2018.02.23.

Simon Ádám

Garmin Forerunner 30 teszt

Nyomd a gombot és fuss!

Ez a teszt attól lesz igazán izgalmas, hogy alanyának márkája Garmin; funkcióit tekintve GPS-es és csuklós pulzusmérős; tulajdonságai alapján ultrakönnyű és kecses; a mocskos anyagiakat illetően pedig igazán baráti, 49 900 Ft-os bruttó árcédulát kapott.

A Garmin termékeivel jellemzően jó tapasztalataink vannak és elsők között ajánljuk sportkütyü iránt érdeklődők számára, de tény, hogy eddig nem igazán volt versenyképes versenyzője az alacsonyabb árkategóriájú mezőnyben. A Garmin Forerunner 30 személyében most egy igazán kellemes sportórát ismertünk meg.

Futásra született

Mire számíthatsz attól a sportórától, aminek az indítógombján egy futó ikon díszeleg?

Igen, kitaláltad, az órával elsősorban a futókat célozta meg a Garmin: a megszállott futókat, a rendszeresen futókat, az össze-vissza futókat, a kezdő futókat, az egészségmegőrzésből futókat, a nagy célokat maguk elé tűző futókat, szóval úgy ámblokk a futókat, akik szeretnek futni. Az üzenet tehát: nyomd a gombot és fuss! A Forerunner 30 pedig rögzíti az útvonalad, méri a sebességed (tempód), figyeli a pulzusodat, és ha szeretnéd, rendszeresen helyzetjelentést küld a számlapon, vagy a telefonodon keresztül a fülesedbe. Egy könnyű, kényelmes és csinos óra, ami igazodik úri szeszélyeidhez és azonnal bevetésre készen áll, amikor úgy gondolod, hogy nekiiramodnál.

Kijelzőjén tevékenység közben egymás alatt oldalanként három adatot képes megjeleníteni (3+1 oldalt lehet beállítani, amiből a +1 az idő és a dátum). A rendelkezésre álló felületet dinamikusan kezeli a rendszer, vagyis, ha csak kettő, vagy egy adatot állítunk be egy oldalra, akkor az ki fogja tölteni a képernyőt. Elérhető adatmezők: Távolság, Tempó (vagy sebesség), Átlagos tempó, Pulzusszám, Pulzusszám-tartományok, Körtávolság, Köridő, Körtempó, Pedálütem (lépésszám), Kalóriaszám.

Egyénileg megadható, hogy számoljon-e automatikus köröket kilométerenként, szüneteltesse-e a rögzítést, amikor azt érzékeli, hogy megálltunk (mondjuk kisdolgot intézni, vagy piros lámpánál), illetve szöveges hangjelzéseket is beállíthatunk, amit a nálunk lévő telefonon keresztül a fülesünkön át jut el hozzánk.

A rögzített tevékenységeket leegyszerűsített formában az órán is vissza lehet nézni, de az igazi felhasználói élményt a mobil applikáció (iOS, Android, Windows Mobile), illetve a webes felület nyújtja térképpel, szép és színes grafikonokkal, rengeteg adattal és közösségi lehetőségekkel. A szinkronizáció legkényelmesebb módja, ha bluetooth-on keresztül csatlakoztatod okostelefonodhoz, ebben az esetben az edzés befejeztével azonnal visszanézheted az edzésedet (ha a közelben van a telefon). Ha megrögzött butatelefon-hívő vagy, akkor USB-kábel segítségével a számítógépeden keresztül is feltöltheted az online felületre.

