima talajra. Ez persze bőven elviselhető azon a néhány kilométeren, amíg eljutsz a kedvenc ösvényedig - elvégre terepfutócipőről beszélünk, vagy mi a szösz...

10/10 (de megérdemelné a 11-et is)

Ütéscsillapítás

Minimalista futócipő hívőként elfogadható kompromisszumnak tartanám, ha ezentúl csak ilyen ütéscsillapítással ellátott futócipőket készítenének. A RunLite anyagkeverék négy milliméteres droppal kombinálva megadja a komfortot azoknak is, akik ezt igénylik, de ezzel együtt dinamikus futásra is alkalmas. Amúgy a talpvastagság éppen akkora, hogy simán észlelhetőek maradnak a kisujjvastagságnál vastagabb ágak, vagy kövek, mindezt természetesen fájdalomérzet nélkül. Ezzel megkapjuk a természetközeli élményünket (és nem utolsó sorban akadályversenyen is hatékonyabbak lehetünk), de nem alázzuk le a talpunkat sem.

10/10

Összegzés

65/70 pont

Mint az előbbi bekezdésben is megfogalmaztam, a futótársadalom túlnyomó részének igényeit ki lehetne szolgálni úgy, ha csak ilyen futócipők lennének. Persze nem kompromisszum-mentesen, de mindenki teljes megelédegésére. Egyáltalán nem mentes a kényelmi szolgáltatásoktól, de nem is kényelmesedik el benne az ember úgy, mint például egy szervós-automata-szuperlégkondis autóban. Bátran ajánlom az itthon már régóta népszerű OCR akadályfutásokhoz (Spartn Race, Brutálfutás, stb.), a még kevésbé ismert SwimRun versenyekre, vagy egyszerűen csak erdei csapatáshoz, zord körülmények között is.

Az összegzést pedig azzal fejezném be, amivel az egész cikket kezdtem és közben is többször szóba került: hiperfantasztikusan-szuperszónikusan-baromira-eszeveszettül jó tapadó talpa van.

Technikai infók, részletek, ár itt...

