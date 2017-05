2017.05.31. 0

Baumann Viola

Kalenji Kiprun Trail XT6 futócipőteszt

Előítéletek eloszlatására tökéletes terepfutó cipő a Decathlontól

A Kiprun Trail nevéhez méltón főleg edzésre, esetleg versenyre ajánlott terepfutó cipő. A Decathlon termékei változatos előítéletekkel küzdenek, ezen a Kiprun Trail XT6-tal is próbál segíteni a francia cég. A cipő fejlesztésében a háromszoros francia terepfutó bajnok, Thierry Breuil is segített.

Súly

Ahogy a Kiprace Trail, úgy a Kiprun Trail XT6 is kevesebbet mutat a mérlegen az előirányzott súlyánál: hivatalosan 320 gramm a 39-es női cipő, az én 40-esem viszont csak 318 grammot nyomott. Pedig már pár lócitromon is átfutottam benne. Nem nagy különbség, de szimpatikus, hogy a felhasználó számára kedvező irányba csalt a mérleg.

Mondjuk egyre inkább az az érzésem, hogy a súly önmagában keveset jelent, inkább a súlyeloszlás és a komfort (nehézség-) érzet az, ami befolyásolja a cipőpercepciónkat és a teljesítményt. Ez a cipő majdnem 40 grammal nehezebb egy másik tesztelt csukánál, mégis könnyebben emeltem benne a lábamat.

8/10 – egy nyáreleji hajvágással (nem beszélve egy, a pékségben hagyott kakaóscsigáról) több súlyt vesztek, mintha egy húszassal drágább versenycipőt vennék

Párnázottság, kényelem

A Kiprun Trail XT6-nak kényelmesen, de nem túlzottan párnázott a sarka. Akárcsak a Kiprace-nél, a felsőrész itt is gyöngyvászonszerű anyagból készült, amit sok helyen laminált vagy varrott műanyag betétekkel erősítettek meg, a jobb tartás érdekében. Futózokniban nekem tökéletesen kényelmes volt, de vigyázat! A trendtől eltérően neki még van belső varrása, ami hosszabb futáson vagy érzékenyebb lábúaknak elég kellemetlen tud lenni. A próbánál is figyeljünk oda, hogy hozzáér-e a lábunkhoz a varrás, és lehetőleg töltsünk el benne legalább negyed órát a szokásos futómozgásunkhoz hasonló mozgással. Ha mégis a használat során derülne ki, hogy dörzsöl, akkor egy vastagabb merinó vagy egy spéci futózokni segíthet. Azt azért hozzátenném, hogy 25-30 km fölött a legjobb cipők is hajlamosak érzékeltetni, hogy a lábunkon vannak.

A cipőfűző lapos, így nemcsak hogy nem vág, de ki sem kötődik, ráadásul pont olyan hosszú (vagy inkább rövid), hogy ne lógjon le semerre. Lenne ugyan neki kis fűzőtartó zsákja a cipő nyelvén, de nem tudom, ki használná ezt, mivel szükség sincs rá, és pont afölött kötődik meg a csomó is. Mindenesetre, ha lápos, nagyon sáros helyre indulunk, eldughatjuk a fűzőket, emellett azonban értesítsük szeretteinket is, hol tudnak kihalászni a mocsárból.

Én széles, alacsony lábfejjel teszteltem, magas rüszttel vagy keskeny lábbal más érzés lehet.

9/10

Rugalmasság, hajlékonyság

A Kiprun Trail XT6 meglepően rugalmas, szépen hajlik kézben és lábon egyaránt. Nem az a merev terepfutó-cipő, amiben azt sem érezni, mire léptünk. Bár nem éppen minimalista a talpa, mégsincs benne bumfordi érzése az embernek, meredek emelkedőn sem.

9/10

Sarokmegtámasztás

Normálisan párnázott, normális megtámasztású cipő. A sarok nem csúszkál, de nem fullad meg, leginkább – ahogy az egy saroktámasznál ideális – észrevehetetlen.

10/10

Szellőzés, légáteresztés

Bár azt írják, vastag habszivacs van a nyelvnél és a saroknál is, szerencsére korántsem olyan vastag, hogy belesüljön a lábunk. 25 fokban sincs vele gond, persze nem szandál és nem minimalista, de nem is azt várjuk tőle. A mezítlábhoz képest meleg, a boltokban kapható cipőkhöz képest nem.

7/10

Boltozati alátámasztás, stabilitás

A cipő neutrális és befelé dőlő lábú futóknak készült, Bipron technológiája tartja a fáradt lábat, megakadályozza a lábfej dőlését, de egyáltalán nem zavaró az alátámasztása. A talpa szuper stabil, mégis szépen hajlik. Nem dob különösebben, kell benne futni is, a 10 mm-es drop viszont nem feltűnő – talán azért, mert az 5 mm-es kapaszkodó gumiréteg a talpán hagy némi mozgásteret a lépésben. Én azért szerettem ezt, mert nem olyan steril érzés futni benne, mint a szuper párnázott, szuper csillapításos cipőkben.

Talp

A Kiprace-hez hasonlóan a Kiprun Trailre is 5 mm-es, nyíl alakú stoplikkal ellátott talp került, a kettő között mégis óriási a különbség. A Kiprun talpa ugyanis sokkal agresszívebb, igazából nagyon menő, és a Kiprace-szel ellentétben oldalt is finoman túlnyúlik a középtalp vonalán. Marha jók a stoplicskák, bár az özönvíz ellenére sem akart sár lenni az erdőben, hogy rendesen tesztelhessem. Sajnos a longitudinális tanulmányok még hiányoznak, de kicsit olyan érzésem van, hogy ez a puha, rugalmas gumi hajlamos lesz megadni magát a használatnak – kérdés, hogy hány kilométer van benne. Az egyelőre biztos, hogy agresszív, szuperül kapaszkodó talpat kapott az XT6, így bármilyen terepen bátran megbízhatunk benne.

9/10

Ütéscsillapítás

Ami számomra előny, az másnak hátrány lehet: ebben a cipőben érezni a talajt, pedig van talpa és nagy a dropja is. Persze csillapít, elöl is, hátul is spéci technológiával van szerelve, de szerencsére nem olyan, mintha egy nagy szivacson lépkedne az ember.

9/10

Összegzés

Ez a modell 75 kg-os testsúlyig ajánlott, és női cipőként azért ez többnyire nem is gond. Nekem személy szerint voltak előítéleteim, bár a mainstream sport/futócipőmárkák nagy részét amúgy nem kedvelem tapasztalati okokból. Ez a cipő viszont maximálisan felülírta minden sajátmárka-ellenességemet – nagyon kényelmes, jól kapaszkodik, egy pillanatig sem éreztem a lábamon, egyszer sem zavart, pedig amúgy minimalistahívő vagyok. A dizájnon még lehetne egy picit faragni, de funkcionálisan jobb egy csomó, kétszer ennyibe kerülő márka modelljénél. 21 990 forintért maximálisan megéri, de a helyzet az, hogy 35-ért sem lenne rossz. Nem tudom, hány km-t fog bírni, de a drága cipőim sem bírtak sokat, úgyhogy szinte mindegy is.

A Kalenji Kiprun Trail XT6 futócipőt a Decathlontól kaptuk tesztelésre, köszönjük!

További infók itt...