Tevékenységfigyelés

Az utóbbi években kezembe került Garmin sportórák közül talán mindegyik rendelkezett tevékenységfigyelő funkcióval, ami annyit tesz, hogy a készülék folyamatosan figyeli a mozgásodat, számolja a lépéseidet, kikalkulálja az elégetett kalóriákat, elemzi az alvásciklusaidat és csuklós pulzusmérés esetén a pulzusodat is naplózza. A tevékenységfigyelés maximális kihasználásához az órának folyamatosan a csuklódon kell lennie, amihez persze feltétel, hogy viselése a lehető legkényelmesebb legyen. Míg az általam rendszeresen használt fēnix 3 éjszakára nem kifejezetten kényelmes, addig a Forerunner 30-ról rendszeresen sikerült megfeledkeznem, észrevétlenül pihen a csuklómon napközben és alvás közben is. Egyedül akkor zavart, amikor éjszaka szerettem volna kifacsart testhelyzetben, a karomra fekve aludni, illetve feleségem számára az éjszakai viselési komfort alacsonyabb volt, mint számomra.

A nedves helyzetek (fürdés, úszás) sem jelentenek akadályt, a Forerunner 30 bírja a vizet, ilyenkor sem szükséges levenned magadról, így valóban 24 órás megfigyelést biztosít.

Átlagos használat (két-három naponta aktív tevékenység rögzítés) mellett 5-6 napig bírta egy töltéssel.

MoveIQ

Ugyan a Forerunner 30 egyértelműen futó-sportóra, ez nem jelenti azt, hogy egyéb tevékenységeink közben ne tudnánk hasznát venni. Erről a MoveIQ technológia gondoskodik.

A MoveIQ a beépített szenzorok segítségével képes felismerni a végzett tevékenységünket, legyen az futás, teremben futás, kerékpározás, túrázás, vagy kardio/kondi edzés. Amikor tehát megnyomod az órán a dedikált futóikonos start-gombot, nem szükséges (nem is tudod) megadni a végzett tevékenység fajtáját, hanem a Forerunner 30 maga találja ki. Egyedül annyi beleszólási lehetőséged van, hogy kiiktathatod a GPS-t, így nem fog vesződni a jelek keresgélésével, ha mondjuk beltérben edzel. Ha valamiért rosszul azonosítaná be a mozgásformát az óra, utólag egy klikkel átállíthatod a mozgásformát akár az applikáción, akár a webes felületen keresztül.

Ez a funkció tapasztalataim szerint futás esetén tökéletesen működik, vagyis van olyan jó a futómozgásom, hogy az felismerhető legyen, illetve tornatermi edzésnél is meg tudja különböztetni a kardio edzést a teremben futástól. Szabadtéri edzés esetén jól felismeri, ha kerékpározom, vagy ha gyaloglom, ám ez utóbbi két esetben nem mindig működött a GPS-vétel, pedig megvártam, hogy megtalálja a jelet. Valószínűleg valamilyen szoftveres kavar miatt, ha nem futást észlel, akkor nem veszi figyelembe a GPS-jeleket. A hazai forgalmazóval egyeztetve arra jutottunk, hogy ezt feltételezhetően hamarosan javítani fogják egy frissítéssel és akkor ez is klappolni fog (emlékeim szerint anno a frissen megjelent fēnix 3-nak is volt néhány gyermekbetegsége, amit gyorsan orvosoltak az érkező ápdétek).

A MoveIQ egyébként nem csak akkor dolgozik, amikor manuálisan indítjuk el a tevékenység-rögzítést, hanem az egész napos tevékenység figyelés közben is képes észlelni, ha futunk, kerékpározunk, túrázunk, vagy tornatermi edzünk. A különbség az, hogy ilyenkor csak minimális adatot (kezdés ideje, időtartam) rögzít az eseményhez, illetve a napi pulzusgörbénken egy ikon is jelzi a felismert tevékenységet. Ez a funkció sem működött mindig 100%-osan, egyik nap simán bemérte az aznapi két 15 perces bringázásomat, míg egy másik napon nem vette észre a 2xegy órás tekerésemet.

Még egy pici szoftveres csiszolás tehát ráfér, de aztán a MoveIQ erős ütőkártya lehet a Garmin Forerunner 30 tarsolyában.

