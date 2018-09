2018.09.10. 0

Arday Attila

Lábgörcs

Mitől alakul ki a lábgörcs és mit tehetünk ellene?

Futásnál, kerékpáron és a Balaton közepén is ránk jöhet, de túléljük. Sőt meg is előzhetjük a lábgörcsöt.

A lábgörcs, azon belül is a lábikra, vagyis a vádli görcse gyakori kísérő jelensége az aktív sportolásnak, fájdalmas és ártalmatlan, általában. Időnként annyira hozzá tartozik a tevékenységünkhöz, és olyan természetes módon elmúlik magától másodpercek alatt, hogy az edzés végére elfelejtjük. Személyes tapasztalat, hogy új sportág űzése, új mozgásforma elsajátítása esetén az első hetekben rendszeres jelentkezik, aztán talán soha többé. Esetünkben ilyen nehézséggel járt a vízilabda-pályafutás kezdete az egyetemen, ami még úgy is rendszeres lábgörccsel járt, hogy mögöttünk volt többek között egy Balaton-átúszás – amelyet megúsztunk görcs nélkül, pedig a hideg víz csak fokozza a kialakulásának az esélyét. Az egyre hosszabb nyár végén, az őszi futószezonban ugyanolyan aktuális a téma, hiszen úszás és a triatlon mellett hosszútávfutás válthatja ki a leginkább.

A lábgörcs oka és tünete

Mivel sokszor természetesnek vesszük e jelenséget, azt sem tudjuk mi az. A pontos meghatározáshoz forduljunk az orvostudományban is etalonnak számító Mayo Klinika honlapjához. Eszerint az izomgörcs – azon belül a vádlié, ami a leggyakoribb –

az izom hirtelen és akaratlan összehúzódása, ami éles fájdalommal jár, és átmenetileg használhatatlanná teszi az érintett izmot.

Ilyenkor a bőr alatt az izom kemény duzzanata figyelhető meg. Miközben gyógyszerek és betegségek is okoznak görcsöt, a sportban a hosszú edzések váltják ki elsősorban, különösen a meleg időben a szárazföldi mozgások, futás, kerékpározás esetén. A sportmozgásoknál maradva további kiváltó oka lehet a láb túlerőltetése: a bevezető példából is látszik, hogy az adott mozgáshoz edzett és kidolgozott izomzatra van szükség, míg ez nincs meg, az edzetlen izom gyakrabban kap görcsöt. Akárcsak a fáradt izom, vagyis a pihenés, regeneráció idejét itt sem lehet megspórolni.

További rizikófaktor a magasabb életkor, erről nem tehetünk, akárcsak a genetikai adottságainkról, hiszen egyidős, azonos edzettségi szintű és táplálkozású embereknél is más-más lehet a gyakoriság.

Ásványi anyagok hiánya

Növeli a (láb)görcs esélyét a menet közben fellépő folyadékhiány (ezért alakul ki gyakrabban melegidőben), bizonyos ásványianyagok hiánya, az alacsony kálium-, kalcium- és magnéziumtartalmú étrend.

Dr. Sipos Andrea sportorvos gyakorlatilag azóta triatlonozik, amióta a sportág létezik Magyarországon, már az 1984-es, első Vasi Vasemberen is ott volt. Azóta az orvosok triatlon-világbajnokságán ezüstérmet nyert, harmincnégy év alapján, versenyzőként is van bőven tapasztalata az úszás, a kerékpározás és a futás közben fellépő lábgörcsről. Mint mondta, sok esetben a versenyek előtti szénhidrátfeltöltés miatt alakul ki káliumhiány, és miközben a magnéziumot sokan divatból is nagy mennyiségben fogyasztják már, a kalciumról sem szabad megfeledkezni. Mindenkinek magának kell kipróbálnia, mit, hogyan, mennyit.

Mivel mindent „agyonsózunk”, legalábbis itthon, a nátrium szintje ritkán süllyed alacsonyra a szervezetünkben, ez leginkább trópusi környezetben, Hawaii-on alakulhat ki, meg egyre inkább a forró magyar nyarakon. Ekkor a verejtékezés messze átlagon fölüli, de a pótláshoz kézenfekvő a konyhasó.

Lábgörcs szárazföldön: futás és kerékpározás közben

A kerékpár és a futás közben kialakuló görcsnél a bemelegítés, a levezetés és a rendszeresség szintén kiemelt jelentőségű, a terhelést fokozatosan szabad csak adagolni.

Szakértőnk elmondása szerint mindkét sportág esetében lábgörcsöt okozhat a szoros cipő és a túl szoros zokni, illetve futásnál a szokatlan terep is. Ilyen, amikor valaki erdei környezetben edz, aztán elindul egy utcai futóversenyen. A térdhajlító és a lovaglóizom (belső combizom) is görcsöt kaphat.

