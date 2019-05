2019.05.28. 0

Engelbrecht Zoltán

Kalenji Kiprun Trail XT7 terepfutó cipőteszt

Elvitt egy körre a Kalenji XT 7 modellje.

Elvitt egy körre a Kalenji XT 7 modellje, a Gerecsébe! Persze, hogy az 50 kilométeres távot választottam! Kicsit félve indultam neki a távnak - mégiscsak egy 50 km-es futásról van szó, és egyelőre csak a szoba szőnyegét koptattam benne -, de lesz, ami lesz, irány a mélyvíz! Mivel terepfutó cipőről beszélünk, lényeges a kényelem, a stabilitás és a kiváló tapadás mindenféle körülmény között. Szerencsére, az 50 kilométer alatt szinte az összes terepviszonnyal lehetett találkozni a tavaszi erdőben, mivel előző éjszaka zuhogott az eső!

Súly

Kézben tartva a cipőt egy jó kiállású, ízig-vérig durva terepre termett vadállatot babusgatok, aminek a lételeme a sáros, csúszós erdő, tele meglepetéssel. Robusztus felépítésből adódóan tartós cipőről beszélünk, súlya nem a versenykategóriába tartozik a maga 340 grammjával.

Párnázottság és talp

A megfelelő támasztás és a jól kialakított párnázottság miatt már az első használat után is elmondhatom, hogy ez a futócipő – a kinézete ellenére -, nagyon kényelmes! Mivel terepcipőről beszélünk, az egyik legfontosabb eleme a talajt érintő rész, azaz a talpa, és annak is a tapadó bütykei. Az oldalt lévő 5 mm mély barázdák és a talp bütykei (CrossContact gumitalp) olyanok, mint egy durva mintázatú traktor kerék. Éles bevetésen azt az érzést nyújtja, hogy nincs lehetetlen, és szinte dacol a fizika törvényeivel.

Ha kell, a függőleges falon is felmegy, és akár alá is ereszkedik, még a legzordabb időjárási körülmények között is.

Ez a része is tesztelve lett a versenyen, kiválóan teljesített!

Végre a mérnökök rájöttek, hogy milyen problémát tud okozni egy lógó - lifegő, ide – oda csapódó cipőfűző. Ennek köszönhetően megtervezték, majd a cipő nyelvében pedig létrehozták a cipőfűzőtartó zsebecskét, ami hatalmas találmány. Innentől kezdve már nem a cipőnk, vagyis a cipőfűzőnk lesz a gyenge láncszem egy térdig érő bozótosban gázolásnál, hanem mi magunk! A cipőfűző anyaga is ötcsillagos választás, nem kötődik ki, de még fel sem lazul, ez is jól vizsgázott.

Sarokmegtámasztás és ütéscsillapítás

Egyértelműen komoly sarokemeléssel rendelkezik, ebből adóan szuper csillapítása van, de nem csak saroktájon, hanem az egész talpon. A Kalenji saját talpösszetevőjét, a K-RING ütéscsillapító kiképzését kapta meg a Kiprun Trail XT 7. Tökéletesen körbefogja a lábat, kellően alátámasztott talpboltozatot kapunk, amit a kényelem érdekében el is várunk egy terepcipőtől.

Szellőzés, légáteresztés

A cipő felső részét nagyon jól szellőző anyagból sikerült kialakítani. Ennek a jól szellőző anyagnak van azonban egy kis hátránya is, ugyanis a megfelelő szellőzés érdekében el kell fogadnunk, hogy a legkisebb ráfröccsenő vizet is beengedi a textília. Persze, mivel nem goretexes cipőt vásároltunk, így erre nem is panaszkodhatunk.

Boltozati alátámasztás, stabilitás

Első lábra húzás után azonnal érezhető a cipő nyújtotta kényelem és stabilitás. A K-ONLY technológia révén bármilyen lábtartáshoz megfelelő. Talpra gyakorolt támasszal, minden irányban fogja a lábat, az oldalán lévő erősítések és a rüsztnél lévő betétek segítik a cipő tartását. Ahogy korábban is megfogalmaztam, a talpboltozat megfelelően alátámasztott, ezért a kényelem csak fokozódik.

Összegzés

Összességében, a cipőt kiválónak értékelem. Talán annyit írnék a számlájára, hogy 35 kilométer terepfutás után kicsit visszanyomtak a nagyobb kövek, de tisztában vagyok azzal is, hogy nem versenycipőnek szánták, főleg nem ultratávokra. Remek cipő, hatalmas pozitív csalódás volt ez számomra.

Akik szeretnek az erdei ösvényeken nyargalászni, és nem az ultra távok megszállottjai, azokat szólítja meg a Kalenji XT 7 terepfutó cipő!

Ár-érték arányban is kellemes csalódás, ezért, egy szó mit száz, ez a terepcipő megéri az árát!

Kalenji Kiprun XT7