Pulzusmérés

A csuklós pulzusmérés manapság a legkényelmesebb pulzusmérő módszer, hiszen nem kell tappancsokat ragasztani, sem mellkaspántot magunkra tenni, ami kifejezetten előny például tornatermi edzéseknél, ahol többször fekszünk a hasunkon, illetve az egész napos pulzusmérésnél is a legjobb. Viszont, mivel fiatal technológiáról beszélünk, pontosságát illetően egyelőre nincs azonos súlycsoportban a mellkaspántos pulzusmérőkkel. Mit is jelent ez pontosan?

A csuklós pulzusmérés tökéletes az egész napos pulzusfigyelésre, szuperkényelmes és praktikus megoldás egyenletes futásokra, meghatározott pulzus-zónában maradáshoz. Azoknak nem ajánlanám csupán jó szívvel, akik intervallum edzéseket is szoktak végezni, mert a hirtelen pulzusváltásokat nem, vagy csak jelentős késéssel képes lekövetni a csuklós rendszer. Sajnos a Forerunner 30 nem képes együttműködni mellkaspántos pulzusmérőkkel, ezért, ha intervallum-edzésekre is szeretnéd használni, akkor a nagytesó Forerunner 35 való hozzád.

Okos funkciók

Edzés közben is lehet nálad a telefonod, mert mondjuk arról hallgatsz zenét, vagy edzés után rögtön szeretnél szelfit készíteni, esetleg vársz egy fontos üzenetet, vagy hívást. Persze nem biztos, hogy csak az fog keresni futás közben, akiért megéri elővenni a telefonod. Ennek érdekében a Forerunner 30 kijelzi a hívó fél nevét/telefonszámát, fogadhatjuk, vagy elutasíthatjuk a hívást az óra gombjait használva, illetve a beérkező SMS-be is belenézhetünk. Ez a lehetőség csak a hagyományos telefon funkciókra érhető el, e-mail, Skype, stb. esetén nem. Az értesítéseket természetesen le is tilthatjuk, az órával megkereshetjük a bluetooth hatókörön belül lévő telefonunkat, és (csipogó és/vagy rezgő) ébresztőt is beállíthatunk.

Widgetek

Ha éppen nem edzel és az idő sem érdekel, a fel/le gombokkal előhívható widgetek segítségével csekkolhatod a pulzusodat, megnézheted, hogy van-e elszalasztott hívásod/üzeneted, ellenőrizheted megtett lépésszámokat, megszámolhatod az elégetett kalóriákat, megmutathatod haverjaidnak aktív óráid számát és visszanézheted a rögzített tevékenységeidet is.

Megjelenés

Az óra vékony, könnyű és kellően letisztult, lekerekített szögletekkel, valamint két-két gombbal a jobb és a bal oldalán. Rugalmas és lágy pántja csíkozott textúrát kapott, fekete, ciánkék és lila kivitelben érhető el (nálunk a ciánkék járt, szerintem elég ütősen néz ki). A Forerunner 30 nem kapta meg a QuickFit szíj-gyorszárat, de megfelelő szerszámmal cserélhető. Az óra számlapot változtathatjuk digitális és mutatós módok között. Mindössze 37 gramm, vagyis - mint feljebb már említettem - tökéletes a mindennapos (egésznapos) viselésre és így az egész napos tevékenység figyelésre.

Szumma-szummárum

A Garmin Forerunner 30 sportórát mindazon futóknak jó szívvel ajánlom, akik a lehető legkényelmesebb megoldást keresik edzéseik rögzítésére, nem igénylik a felesleges sallangokat, de szeretnék részletekbe menőkig kiértékelni teljesítményüket és igénylik a 24 órás aktivitás- és pulzuskontrollt.

Nyomd a gombot és fuss!



A tesztre kapott készüléket köszönjük a Garmin hazai forgalmazójának, a Navi-Gate Kft-nek.

Garmin Forerunner 30 bővebb infók...