Kerékpározás és futás esetében nemcsak a meleg, hanem a hideg is lehet a lábgörcs okozója (az úszáshoz hasonlóan), ezért késő ősztől kora tavaszig, illetve a hűvösebb nyári napokon a megfelelően meleg ruházattal (magas szárú zokni, térdmelegítő, nadrág, termoöltözék) segíthetünk magunkon. Dr. Sipos Andrea ajánlja még a melegítőkrémet, illetve a kompressziós szárat, utóbbi a regenerációt is hatékonyan segíti. (Kicsit olyan, mint az óceáni éghajlaton az óceán: télen fűt, nyáron hűt.)

Dr. Martos Éva Sportegészségügy című egyetemi jegyzete a megelőzéshez javasolja még a hegyen lefelé futást, mint excentrikus edzést, illetve nagyobb próbatétel, verseny előtt a mentális felkészülést, a relaxációt, ami csökkenti a szorongást.

Lábgörcs vízben, úszás közben

A hideg víz (a hajszálerek összehúzódása, a rossz vérellátás), az úszáshoz való edzettlenség és a fáradtság külön-külön és együtt is kiváltó ok lehet. Dr. Sipos Andrea szerint további rizikót jelent a hypoxiás (oxigénhiányos) edzés, például a hetes levegővel végzett gyorsúszás.

Hideg vízben a leggyakoribb a vádli mellett a talp görcse. A vízimentők azt ajánlják, ha valaki kimerül, ráadásul még fázik is, ne erőltesse tovább odabent. Más kérdés, mi van, ha a Balaton közepén jön ránk?

Egyrészt, értelemszerűen, csak hivatalos úton járjunk ott, a meghirdetett átúszáskor, ahol sorban állnak mellettünk segítségként a hajók. A legfontosabb minden esetben az, amire a nagy vizektől távol, a tátrai erdőkben is felhívják a figyelmet, a medvével való akaratlan találkozás esetén: ne pánikoljunk, mert attól csak rosszabb. A vízben lábgörcsnél az úszás átmeneti abbahagyása, kényelmes pozíció a javasolt, ilyenkor ellazíthatjuk az aktuális végtagot. Nyugodjunk meg, nyugodtan is lélegezzünk, a maradék három végtag bőségesen elég arra, hogy ne süllyedjünk el. Mi több, csupán két karral is biztosan el lehet úszni a segítségig, aki látott már úszóedzést, tudja, hogy lábtempó nélkül is lehet edzeni (a versenyúszóknak kell is).

Közben a lábgörcs magától elmúlhat, de segíthetünk úgy, hogy a vádlit nyújtjuk azzal, hogy a lábfejünket visszafeszítjük a sípcsont irányába. Más izom esetében is az óvatos nyújtás a gyógymód, ami kiegészíthető szintén óvatos masszírozással. Utóbbi a regenerációban is szerepet játszik, ugyanakkor volt rá példa, hogy egy masszőr verseny után a fáradt izmot még ütögette is, és éppen ezzel okozott lábgörcsöt.

A triatlonos doktornő egyéni tapasztalata szerint további lehetőség, ha átmenetileg más úszásnemben folytatjuk, más tempóban, míg a megelőzésben is segíthet a hiperventilláció, egy úszóedzés elején több oxigén belélegzése, bár elvileg csak a mélylégzés jut el az izomzatba.

Lábgörcs kezelése nyújtással

A sportra általánosságban igaz, hogy a vádligörcs kezelése társsal a legegyszerűbb, mintaként szolgál a futballmeccsekről jól ismert jelenet: amikor egyszercsak azt látjuk, hogy valaki a hanyatt fekvő játékos lábát megemeli nyújtott helyzetben, a lábfejét pedig visszaveszíti a sípcsont irányába. Ha egyedül vagyunk, magunknak kell megfognunk a lábujjainkat és feszíteni a sípcsont felé. A comb görcsénél ugyanígy nyújtásra, feszítésre van szükség ellenirányban: az elülső combizom esetében a bokánkat megfogva hajlítsuk be a lábunkat, a hátulsó combizom esetében fogjuk meg a lábujjunkat és nyújtsuk ki a lábunkat. A talp és a lábujjak görcsénél a kéz ugyanígy kéznél van mindig a nyújtáshoz, és segít a masszírozás.

A lábgörcs megelőzése

Ha úgy tetszik, semmi mást, csak, amit egyébként is: tudatosan és egészségesen élnünk, rendszeresen végezve, de nem túlerőltetve az adott testmozgást, belemelegítenünk, levezetnünk, nyújtanunk (előtte és utána is), eleget pihennünk. Továbbá figyelnünk a megfelelő folyadék- és ásványi anyag bevitelre, az energia- (esetünkben a szénhidrát-) szükséglet kielégítésére, sportolás közben is.

Források:

mayoclinic.org

vizimento.atw.hu

velo.hu

Ajánló